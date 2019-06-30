صحف الإمارات: ختام «العشرين» دون اتفاق وقلق بالسودان

الصحف تناولت إعلان طهران تخطيها الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في الاتفاق النووي قريباً؛ وذلك بعدما أخفقت الدول الموقعة على الاتفاق في تلبية مطالبها

تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين اختتام قمة العشرين في اليابان، واستعراض آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" تناولت اختتام القمة، حيث ذكرت أن قمة مجموعة العشرين اختتمت أعمالها بأوساكا في اليابان، أمس، دون اتفاق حول قضايا التجارة وتغير المناخ. وصدر في ختام أعمال القمة بيان مشترك لم يتضمن تعهداً بمحاربة الحمائية، للسنة الثانية على التوالي، على الرغم من أن رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، كان يأمل استخدام القمة لمحاربة الحمائية في مختلف أنحاء العالم.

وستتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر هذا العام. وتحت عنوان "أوساكا ترحل قضاياها الخلافية إلى (جي 20) بالسعودية"، أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السعودية اجتذبت أمس السبت، اهتمام قادة العالم وأجهزة الإعلام؛ حيث أكدت العمل مع قادة مجموعة العشرين، لحل الأزمات في العالم،

وستتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر هذا العام.

وتحت عنوان "أوساكا ترحل قضاياها الخلافية إلى (جي 20) بالسعودية"، أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السعودية اجتذبت أمس السبت، اهتمام قادة العالم وأجهزة الإعلام؛ حيث أكدت العمل مع قادة مجموعة العشرين، لحل الأزمات في العالم، وخلق بيئة ملائمة لازدهار العالم، ودعت إلى تبني الفرص العصرية، التي يوفرها التقدم التقني؛ لتحقيق المزيد من التقدم لمصلحة الجميع في العالم، ووافق القادة الذين اختتموا، أمس، في أوساكا غربي اليابان، على عقد القمة المقبلة للمجموعة في عام 2020 في السعودية تقديراً لمكانتها العالمية، وثقلها الدولي اقتصادياً وسياسياً.





وأفادت صحيفة "الاتحاد" بأن ملفات رئيسية طغت على "قمة مجموعة العشرين" التي اختتمت في اليابان، وكانت الحرب التجارية بين أمريكا والصين من أبرز هذه الملفات، إذ التقى كل من الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتفقا على "هدنة تجارية" بين البلدين.



وبالانتقال إلى الأوضاع في اليمن، ذكرت صحيفة "البيان" أن قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الأولى من صنعاء باتجاه جازان والثانية باتجاه منطقة سكنية في عسير.



وأشارت "الاتحاد" إلى أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أوضح أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات من دون طيار، لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وتحت عنوان "جريفيث في جولة جديدة لإحياء السلام في اليمن"، كشفت "البيان" عن زيارة يقوم بها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، الأسبوع المقبل، لروسيا ودول خليجية من أجل الدفع بعملية السلام إلى الأمام.

وذكر الحساب الرسمي للبعثة الأممية على "تويتر" أن الزيارة التي سيقوم بها جريفيث لكل من روسيا وعدد من الدول الخليجية تهدف إلى المضي قدماً بعملية السلام في اليمن.

وأضاف أن المبعوث الأممي مصمم على التوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع، ويشجعه التزام الأطراف وأصحاب الشأن على الانخراط معه.





وأفادت "الاتحاد" تحت عنوان "إيران ترد على اجتماع فيينا بتجاوز الحد المسموح لليورانيوم"، بأن مصدرا مطلعا أعلن أن طهران ستتخطى قريباً الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في الاتفاق النووي؛ وذلك بعدما أخفقت الدول الموقعة على الاتفاق في تلبية مطالب طهران، الخاصة بحمايتها من العقوبات الأمريكية، بينما أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعاً كان سيمنع الرئيس دونالد ترامب من مهاجمة إيران من دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونجرس، إلا في حالة الدفاع عن النفس.



ورداً على النتائج المتواضعة لاجتماع فيينا، قال مسؤول إيراني: إن بلاده ستتخطى قريباً الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي.



وبالانتقال إلى الشأن السوداني، ذكرت "الخليج" أنه برزت أمس السبت، مخاوف حقيقية في الشارع السوداني من احتمال وقوع صدام في المسيرة المليونية التي دعا لها تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الأحد، حيث رد المجلس العسكري الانتقالي، أمس، على تحذير قوى الحرية والتغيير من قمع المسيرة بتحميلها كامل المسؤولية عن أي ضحايا أو ضرر يلحق بالمؤسسات في التظاهرات المحتملة، بينما حثت دول الترويكا، أمس، المجلس العسكري على احترام حق التعبير وتجنب العنف تجاه التظاهرات.



في حين أكد رئيس المجلس العسكري، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، استعداد المجلس "لتسليم الحكم الآن إلى أي سلطة منتخبة من الشعب السوداني"، وأكد نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، أنهم ليسوا ضد التعبير السلمي عبر تسيير المواكب الجماهيرية، لكنه حذر من وجود "مخربين وأصحاب أجندة".





وتحت عنوان "إثيوبيا توقف 255 مسلحاً وتعين رئيساً جديداً للأركان"، ذكرت "البيان" أن الجهات المختصة في إثيوبيا كشفت عن تسجيل صوتي لقائد المحاولة الانقلابية الفاشلة في إقليم أمهرة الجنرال أسامنيو تسيغي يؤكد قيادته للعملية الفاشلة، وفيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، القائد الأعلى للجيش، اختيار مدير جهاز الاستخبارات الجنرال آدم محمد لتولي منصب رئيس أركان الجيش، أوقفت السلطات 255 مسلحاً بتهمة المشاركة في المحالة الفاشلة.



تناولت "الخليج" أيضا الشأن الليبي، حيث توعد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قوات حكومة الوفاق، برد قاسٍ وسريع، وذلك على خلفية تصفية أسرى الجيش من الجرحى داخل مستشفى غريان.



وقال حفتر، في بيان أمس السبت، إن "الرد سوف يكون قاسياً من القوات المسلحة من هذه الليلة ضد العمل الجبان والخدعة المبيتة ضد من قام بتصفية وهدم بيوت الشرفاء بمدينة غريان"، مضيفاً أن "هذا العمل الخسيس لن يمر بدون عقاب وملاحقة قانونية، مع الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم".