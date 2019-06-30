خطوة للتاريخ.. ترامب أول رئيس أمريكي يزور بيونج يانج

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ ص

ترامب وكيم - صورة أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن "اليوم يوم عظيم للعالم"، وذلك بعد أن أصبح أول رئيس أميركي تطأ قدماه كوريا الشمالية، عندما التقى زعيمها كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح، بين الكوريتين، وصافح ترامب كيم في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح، قبل يسير خطوات داخل أراضي الدولة الشيوعية المنعزلة، وفق ما أظهرت لقطات بثت على الهواء، وفي تصريحات مقتضبة للصحفيين، قال ترامب: "شعور رائع أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه"، مشيدا بـ"الصداقة العظيمة" مع كيم، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز".

ومن جانبه، قال كيم: "ما كنا لنعقد هذا الاجتماع لولا العلاقة الرائعة بيننا، نود استغلال ذلك اللقاء للخروج بأخبار جيدة لا يتوقعها أحد"، مضيفا: "زيارة ترامب القصيرة إلى أراضي كوريا الشمالية تحسن العلاقات بين الدولتين، نريد ترك الماضي وراءنا والمضي نحو المستقبل". وتبادل الزعيمان أطراف الحديث أما عدسات المصورين