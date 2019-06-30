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خطوة للتاريخ.. ترامب أول رئيس أمريكي يزور بيونج يانج

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ ص
ترامب وكيم - صورة أرشيفية
ترامب وكيم - صورة أرشيفية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن "اليوم يوم عظيم للعالم"، وذلك بعد أن أصبح أول رئيس أميركي تطأ قدماه كوريا الشمالية، عندما التقى زعيمها كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح، بين الكوريتين، وصافح ترامب كيم في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح، قبل يسير خطوات داخل أراضي الدولة الشيوعية المنعزلة، وفق ما أظهرت لقطات بثت على الهواء، وفي تصريحات مقتضبة للصحفيين، قال ترامب: "شعور رائع أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه"، مشيدا بـ"الصداقة العظيمة" مع كيم، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز".
ومن جانبه، قال كيم: "ما كنا لنعقد هذا الاجتماع لولا العلاقة الرائعة بيننا، نود استغلال ذلك اللقاء للخروج بأخبار جيدة لا يتوقعها أحد"، مضيفا: "زيارة ترامب القصيرة إلى أراضي كوريا الشمالية تحسن العلاقات بين الدولتين، نريد ترك الماضي وراءنا والمضي نحو المستقبل". وتبادل الزعيمان أطراف الحديث أما عدسات المصورين
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ترامب-.وكيم

ماذا قال ترامب لكيم قبل دخوله كوريا الشمالية؟

استأذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قبل عبور خط الحدود، كأول رئيس أميركي تطأ قدماه بيونج يانج. وقال ترامب للصحفيين: "لحظة وصولي خط الحدود سألت كيم إن كان بوسعي العبور، وكان رد الزعيم الكوري الشمالي هذا شرف". وقال ترامب: "اليوم يوم عظيم للعالم"، وذلك بعد أن أصبح أول رئيس أميركي تطأ قدماه كوريا الشمالية، عندما التقى زعيمها كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح، بين الكوريتين، وصافح ترامب كيم في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح، قبل يسير خطوات داخل أراضي الدولة الشيوعية المنعزلة.
قمة-ترامب-وكيم في كوريا-الشمالية (4)

زيارة ترامب تفتح باب التفاوض مجددًا مع كيم جونج أون

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية في أثناء حضوره لقمة مجموعة العشرين، التي انتهت أمس السبت، برغبته في زيارة كوريا الشمالية عبر التوجه للحدود الفاصلة مع جارتها الجنوبية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة أخيرة لإنهاء الخلافات بين البلدين. وقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا العرض، مؤكدًا رغبته في إجراء لقاء ثالث مع الرئيس الأمريكي من أجل إيجاد حل نهائي وجذري بشأن العديد من الملفات السياسية، وعلى رأسها القدرات النووية والتجارب الصاروخية لبيونج يانج.
دونالد ترامب

ترامب يعلن موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة الأمريكية، وقال "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في أوساكا، إن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيبدأ بعد الرابع من يوليو المقبل. وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنرحل أعدادا كبيرة من الأشخاص بدءًا من 4 يوليو". ويأتي هذا الإعلان غير المسبوق، بعد أسبوع من تصريح ترامب، بأنه "يحب المهاجرين".
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خلال قمة العشرين.. ترامب يفشل في مهمة الأمن البحري

أثارت موجة من الهجمات الإرهابية ضد ناقلات النفط في مضيق هرمز، وهو أكثر ممرات النقل ازدحامًا في العالم بشحنات النفط المنقولة بحرًا، مخاوف كبيرة بشأن الأمن البحري، حيث أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن توفير الحماية للسفن الأخرى. وعلى مدى شهرين كاملين، تعرضت ست ناقلات نفط وطائرة تجسس أمريكية لهجمات مختلفة في تلك المنطقة التي تمثل أهم ممر مائي إستراتيجي في العالم، وهو ما يعني أن البلدان التي تستفيد بشكل مباشر من مضيق هرمز والخليج العربي قد ترى أن واشنطن تخلت عنها بهذا الموقف.
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ترامب-.وكيم

رغم الانتقادات.. محادثات لقمة ثالثة بين ترامب وكيم

يبدو أن الآمال بعقد قمة ثالثة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عادت مرة أخرى، اليوم الأربعاء، حتى بعد أن انتقدت بيونج يانج واشنطن بسبب "العداوة" التي "شوهت" البلاد بشدة. واتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة بالتورط في "أعمال عدائية متطرفة" ضد بلادهم، وأشارت في اتهاماتها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، لكنها استبعدت ترامب من انتقاداتها. وصرح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، للصحفيين، الثلاثاء، بأن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين يعقدون محادثات غير رسمية لترتيب لقاء ثالث بين الزعيمين.
قاعدة-أمريكية-في-اليابان

هل ينسحب ترامب من معاهدة الدفاع الأمريكية اليابانية؟

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية الدفاع المشترك مع اليابان، والتي منحتها الحق في بناء قواعد عسكرية على أراضي الأخيرة، مقابل الدفاع عنها. والآن يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من المقربين منه الانسحاب من المعاهدة، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، قائلا إن الاتفاقية غير عادلة. ونقلت المصادر عن ترامب قوله إن الاتفاق يعد مجحفا بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه يعِد بالتدخل الأمريكي في حالة تعرض اليابان لهجوم، لكنه لا يلزم الجيش الياباني الدفاع عن أمريكا.
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بعد «الخطاب الممتاز».. أنباء عن قمة بين كيم وترامب

بعد تبادل للرسائل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، عززت الآمال في إجراء محادثات تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية، سيزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كوريا الجنوبية نهاية هذا الأسبوع. وكانت العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد تعرضت لنكسة كبيرة، بعد أن فشلت قمة هانوي بين كيم وترامب في فبراير الماضي. وقالت كو مين جونج المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، إن ترامب من المقرر أن يصل إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستغرق يومين، يوم السبت المقبل وسيجتمع برئيس البلاد يوم الأحد بعد قمة مجموعة العشرين في اليابان.
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شي يركز على الاقتصاد والنووي خلال قمته مع كيم

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، أمس الخميس في زيارة رسمية استغرقت يومين، وهي الأولى التي يقوم بها زعيم صيني منذ 14 عاما لكوريا الشمالية. وتلقى شي ترحيبا كبيرا شمل عرضا لأغنية "أنا أحب الصين"، ومشاركة آلاف الأشخاص الذي كانوا يحملون لافتات ملونة شكلت صورة لوجه شي والعلم الصيني. وتعد الصين هي الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، وتهدف زيارة شي إلى دعم بيونج يانج في مواجهة ضغوط العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية وانهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.
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