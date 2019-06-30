رياضة

ماذا تحمل لنا مواجهات الأحد في كأس أمم إفريقيا؟

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
يشهد اليوم الأحد، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، البداية ستكون بمباراتين في المجموعة الثانية، في تمام الساعة السادسة مساء، عندما يواجه منتخب مدغشقر نظيره نيجيريا في استاد الإسكندرية، وتُنقَل المباراة عبر Time Sports، وbeIN Sports MAX 1، وفي نفس التوقيت، تلعب بوروندي أمام غينيا في استاد السلام، وتُنقَل عبر القناة الأولى الأرضية، وbeIN Sports MAX 2.
وفي المجموعة الأولى، تلعب مصر أمام أوغندا على استاد القاهرة في التاسعة مساءً، تُنقَل المباراة عبر Time Sports وbeIN Sports Max 1، وفي نفس التوقيت، تواجه زيمبابوي نظيرتها الكونغو الديمقراطية على استاد الدفاع الجوي، وتُنقَل عبر القناة الأولى الأرضية، وbeIN Sports MAX 2. وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات
اقرأ المزيد
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (2)

قصة البلايلي من تعاطي الكوكايين إلى بطل الجزائر

تمكن المنتخب الجزائري من التأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك بعد الفوز على السنغال يوم الخميس الماضي بهدف نظيف، وهو الانتصار الذي ضمن لمحاربي الصحراء التأهل في صدارة المجموعة بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة في دور المجموعات، وحققت الجزائر انتصارها على السنغال بهدف من توقيع لاعب الترجي التونسي، محمد يوسف البلايلي، الذي كان على مقربة من انتهاء مسيرته مع الكرة بعدما أجريت له اختبارات لتعاطي الكوكايين وكانت النتيجة إيجابية في عام 2015.
مصر-والكونغو (6)

كيف يفكر خافيير أجيري في مواجهة أوغندا؟

يكشف «التحرير» ملامح تشكيل المنتخب الوطني، المتوقع في مواجهة أوغندا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، ويفكر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، في تبديل اثنين فقط من اللاعبين وهما محمود علاء ومحمد النني؛ لحصولهما على إنذار في لقاء الكونغو، ويعد باهر المحمدي ونبيل دونجا الأقرب لتعويض الثنائي.
مباراة-نيجيريا-وغينيا (3)

نيجيريا تبحث عن تأمين صدارة المجموعة الثانية

تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر وستكون ضربة البداية الساعة السادسة مساء من ملعب الإسكندرية، عندما تواجه نيجيريا نظيرتها مدغشقر، ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وتحتل نيجيريا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز بهدف نظيف على كل من بوروندي وغينيا وضمنت التأهل للدور التالي، وتحتل مدغشقر المركز الثاني برصيد 4 نقاط بالتعادل مع غينيا 2-2 والفوز على بوروندي 1-0، وتحتاج مدغشقر لنقطة التعادل للتأهل لدور الـ16 في أول مشاركة في تاريخها بكأس الأمم الإفريقية.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر-والكونغو (6)

كيف يفكر خافيير أجيري في مواجهة أوغندا؟

يكشف «التحرير» ملامح تشكيل المنتخب الوطني، المتوقع في مواجهة أوغندا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، ويفكر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، في تبديل اثنين فقط من اللاعبين وهما محمود علاء ومحمد النني؛ لحصولهما على إنذار في لقاء الكونغو، ويعد باهر المحمدي ونبيل دونجا الأقرب لتعويض الثنائي.
محمد صلاح

محمد صلاح يستعد لأوغندا بلعب «الطاولة»

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له عبر خاصية «الإستوري» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، وهو يلعب «الطاولة»، في أثناء وجوده داخل معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة أوغندا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة.
استاد-القاهرة‎ (3)

استاد القاهرة يفتح أبوابه ظهرا لمواجهة مصر ضد أوغندا

أعلن الدكتور مصطفى عزام، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، منسق عام مباريات استاد القاهرة الدولي، موعد فتح مدرجات الاستاد غدًا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة مصر ضد أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، حيث سيفتح الاستاد أبوابه في الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساء أي قبل بداية المباراة بساعتين.
منتخب-مصر

منتخب مصر بالزي الأبيض أمام أوغندا في أمم إفريقيا

يرتدي لاعبو المنتخب الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، الزي الأبيض الكامل، أمام نظيره أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وجاء ذلك لأن أوغندا هي صاحبة الأرض في هذه المباراة، ويحق لها اختيار الزي الذي ستخوض به المواجهة، حيث اختار رجال المدرب سيباستيان ديسابر ارتداء القميص الأحمر والسروال الأسود والجورب الأحمر أمام الفراعنة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org