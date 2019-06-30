ماذا تحمل لنا مواجهات الأحد في كأس أمم إفريقيا؟

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص

محمد صلاح

يشهد اليوم الأحد، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، البداية ستكون بمباراتين في المجموعة الثانية، في تمام الساعة السادسة مساء، عندما يواجه منتخب مدغشقر نظيره نيجيريا في استاد الإسكندرية، وتُنقَل المباراة عبر Time Sports، وbeIN Sports MAX 1، وفي نفس التوقيت، تلعب بوروندي أمام غينيا في استاد السلام، وتُنقَل عبر القناة الأولى الأرضية، وbeIN Sports MAX 2.

وفي المجموعة الأولى، تلعب مصر أمام أوغندا على استاد القاهرة في التاسعة مساءً، تُنقَل المباراة عبر Time Sports وbeIN Sports Max 1، وفي نفس التوقيت، تواجه زيمبابوي نظيرتها الكونغو الديمقراطية على استاد الدفاع الجوي، وتُنقَل عبر القناة الأولى الأرضية، وbeIN Sports MAX 2. وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات