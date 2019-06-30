سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ماذا حدث للاقتصاد المصري بعد 5 سنوات من حكم السيسي؟

يعد اليوم 30 يونيو 2019، هو الذكرى الخامسة لتولي الرئيس السيسي حكم البلاد، وهو أيضا يوافق الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، وخلال هذه السنوات حققت مصر إنجازات اقتصادية عديدة
تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر منذ عام 2014، ومنذ ذلك التاريخ استطاعت مصر تحقيق العديد من الإنجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، حيث نفذت الحكومة على مدى السنوات الخمس الماضية ما يقرب من نحو 11 ألف مشروع على أرض مصر، من طرق وكبارى، ومشروعات سكنية، ومدن جديدة، ومشروعات تنموية فى مجالات الزراعة والطاقة والتموين وغيرها من المشروعات، بتكلفة تبلغ نحو 2 تريليون جنيه، كما قامت الحكومة بتنفيذ برنامج خاص بالإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، وحقق أيضا العديد من النتائج الإيجابية.
ونعرض في هذا التقرير أبرز الأرقام الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصري خلال الـ5 سنوات الماضية: ارتفاع معدل النمو ارتفع معدل النمو خلال الخمس سنوات الماضية بشكل ملحوظ، ليحقق الاقتصاد المصري نموا بنحو 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018- 2019، في مقابل نحو 5.4% خلال نفس الفترة من العام المالي
اقرأ المزيد
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الصعود خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك عقب تراجعها أمس، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1416 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
فلوس (3)

زيادة الأجور وترقيات.. 6 إجراءات سعيدة للمصريين في يوليو

ينتظر المصريون خلال شهر يوليو المقبل مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية سواء كانت مفرحة أو حزينة عليهم، وتتمثل الإجراءات السارة في زيادة الأجور والمعاشات، فيما تتمثل الإجراءات الصعبة في رفع أسعار الكهرباء والوقود. وتستهدف الحكومة من تطبيق الإجراءات الجديدة رفع العبء عن المواطنين وتدعيم الحماية الاجتماعية لبعض طبقات المجتمع خاصة محدودي الدخل والبسطاء، وذلك من خلال استمرار برنامج الإصلاحات الإدارية والهيكلية، والتى تشمل إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الأجور.
سوق-السيارات-تصوير-شيماء-سيد (6)

التخطيط: تجديد رخص السيارات إلكترونيا بتطبيق المحمول

قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، إن الهدف الرئيسي من العمل فى خطة الإصلاح الإدارى هو رضاء المواطن عن الخدمات المقدمة، لافتة إلى محور ميكنة الخدمات الحكومية بخطة الإصلاح الإدارى وما يتم العمل عليه من خلال هذا المحور، ومشيرة إلى مبادرة رئيس الجمهورية بأن تكون محافظة بورسعيد أول محافظة رقمية 2019، حيث يستطيع المواطن ببورسعيد الحصول على جميع خدماته مميكنة من خلال المحمول أو بوابة الحكومة المصرية، والدفع من خلال الكروت المميكنة، أو من خلال الذهاب إلى مقرات تقديم الخدمة والتى تم ميكنة وتطوير العمل بها.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 30 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.65 جنيه، ونحو 16.75 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك المشرق، وبنك البركة، والبنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء.
اقرأ المزيد من الأخبار
صندوق-النقد-الدولي

صندوق النقد: لا نتفاوض على برنامج جديد مع مصر

أعلنت كاميلا أندرسن، نائبة المتحدث باسم إدارة الاتصالات لدى صندوق النقد الدولي، أن الصندوق لا يتفاوض مع مصر على برنامج جديد. وأضافت أندرسون في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أن مصرفها على استعداد لدعم مصر وشعبها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وشاملة ومستدامة. وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن الحكومة بدأت مشاورات جديدة مع صندوق النقد الدولي بشأن الخيارات المتاحة وبرامج الصندوق التي تكون مصر مؤهلة لها، لافتا إلى أنه من المنتظر الاتفاق عليه بحلول شهر أكتوبر المقبل.
الاقتصاد-المصري

في 30 شهرا.. كيف حققت مصر أعلى معدل نمو في المنطقة؟

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدأ منذ أقل من ثلاثين شهرًا فقط، وتم خلال هذه الفترة تحقيق معدلات نمو عالية، لافتة إلى أن معظم الدول فى المنطقة تعانى من تراجع معدلات النمو، إلا أن مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى تزيد بها معدلات النمو بشكل مستدام. وأشارت السعيد إلى التحديات الدولية التى يعانى منها العالم أجمع مثل الحروب التجارية، وغير ذلك من التغيرات السياسية فى العالم، وبالرغم من ذلك استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو مرتفعة والتى تحسب للدولة المصرية بكل مؤسساتها.
مستقبل-الاقتصاد-المصري

بالأرقام.. اقتصاد مصر أكثر مرونة أمام الحرب التجارية

أكد تقرير صادر من وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد المصري يعد ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، وذلك ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تحليل وكالة بلومبرج لأداء الاقتصاد المصري وفقا لمجموعة من المؤشرات الهامة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت نقلة نوعية في السنوات الخمس الأخيرة التي استهدفت الإصلاح الاقتصادي المتكامل، وهو ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو قوية.
صندوق-النقد-الدولي

ما توقعات اقتصاد مصر عقب انتهاء برنامج صندوق النقد؟

اقترب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه مصر منذ حوالي 3 سنوات من نهايته، بالتزامن مع نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، أول يوليو المقبل، وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة. ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار يوليو المقبل بعد انتهاء مدة البرنامج.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org