ماذا حدث للاقتصاد المصري بعد 5 سنوات من حكم السيسي؟

يعد اليوم 30 يونيو 2019، هو الذكرى الخامسة لتولي الرئيس السيسي حكم البلاد، وهو أيضا يوافق الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، وخلال هذه السنوات حققت مصر إنجازات اقتصادية عديدة
تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر منذ عام 2014، ومنذ ذلك التاريخ استطاعت مصر تحقيق العديد من الإنجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، حيث نفذت الحكومة على مدى السنوات الخمس الماضية ما يقرب من نحو 11 ألف مشروع على أرض مصر، من طرق وكبارى، ومشروعات سكنية، ومدن جديدة، ومشروعات تنموية فى مجالات الزراعة والطاقة والتموين وغيرها من المشروعات، بتكلفة تبلغ نحو 2 تريليون جنيه، كما قامت الحكومة بتنفيذ برنامج خاص بالإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، وحقق أيضا العديد من النتائج الإيجابية.
ونعرض في هذا التقرير أبرز الأرقام الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصري خلال الـ5 سنوات الماضية:
ارتفاع معدل النمو
ارتفع معدل النمو خلال الخمس سنوات الماضية بشكل ملحوظ، ليحقق الاقتصاد المصري نموا بنحو 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018- 2019، في مقابل نحو 5.4% خلال نفس الفترة من العام المالي
ونعرض في هذا التقرير أبرز الأرقام الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصري خلال الـ5 سنوات الماضية:
ارتفاع معدل النمو
ارتفع معدل النمو خلال الخمس سنوات الماضية بشكل ملحوظ، ليحقق الاقتصاد المصري نموا بنحو 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018- 2019، في مقابل نحو 5.4% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017- 2018، وبالمقارنة بنحو 3.7% خلال العام المالي 2013-2014.
وتشير التوقعات إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الأخير، حسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
تراجع عجز الموازنة
نجحت سياسات الإصلاح الاقتصادي التى قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية، في استمرار تراجع عجز الموازنة العامة، حيث انخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة مسجلا نحو 5.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى أبريل 2018-2019، في مقابل نحو 6.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018.
كان عجز الموازنة قد سجل 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2013-2014.
الاستثمارات الأجنبية
شهد الاقتصاد المصرى خلال الـ5 سنوات الماضية، نموا كبيرا فى حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر خلال العام المالى 2015-2016 نحو 6.84 مليار دولار، مقارنة بحو 6.38 مليار دولار خلال العام المالى السابق 2014-2015 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت نحو 7.2%، كما شهد العام المالى 2016-2017 تحقيق استثمارت أجنبية بقيمة بلغت نحو 9 مليارات دولار، فيما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 3.8 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018 وفقاً لبيانات المركزي.
وأكدت وكالة بلومبرج أن مصر أصبحت قبلة للمستثمرين فى العالم بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، لافتة إلى أن مصر تعد بيئة آمنة لكل المستثمرين على مستوى العالم.
الاحتياطي النقدي
ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال الـ5 سنوات الماضية إلى مستويات قياسية ليصل إلى 44.2 مليار دولار نهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 15.4 مليار دولار بنهاية عام 2014.
وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاحتياطي النقدي في أي دولة قوية يكفيها لمدة 6 أشهر، موضحا أن مصر تمتلك احتياطيا نقديا أجنبيا يكفيها 8 أشهر، وهو ما يبعث رسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب بعدم وجود مشكلة في العملة الصعبة في مصر.
رفع تصنيف مصر الائتماني
شهد تصنيف مصر الائتماني تحسنا ملحوظا خلال السنوات الماضية، خاصة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، ليتطور تصنيف مصر خلال الخمس سنوات الماضية من مستوى ضعيف إلى مستوى مستقر وإيجابي.
ويعني رفع التصنيف الائتماني أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها، حيث تقوم وكالات بمراجعة تصنيفات الدول كل فترة، حسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية.
ورفعت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني لمصر إلى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال شهر أبريل الماضي.
وفقا لتقييم وكالة موديز، استقر تصنيف مصر كذلك خلال آخر 4 سنوات عند (B3) بعد رفعه من (CAA1) في عام 2014، ومع نظرة مستقبلية إيجابية في آخر تصنيف خلال 2018.
وحسب وكالة ستاندرد آند بورز، فإن تصنيف مصر ارتفع في 2018 للمرة الثانية خلال آخر 4 سنوات إلى الدرجة (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد أن كان (-B) في الأعوام الثلاثة السابقة مرتفعة من (+CCC) في 2014.
وحسب تقييم وكالة فيتش، فإن التصنيف الائتماني لمصر استقر عند درجة (B) خلال السنوات الأربع الأخيرة (2014-2018) بعد أن كان (-B) في عام 2014، حيث أصبحت النظرة المستقبلية لمصر إيجابية.
المؤسسات الدولية تشيد بالاقتصاد المصري
أشادت العديد من مؤسسات الاقتصاد العالمية بنتائج برنامج إصلاح الحكومة المصرية، مؤكدة قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والتحديات متوقعة تحقيق معدل نمو يتخطى حاجز الـ6%.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير حديث له، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 5.9% خلال العام المالي المقبل 2019-2020، ونموًا بنحو 5.5% العام المالي الحالي 2018-2019، بدعم من إيرادات السياحة المصرية، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، كما سيسهم قطاع الاتصالات وقناة السويس في ارتفاع النمو.
فيما أشاد ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى الجديد، بالنجاحات الاقتصادية التى حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة والتى انعكست إيجاباً على العديد من المؤشرات الرئيسية مثل البطالة التى تراجعت مؤخراً لتصل لنحو 9%، وكذلك جهودها نحو تمكين المرأة وتعزيز قدرتها على تولى المناصب القيادية.
كما أشاد صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بالتحسن الملحوظ فى أداء الاقتصاد الكلي لمصر منذ بدء البرنامج عام 2016، مؤكدا أنه يسير على الطريق الصحيح.
وأكد صندوق النقد في تقريره أن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي فى مصر يعد كافيا، مشيرا إلى أن إجمالي الاحتياطات الدولية لمصر بلغت نحو 125% من مقياس تقييم كفاية الاحتياطي في الصندوق في نهاية عام 2018.
كما توقع الصندوق أيضا ارتفاع حجم إيرادات قطاع السياحة بنهاية العام المالي الجاري 2018-2019 لتصل إلى 12.5 مليار دولار، وارتفاع إيرادات قناة السويس لتصل إلى 6.1 مليار دولار فى نهاية العام المالي الجاري 2018-2019.
اقتصاديون: الاقتصاد المصري حقق نتائج إيجابية خلال الـ5 سنوات الماضية
قال الدكتور سامي السيد، أستاذ الاقتصاد، إن مصر حققت تقدما كبيرا في الجانب الاقتصادي منذ عام 2014، لافتا إلى الإنجازات الاقتصادية التي شهدت نموًا غير مسبوق في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ضمنها المشروعات القومية العملاقة، فضلا عن تحسن المؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع معدل النمو، وانخفاض البطالة وعجز الموازنة العامة.
فيما أكد الدكتور فخرى الفقي، الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي، أن المؤسسات الدولية تتوقع استمرار صعود مستوى نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
وأضاف أن الاقتصاد المصري سيصبح ضمن أفضل الاقتصادات في العالم خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه حقق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية بفضل المضي فى خطوات برنامج الإصلاح الحكومي.
من جانبه قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري مر بفترة حرجة للغاية خلال الفترة ما بعد 25 يناير، وهو ما استدعى التدخل باتخاذ قرارات اقتصادية صعبة خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى، لعلاج الخلل والمشكلات الهيكلية في الاقتصاد ومنها وجود سوق مواز للدولار، وعوائق صعوبة دخول الاستثمار وعجز الموازنة العامة، والخلل في الميزان التجاري، لافتا إلى أن الاقتصاد حقق نتائج إيجابية ظهرت مؤخرا في العديد من الإنجازات والمشروعات العملاقة، إلى جانب قيام المؤسسات الدولية برفع تصنيف مصر الائتماني.