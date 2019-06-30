ماذا حدث للاقتصاد المصري بعد 5 سنوات من حكم السيسي؟

يعد اليوم 30 يونيو 2019، هو الذكرى الخامسة لتولي الرئيس السيسي حكم البلاد، وهو أيضا يوافق الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، وخلال هذه السنوات حققت مصر إنجازات اقتصادية عديدة

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر منذ عام 2014، ومنذ ذلك التاريخ استطاعت مصر تحقيق العديد من الإنجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، حيث نفذت الحكومة على مدى السنوات الخمس الماضية ما يقرب من نحو 11 ألف مشروع على أرض مصر، من طرق وكبارى، ومشروعات سكنية، ومدن جديدة، ومشروعات تنموية فى مجالات الزراعة والطاقة والتموين وغيرها من المشروعات، بتكلفة تبلغ نحو 2 تريليون جنيه، كما قامت الحكومة بتنفيذ برنامج خاص بالإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، وحقق أيضا العديد من النتائج الإيجابية.

ونعرض في هذا التقرير أبرز الأرقام الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصري خلال الـ5 سنوات الماضية: ارتفاع معدل النمو ارتفع معدل النمو خلال الخمس سنوات الماضية بشكل ملحوظ، ليحقق الاقتصاد المصري نموا بنحو 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018- 2019، في مقابل نحو 5.4% خلال نفس الفترة من العام المالي