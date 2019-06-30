رياضة

كيف يفكر خافيير أجيري في مواجهة أوغندا؟

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
خافيير أجيري
خافيير أجيري
يكشف «التحرير» ملامح تشكيل المنتخب الوطني، المتوقع في مواجهة أوغندا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، ويفكر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، في تبديل اثنين فقط من اللاعبين وهما محمود علاء ومحمد النني؛ لحصولهما على إنذار في لقاء الكونغو، ويعد باهر المحمدي ونبيل دونجا الأقرب لتعويض الثنائي.
أما باقي التشكيل فالأقرب أن يستمر كما هو في المباريات المتبقية، وإن كانت هناك مفاضلة بين مروان محسن وأحمد حسن كوكا في الهجوم، وبين محمد الشناوي وأحمد الشناوي في حراسة المرمى. كما يفكر أجيري في إراحة محمد صلاح بعد 60 أو 70 دقيقة حال تقدم المنتخب بنتيجة جيدة أمام أوغندا. ويكفي منتخب الفراعنة التعادل
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قصة البلايلي من تعاطي الكوكايين إلى بطل الجزائر

تمكن المنتخب الجزائري من التأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك بعد الفوز على السنغال يوم الخميس الماضي بهدف نظيف، وهو الانتصار الذي ضمن لمحاربي الصحراء التأهل في صدارة المجموعة بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة في دور المجموعات، وحققت الجزائر انتصارها على السنغال بهدف من توقيع لاعب الترجي التونسي، محمد يوسف البلايلي، الذي كان على مقربة من انتهاء مسيرته مع الكرة بعدما أجريت له اختبارات لتعاطي الكوكايين وكانت النتيجة إيجابية في عام 2015.
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ماذا تحمل لنا مواجهات الأحد في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الأحد، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، البداية ستكون بمباراتين في المجموعة الثانية، في تمام الساعة السادسة مساء، عندما يواجه منتخب مدغشقر نظيره نيجيريا في استاد الإسكندرية، وتُنقَل المباراة عبر Time Sports، وbeIN Sports MAX 1، وفي نفس التوقيت، تلعب بوروندي أمام غينيا في استاد السلام، وتُنقَل عبر القناة الأولى الأرضية، وbeIN Sports MAX 2.
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نيجيريا تبحث عن تأمين صدارة المجموعة الثانية

تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر وستكون ضربة البداية الساعة السادسة مساء من ملعب الإسكندرية، عندما تواجه نيجيريا نظيرتها مدغشقر، ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وتحتل نيجيريا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز بهدف نظيف على كل من بوروندي وغينيا وضمنت التأهل للدور التالي، وتحتل مدغشقر المركز الثاني برصيد 4 نقاط بالتعادل مع غينيا 2-2 والفوز على بوروندي 1-0، وتحتاج مدغشقر لنقطة التعادل للتأهل لدور الـ16 في أول مشاركة في تاريخها بكأس الأمم الإفريقية.
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الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
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عبد الله السعيد يتحدث عن عادته مع محمد صلاح

أعرب عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، عن سعادته بعودته لصفوف الفراعنة، وأضاف السعيد خلال تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح هنأني بعودتي للمنتخب، وأتمنى تشكيل ثنائية جيدة معه كعادتنا، وصلاح دائما يساعدني أنا وزملائي داخل الملعب نظرا لامتلاكه حلولا كثيرة، بجانب أن جميع المنتخبات التي تواجهنا تسعى لإيقاف خطورته وهو ما يساعدنا على إيجاد مساحات كبيرة داخل المستطيل الأخضر، وفرصة إحراز البطولة جيدة جدا بالنسبة لنا، خاصة وأننا نخوض مبارياتنا على ملعبنا ووسط جماهيرنا".
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مروان: لا أنتبه للنقد.. وتعاهدنا على تحقيق اللقب

قال مروان محسن، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، إن جميع اللاعبين تعاهدوا على تقديم بطولة جيدة وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية، وإسعاد الشعب المصري، وأضاف مهاجم الفراعنة في تصريحات تليفزيونية أن إقامة البطولة في مصر يزيد من فرص المنتخب الوطني في الحصول على اللقب، في ظل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع حضوره لمباريات الفراعنة، وتابع مروان: "كل من ينتقدني حر لأنها وجهة نظره وبطبعي أحترم الجميع، كنت في البداية أتأثر بالنقد خلال السنوات الماضية، لكن حاليًا لا أعير انتباهي للنقد الهدام وكل تركيزي حاليًا داخل المستطيل الأخضر".
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لأول مرة طائرات لتأمين استادات بطولة أمم إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أنه سيتم تأمين جميع استادات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، لأول مرة باستخدام طائرات «درونز»، علمًا بأن مصر تستضيف «كان 2019»، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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