كيف يفكر خافيير أجيري في مواجهة أوغندا؟

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

خافيير أجيري

يكشف «التحرير» ملامح تشكيل المنتخب الوطني، المتوقع في مواجهة أوغندا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، ويفكر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، في تبديل اثنين فقط من اللاعبين وهما محمود علاء ومحمد النني؛ لحصولهما على إنذار في لقاء الكونغو، ويعد باهر المحمدي ونبيل دونجا الأقرب لتعويض الثنائي.

أما باقي التشكيل فالأقرب أن يستمر كما هو في المباريات المتبقية، وإن كانت هناك مفاضلة بين مروان محسن وأحمد حسن كوكا في الهجوم، وبين محمد الشناوي وأحمد الشناوي في حراسة المرمى. كما يفكر أجيري في إراحة محمد صلاح بعد 60 أو 70 دقيقة حال تقدم المنتخب بنتيجة جيدة أمام أوغندا. ويكفي منتخب الفراعنة التعادل

أما باقي التشكيل فالأقرب أن يستمر كما هو في المباريات المتبقية، وإن كانت هناك مفاضلة بين مروان محسن وأحمد حسن كوكا في الهجوم، وبين محمد الشناوي وأحمد الشناوي في حراسة المرمى.



كما يفكر أجيري في إراحة محمد صلاح بعد 60 أو 70 دقيقة حال تقدم المنتخب بنتيجة جيدة أمام أوغندا.



ويكفي منتخب الفراعنة التعادل أمام أوغندا في مواجهة اليوم، ليضمن تصدره للمجموعة الأولى في البطولة، وفي حال خسارته يتأهل كوصيف للمجموعة.



ويرتدي لاعبو المنتخب، الزي الأبيض الكامل، أمام نظيره أوغندا، وجاء ذلك لأن أوغندا هي صاحبة الأرض في هذه المباراة، ويحق لها اختيار الزي الذي ستخوض به المواجهة.

