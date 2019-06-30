قصة البلايلي من تعاطي الكوكايين إلى بطل الجزائر

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

يوسف البلايلي

تمكن المنتخب الجزائري من التأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك بعد الفوز على السنغال يوم الخميس الماضي بهدف نظيف، وهو الانتصار الذي ضمن لمحاربي الصحراء التأهل في صدارة المجموعة بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة في دور المجموعات، وحققت الجزائر انتصارها على السنغال بهدف من توقيع لاعب الترجي التونسي، محمد يوسف البلايلي، الذي كان على مقربة من انتهاء مسيرته مع الكرة بعدما أجريت له اختبارات لتعاطي الكوكايين وكانت النتيجة إيجابية في عام 2015.

ويعد البلايلي من اللاعبين القلائل الذين يمثلون منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية الحالية ويلعب في أحد الأندية الإفريقية، ومنذ 4 أعوام، تعرض اللاعب الجزائري للإيقاف لمدة عامين بسبب تعاطي الكوكايين. وزعم البلايلي في ذلك التوقيت أن التبغ الذي وجد في الشيشة التي شربها في ذلك الحين، وجد به الكوكايين

ويعد البلايلي من اللاعبين القلائل الذين يمثلون منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية الحالية ويلعب في أحد الأندية الإفريقية، ومنذ 4 أعوام، تعرض اللاعب الجزائري للإيقاف لمدة عامين بسبب تعاطي الكوكايين.



وزعم البلايلي في ذلك التوقيت أن التبغ الذي وجد في الشيشة التي شربها في ذلك الحين، وجد به الكوكايين دون علمه، وحينها تم إجراء اختبار جديد له وكانت نتيجته إيجابية ليتم زيادة عقوبة الإيقاف إلى 4 سنوات.



وتقدم البلايلي باستئناف على الإيقاف لمحكمة التحكيم الرياضي، وتقلصت عقوبة الإيقاف إلى عامين، ولم يلعب أي مباراة بين يومي 19 سبتمبر من عام 2015 وحتى 28 أكتوبر من عام 2017.



والآن يعود البلايلي كأحد نجوم الترجي التونسي الذي قاده للتتويج بدوري أبطال إفريقيا 2018، وأحد أبرز الأسماء في صفوف الجزائر بالكان الحالي.