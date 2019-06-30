رياضة

قصة البلايلي من تعاطي الكوكايين إلى بطل الجزائر

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
يوسف البلايلي
يوسف البلايلي
تمكن المنتخب الجزائري من التأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك بعد الفوز على السنغال يوم الخميس الماضي بهدف نظيف، وهو الانتصار الذي ضمن لمحاربي الصحراء التأهل في صدارة المجموعة بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة في دور المجموعات، وحققت الجزائر انتصارها على السنغال بهدف من توقيع لاعب الترجي التونسي، محمد يوسف البلايلي، الذي كان على مقربة من انتهاء مسيرته مع الكرة بعدما أجريت له اختبارات لتعاطي الكوكايين وكانت النتيجة إيجابية في عام 2015.
ويعد البلايلي من اللاعبين القلائل الذين يمثلون منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية الحالية ويلعب في أحد الأندية الإفريقية، ومنذ 4 أعوام، تعرض اللاعب الجزائري للإيقاف لمدة عامين بسبب تعاطي الكوكايين. وزعم البلايلي في ذلك التوقيت أن التبغ الذي وجد في الشيشة التي شربها في ذلك الحين، وجد به الكوكايين
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مصر-والكونغو (6)

كيف يفكر خافيير أجيري في مواجهة أوغندا؟

يكشف «التحرير» ملامح تشكيل المنتخب الوطني، المتوقع في مواجهة أوغندا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، ويفكر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، في تبديل اثنين فقط من اللاعبين وهما محمود علاء ومحمد النني؛ لحصولهما على إنذار في لقاء الكونغو، ويعد باهر المحمدي ونبيل دونجا الأقرب لتعويض الثنائي.
مصر-و الكونغو‎ (5)

ماذا تحمل لنا مواجهات الأحد في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الأحد، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، البداية ستكون بمباراتين في المجموعة الثانية، في تمام الساعة السادسة مساء، عندما يواجه منتخب مدغشقر نظيره نيجيريا في استاد الإسكندرية، وتُنقَل المباراة عبر Time Sports، وbeIN Sports MAX 1، وفي نفس التوقيت، تلعب بوروندي أمام غينيا في استاد السلام، وتُنقَل عبر القناة الأولى الأرضية، وbeIN Sports MAX 2.
مباراة-نيجيريا-وغينيا (3)

نيجيريا تبحث عن تأمين صدارة المجموعة الثانية

تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر وستكون ضربة البداية الساعة السادسة مساء من ملعب الإسكندرية، عندما تواجه نيجيريا نظيرتها مدغشقر، ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وتحتل نيجيريا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز بهدف نظيف على كل من بوروندي وغينيا وضمنت التأهل للدور التالي، وتحتل مدغشقر المركز الثاني برصيد 4 نقاط بالتعادل مع غينيا 2-2 والفوز على بوروندي 1-0، وتحتاج مدغشقر لنقطة التعادل للتأهل لدور الـ16 في أول مشاركة في تاريخها بكأس الأمم الإفريقية.
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منتخب-المغرب

الجزائر والمغرب يستهلان اليوم مشوارهما بالكان

تتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، حيث تواجه المغرب نظيرتها ناميبيا الساعة 4:30 عصرًا على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك المغرب في البطولة للمرة الـ16 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب في عام 1976، بينما تشارك ناميبيا في البطولة للمرة الثالثة في تاريخها ولم تتمكن من قبل من تجاوز دور المجموعات، وتواجه المنتخبان 5 مرات من قبل، حققت خلالها المغرب الانتصار في 4 لقاءات وتعادلت في مباراة وحيدة، وتواجها في كان 2008 بغانا، وحينها فازت المغرب بنتيجة 5-1.
منتخب-الجزائر-2010

بوقرة: بلماضي الشخص المناسب لمنتخب الجزائر

صرح الدولي الجزائري السابق مجيد بوقرة أن الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني يعد من أفضل 10 لاعبين في العالم وأن جميع الأنظار ستتجه إليه خلال مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة بمباراة مصر وزيمبابوي، حيث قال بوقرة في تصريحات صحفية إن الأنظار ستكون على بطولة إفريقيا بسبب محمد صلاح الفائز بدوري أبطال أوروبا. وأكد بوقرة أن رياض محرز سيكون مثل محمد صلاح محط أنظار عشاق كرة القدم في العالم وإفريقيا وأن خط هجوم ثعالب الصحراء هو أقوى الخطوط بسبب تميزه بوجود ثلاثة لاعبين من طراز عال.
رياض-محرز

رياض محرز: الجزائر جاهزة لأمم إفريقيا والبطولة صعبة

كشف الدولي الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر عن جاهزية منتخب بلاده لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر الأسبوع المقبل، حيث قال محرز في تصريحات صحفية إن منتخب بلاده أصبح جاهزًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وإن الجزائر واجه منتخب مالي وديًّا وتمكن من التغلب عليه لكن المنافسة في البطولة ستكون أصعب. وأضاف رياض محرز خلال تصريحاته أنه يعلم جيدًا أنهم لا يمكنهم السيطرة في كل مباراة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.
نيجيريا

منتخب نيجيريا يصل إلى الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم

وصلت بعثة منتخب نيجيريا مساء اليوم الإثنين إلى الإسكندرية استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، واستقبلت لجان البروتوكول والمراسم والإعلامية والمتطوعين باللجنة المنظمة لمجموعة الإسكندرية بعثة النسور النيجيرية بالورود متمنين لهم إقامة سعيدة في مصر، حيث تلعب نيجيريا ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم غينيا، بوروندي، مدغشقر، فى البطولة التى يشارك بها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.
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