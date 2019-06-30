السيسي: دمرنا البنية التحتية للجماعة الإرهابية

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو: "نجحنا في تدمير البنية التحتية للجماعة الإرهابية، واستطعنا خلال السنوات الماضية حماية وطننا من الوقوع في هوة الفوضى والتطرف، وما نيل المطالب بالتمني وإنما بالعمل والتضحية، مضيفا: "شعب مصر العظيم، إننا في العيد السادس لثورة الثلاثين من يونيو، نجدد العهد بأننا سنصون مصر، مضحين بكل غال ونفيس من أجل وطن يستحقه أبناؤنا وأحفادونا، متسلحين بالعزم والإدرادة لمواصلة مسيرة التنمية لتحقيق نقلة نوعية".

وأضاف السيسي: "تكون هذه النقلة شاهدة على إسهام الجيل ودوره التاريخي في مسيرة الوطن نحو التقدم والرخاء، تحية تقدير واحترام للشعب المصري العظيم قاهر المحن والشدائد، كل عام وأنتم بخير ومصر في أمان واستقرار، وأخيرا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".وأمس السبت، هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة