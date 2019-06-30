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السيسي: دمرنا البنية التحتية للجماعة الإرهابية

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو: "نجحنا في تدمير البنية التحتية للجماعة الإرهابية، واستطعنا خلال السنوات الماضية حماية وطننا من الوقوع في هوة الفوضى والتطرف، وما نيل المطالب بالتمني وإنما بالعمل والتضحية، مضيفا: "شعب مصر العظيم، إننا في العيد السادس لثورة الثلاثين من يونيو، نجدد العهد بأننا سنصون مصر، مضحين بكل غال ونفيس من أجل وطن يستحقه أبناؤنا وأحفادونا، متسلحين بالعزم والإدرادة لمواصلة مسيرة التنمية لتحقيق نقلة نوعية".
وأضاف السيسي: "تكون هذه النقلة شاهدة على إسهام الجيل ودوره التاريخي في مسيرة الوطن نحو التقدم والرخاء، تحية تقدير واحترام للشعب المصري العظيم قاهر المحن والشدائد، كل عام وأنتم بخير ومصر في أمان واستقرار، وأخيرا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".وأمس السبت، هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة
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عبد الفتاح السيسى (5)

كلمة السيسي في ذكرى 30 يونيو: نجدد العهد على حفظ مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الثورة لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم التي احتضنتهم وأباءهم وأجدادهم على مدار آلاف السنين، قائلا إن ولاء المصريين لمصر ورفضهم لأية محاولة لمحو هويتهم الوطنية حقائق لا تتغير بفعل الزمن، فهذا الشعب أصيل وارتباطه بوطنه وهويته يعلو عنده فوق أى انتماء وفوق أية مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية، ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن.
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الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ثورة 30 يونيو

هذا اليوم.. ذكرى ثورة 30 يونيو وإجهاض مخطط الإخوان

في مثل هذا اليوم 30 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1989: الجبهة الإسلامية القومية في السودان تنقلب على النظام الديمقراطي التعددي. في عام 2012: محمد مرسي يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ويتسلم رسميًا مهامه الرئاسية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة البلاد منذ تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011.
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«التعليم» توضح حقيقة وجود أخطاء في امتحان علم النفس

قال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة إن نموذج إجابة امتحان مادة علم النفس والاجتماع لم ينته بعد، حتى نستطيع من خلاله الرد على ما يثار بشأن وجود أخطاء فنية من عدمه داخل الامتحان. وأضاف عبدالحكم في تصريح لـ"التحرير" أنه "لا يوجد أخطاء فنية في الامتحان، ولا يجوز الحديث حاليا عن إضافة إجابات بديلة من عدمها؛ لأن نموذج الإجابة لم يظهر بعد، فالاجتهاد يثير الجدل، وبالتالي الكلام يكون بعد أن يظهر نموذج الإجابة ويبدأ التقدير يوم الإثنين".
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شوقى علام مفتى الجمهورية (4)

المفتي: التحلي بروح30 يونيو ضرورة في مواجهة الإرهاب

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو. وقال مفتي الجمهورية في كلمته التي وجهها للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو: "نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأدعو جموع المصريين إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة، والإصرار والعمل والإنتاج، من أجل رفعة الوطن".
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السيسي يوجه الحكومة بتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز جهود الحكومة على توفير البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري، فضلاً عن جهود دفع عملية التنمية في مصر والمتمثلة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى. وفيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة وجّه الرئيس السيسي بالالتزام بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية في هذا الإطار، فضلاً عن سرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية والداخلية، والأعمال التنسيقية للموقع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
هلال

مصر: غدا المتمم لشهر رمضان.. والعيد الأربعاء

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري. من ناحية أخرى، وبعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم، أعلن فيه أن غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وجاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق اليوم، عن ثبوت هلال شهر شوال.
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السيسي: لا تصدقوا الشائعات.. «والله إحنا زي الفل»

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين على الأوضاع في مصر، مطالبا الجميع بألا يصدقوا الشائعات وأن يعطوا ثقتهم للحكومة. وقال السيسي خلال مشاركته، اليوم الأحد، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة: "عاوزين تطمنوا على الأمور؟.. والله إحنا زي الفل، ومكملين في إجراءات الإصلاح والمشروعات الكبرى". وبشأن ما يتردد عن عن صفقة القرن، أضاف السيسي: "كلها أكاذيب ولا تفريط في أي شبر من أرض مصر". حضر حفل الإفطار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وأعضاء مجلس النواب، وشخصيات عامة، والأمهات المثاليات وأسر الشهداء.
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