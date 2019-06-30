المحامي المتهم بتصوير جيرانه بطائرة: «الحقيقة هتبان»
تحرير:هيثم بطاح
٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
صورة أرشيفية
«لعبة أطفال ومافيهاش كارت».. بهذه العبارة نفى «صبحي.ح.م» المحامي المتهم بالتجسس ومراقبة السيدات والفتيات وتصويرهن بواسطة طائرة "درون" صغيرة، مثبت عليها كاميرا بمنطقة كفر السرايا بمدينة بنها، وقال المتهم أمام النيابة: «أنا محامي وعارف القانون والعقوبات اللي ممكن تقع عليا.. إزاي هاعمل كده وكمان في نفس المنطقة اللي أنا ساكن فيها؟».
وأوضح المتهم أن جاره «محمد.ر.س» عثر على الطائرة في بلكونة شقته فأمسك بها وعندما نزل ليأخذها منه، صاح وتجمع الأهالي، مؤكدًا أنه حاول إقناعهم أن الطائرة عبارة عن لعبة أطفال والكاميرا لا تعمل وليس بها أي وحدات تخزين.
وأضاف المتهم أن جاره توجه إلى قسم ثاني بنها وحرر بلاغا برقم 2032 إداري، يتهمه بالتجسس على زوجته وبناته، مشيرًا إلى أن هذا لم يحدث مطلقا وأنه كان يلعب بها ويجربها فقط، قائلًا: «الحقيقة هتبان وصاحب الحق هينتصر».
بداية الواقعة، بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد
وأضاف المتهم أن جاره توجه إلى قسم ثاني بنها وحرر بلاغا برقم 2032 إداري، يتهمه بالتجسس على زوجته وبناته، مشيرًا إلى أن هذا لم يحدث مطلقا وأنه كان يلعب بها ويجربها فقط، قائلًا: «الحقيقة هتبان وصاحب الحق هينتصر».
بداية الواقعة، بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثاني بنها، بورود بلاغ من «محمد.ر.س» بمنطقة كفر السرايا ببنها، بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته في أثناء نومه مع زوجته فضبطها.
وشكل فريق بحث، وبفحص الطائرة والكاميرا، تبين أنها ملك «صبحى.ح» محام، 30 عامًا، وجرى ضبطه.
بالعرض على النيابة، قررت حبس المحامى 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمس السبت قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما آخرين.