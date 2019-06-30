المحامي المتهم بتصوير جيرانه بطائرة: «الحقيقة هتبان»

تحرير:هيثم بطاح ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

صورة أرشيفية

«لعبة أطفال ومافيهاش كارت».. بهذه العبارة نفى «صبحي.ح.م» المحامي المتهم بالتجسس ومراقبة السيدات والفتيات وتصويرهن بواسطة طائرة "درون" صغيرة، مثبت عليها كاميرا بمنطقة كفر السرايا بمدينة بنها، وقال المتهم أمام النيابة: «أنا محامي وعارف القانون والعقوبات اللي ممكن تقع عليا.. إزاي هاعمل كده وكمان في نفس المنطقة اللي أنا ساكن فيها؟». وأوضح المتهم أن جاره «محمد.ر.س» عثر على الطائرة في بلكونة شقته فأمسك بها وعندما نزل ليأخذها منه، صاح وتجمع الأهالي، مؤكدًا أنه حاول إقناعهم أن الطائرة عبارة عن لعبة أطفال والكاميرا لا تعمل وليس بها أي وحدات تخزين.

وأضاف المتهم أن جاره توجه إلى قسم ثاني بنها وحرر بلاغا برقم 2032 إداري، يتهمه بالتجسس على زوجته وبناته، مشيرًا إلى أن هذا لم يحدث مطلقا وأنه كان يلعب بها ويجربها فقط، قائلًا: «الحقيقة هتبان وصاحب الحق هينتصر». بداية الواقعة، بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد