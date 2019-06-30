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زيارة ترامب تفتح باب التفاوض مجددًا مع كيم جونج أون

فتحت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكوريا الشمالية، الباب مجددًا للتعاون مع زعيمها كيم جونج أون على المستوى الدبلوماسي لإيجاد حلول رئيسية للبرنامج النووي
تحرير:محمود نبيل ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
ترامب وكيم
ترامب وكيم
فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية في أثناء حضوره لقمة مجموعة العشرين، التي انتهت أمس السبت، برغبته في زيارة كوريا الشمالية عبر التوجه للحدود الفاصلة مع جارتها الجنوبية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة أخيرة لإنهاء الخلافات بين البلدين. وقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا العرض، مؤكدًا رغبته في إجراء لقاء ثالث مع الرئيس الأمريكي من أجل إيجاد حل نهائي وجذري بشأن العديد من الملفات السياسية، وعلى رأسها القدرات النووية والتجارب الصاروخية لبيونج يانج.
وبعد أيام من التكهنات وتصريحات متفائلة من قبل الزعيمين، التقى الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية وتصافحا، اليوم الأحد، في المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الشمالية والجنوبية، وذلك حسب ما جاء في شبكة "سي إن إن" الأمريكية. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وقبل
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ترامب-.وكيم

ماذا قال ترامب لكيم قبل دخوله كوريا الشمالية؟

استأذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قبل عبور خط الحدود، كأول رئيس أميركي تطأ قدماه بيونج يانج. وقال ترامب للصحفيين: "لحظة وصولي خط الحدود سألت كيم إن كان بوسعي العبور، وكان رد الزعيم الكوري الشمالي هذا شرف". وقال ترامب: "اليوم يوم عظيم للعالم"، وذلك بعد أن أصبح أول رئيس أميركي تطأ قدماه كوريا الشمالية، عندما التقى زعيمها كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح، بين الكوريتين، وصافح ترامب كيم في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح، قبل يسير خطوات داخل أراضي الدولة الشيوعية المنعزلة.
ترامب-وكيم-في-هانوي

خطوة للتاريخ.. ترامب أول رئيس أمريكي يزور بيونج يانج

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن "اليوم يوم عظيم للعالم"، وذلك بعد أن أصبح أول رئيس أميركي تطأ قدماه كوريا الشمالية، عندما التقى زعيمها كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح، بين الكوريتين، وصافح ترامب كيم في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح، قبل يسير خطوات داخل أراضي الدولة الشيوعية المنعزلة، وفق ما أظهرت لقطات بثت على الهواء، وفي تصريحات مقتضبة للصحفيين، قال ترامب: "شعور رائع أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه"، مشيدا بـ"الصداقة العظيمة" مع كيم، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز".
دونالد ترامب

ترامب يعلن موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة الأمريكية، وقال "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في أوساكا، إن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيبدأ بعد الرابع من يوليو المقبل. وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنرحل أعدادا كبيرة من الأشخاص بدءًا من 4 يوليو". ويأتي هذا الإعلان غير المسبوق، بعد أسبوع من تصريح ترامب، بأنه "يحب المهاجرين".
ترامب-وشي

خلال قمة العشرين.. ترامب يفشل في مهمة الأمن البحري

أثارت موجة من الهجمات الإرهابية ضد ناقلات النفط في مضيق هرمز، وهو أكثر ممرات النقل ازدحامًا في العالم بشحنات النفط المنقولة بحرًا، مخاوف كبيرة بشأن الأمن البحري، حيث أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن توفير الحماية للسفن الأخرى. وعلى مدى شهرين كاملين، تعرضت ست ناقلات نفط وطائرة تجسس أمريكية لهجمات مختلفة في تلك المنطقة التي تمثل أهم ممر مائي إستراتيجي في العالم، وهو ما يعني أن البلدان التي تستفيد بشكل مباشر من مضيق هرمز والخليج العربي قد ترى أن واشنطن تخلت عنها بهذا الموقف.
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ترامب-.وكيم

ماذا قال ترامب لكيم قبل دخوله كوريا الشمالية؟

استأذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قبل عبور خط الحدود، كأول رئيس أميركي تطأ قدماه بيونج يانج. وقال ترامب للصحفيين: "لحظة وصولي خط الحدود سألت كيم إن كان بوسعي العبور، وكان رد الزعيم الكوري الشمالي هذا شرف". وقال ترامب: "اليوم يوم عظيم للعالم"، وذلك بعد أن أصبح أول رئيس أميركي تطأ قدماه كوريا الشمالية، عندما التقى زعيمها كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح، بين الكوريتين، وصافح ترامب كيم في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح، قبل يسير خطوات داخل أراضي الدولة الشيوعية المنعزلة.
ترامب-وكيم-في-هانوي

خطوة للتاريخ.. ترامب أول رئيس أمريكي يزور بيونج يانج

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن "اليوم يوم عظيم للعالم"، وذلك بعد أن أصبح أول رئيس أميركي تطأ قدماه كوريا الشمالية، عندما التقى زعيمها كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح، بين الكوريتين، وصافح ترامب كيم في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح، قبل يسير خطوات داخل أراضي الدولة الشيوعية المنعزلة، وفق ما أظهرت لقطات بثت على الهواء، وفي تصريحات مقتضبة للصحفيين، قال ترامب: "شعور رائع أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه"، مشيدا بـ"الصداقة العظيمة" مع كيم، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز".
ترامب-.وكيم

رغم الانتقادات.. محادثات لقمة ثالثة بين ترامب وكيم

يبدو أن الآمال بعقد قمة ثالثة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عادت مرة أخرى، اليوم الأربعاء، حتى بعد أن انتقدت بيونج يانج واشنطن بسبب "العداوة" التي "شوهت" البلاد بشدة. واتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة بالتورط في "أعمال عدائية متطرفة" ضد بلادهم، وأشارت في اتهاماتها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، لكنها استبعدت ترامب من انتقاداتها. وصرح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، للصحفيين، الثلاثاء، بأن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين يعقدون محادثات غير رسمية لترتيب لقاء ثالث بين الزعيمين.
كيم-وترامب

بعد «الخطاب الممتاز».. أنباء عن قمة بين كيم وترامب

بعد تبادل للرسائل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، عززت الآمال في إجراء محادثات تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية، سيزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كوريا الجنوبية نهاية هذا الأسبوع. وكانت العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد تعرضت لنكسة كبيرة، بعد أن فشلت قمة هانوي بين كيم وترامب في فبراير الماضي. وقالت كو مين جونج المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، إن ترامب من المقرر أن يصل إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستغرق يومين، يوم السبت المقبل وسيجتمع برئيس البلاد يوم الأحد بعد قمة مجموعة العشرين في اليابان.
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