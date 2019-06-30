زيارة ترامب تفتح باب التفاوض مجددًا مع كيم جونج أون

فتحت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكوريا الشمالية، الباب مجددًا للتعاون مع زعيمها كيم جونج أون على المستوى الدبلوماسي لإيجاد حلول رئيسية للبرنامج النووي

تحرير:محمود نبيل ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية في أثناء حضوره لقمة مجموعة العشرين، التي انتهت أمس السبت، برغبته في زيارة كوريا الشمالية عبر التوجه للحدود الفاصلة مع جارتها الجنوبية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة أخيرة لإنهاء الخلافات بين البلدين. وقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا العرض، مؤكدًا رغبته في إجراء لقاء ثالث مع الرئيس الأمريكي من أجل إيجاد حل نهائي وجذري بشأن العديد من الملفات السياسية، وعلى رأسها القدرات النووية والتجارب الصاروخية لبيونج يانج.

وبعد أيام من التكهنات وتصريحات متفائلة من قبل الزعيمين، التقى الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية وتصافحا، اليوم الأحد، في المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الشمالية والجنوبية، وذلك حسب ما جاء في شبكة "سي إن إن" الأمريكية. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وقبل

وبعد أيام من التكهنات وتصريحات متفائلة من قبل الزعيمين، التقى الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية وتصافحا، اليوم الأحد، في المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الشمالية والجنوبية، وذلك حسب ما جاء في شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

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وقبل أن يبدأ الاجتماع بين ترامب وكيم، التقى الرئيس الأمريكي بعض الأعضاء العسكريين وغيرهم، حيث كان من المتوقع أن تتم مراجعة بعض الآثار المترتبة على حقبة الحرب الكورية.

وقال ترامب لأعضاء الخدمة العسكرية، الذين كان من بينهم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية وكذلك عناصر من سيول نفسها: "نحن معكم وخلفكم للأبد".

وفي أعقاب تلك الجلسة، جمع ترامب وكيم اجتماعًا مفتوحًا، أكد خلاله الرئيس الأمريكي: "التقدم إلى داخل كوريا الشمالية شرف عظيم"، مؤكدًا أنه "تم إحراز تقدم كبير" في أعقاب مؤتمري القمة السابقين في سنغافورة وفيتنام.

وأضاف ترامب خلال حديثه لزعيم كوريا الشمالية: "التقينا ونحن نحب بعضنا البعض منذ اليوم الأول".

ومن جانبه، قال كيم لترامب: "لم أتوقع أن أراك في هذا المكان"، كما أشاد بشجاعة ترامب في اتخاذ قرار الزيارة، والتي تهدف إلى "وضع حد للماضي غير السار"، على حد ذكر الزعيم الكوري الشمالي.

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وقال محللون في السياسة الخارجية إن الاجتماع الحدودي بين ترامب وكيم لن يعني الكثير ما لم يتمكن الزعيمان من إحراز تقدم حقيقي في صفقة تفكيك برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وقال ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية، إن ترامب يميل إلى "التعامل مع زعيم كوريا الشمالية بالدبلوماسية"، مضيفًا "أنهما ليسوا متشابهين، ولكن المهم هو ما تم الاتفاق عليه ويحدث فعليًا".

وخلال محادثتهما، قال ترامب إنه سيدعو كيم لزيارة الولايات المتحدة؛ وأعلن أنه سيجتمع مع كيم خلال مؤتمر صحفي في سيول مع رئيس كوريا الجنوبية مون، الذي أشاد بالفكرة ووصفها بأنها "مصافحة للسلام".

وفي سياق مختلف، يرى منتقدو زيارة ترامب أن كيم لم يحرز أي تقدم نحو إنهاء برامج الأسلحة النووية، حتى بعد اجتماعين مع ترامب، ولا ينبغي مكافأته باجتماع رئاسي آخر مع ترامب.

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وحاول ترامب خلال الزيارة الرد على مثل هذه الانتقادات، قائلاً: "نحن نتعامل بشكل جيد مع كوريا الشمالية.. التوترات تقلصت إلى حد كبير منذ أن بدأت سلسلة من الاجتماعات مع الزعيم الكوري الشمالي".

وكان ترامب في الأساس قد أكد أن زيارته لكوريا الشمالية ليست سوى لقاء سريع وليس قمة كاملة، حيث يرى الرئيس الأمريكي أن الاستمرار في المساعي الدبلوماسية مع الزعيم الكوري الشمالي يمكن أن تسهم بشكل رئيسي في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تفكيك البرنامج النووي لبيونج يانج، خاصة في ظل القلق المتواصل من جانب حلفاء واشنطن في منطقة شرق آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية.