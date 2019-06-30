جريمة

رفع 3 آلاف حالة تعد على الطريق في حملة بالطالبية

تحرير:محمد الشاملي ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
حملة إزالة إشغالات
حملة إزالة إشغالات
واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.  وأسفرت الحملة التي ترأسها اللواء حسن الدماطي، مدير إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، عن رفع 3 آلاف حالة تعد على الطريق العام شملت 100 محضر تنظيم وإشغال طريق
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إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى "اتجاه القاهرة" أمام مزارع دينا بوادي النطرون، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق بسبب انفجار إطار السيارة فانقلبت، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادي النطرون يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

انتشار أمني مكثف لتأمين زوار المنطقة الأثرية

شهدت المنطقة الأثرية وجودا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ لتأمين احتفالات المصريين بذكرة ثورة 30 يونيو، وسط انتشار أمني من رجال شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع فرقة الهرم، في الوقت الذي نفذت فيه إدارة شرطة المرافق حملات لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين والسياح، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين؛ حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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مباحث التموين تلاحق مهربي الدقيق المدعم في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، حيث أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 76 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 10 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 12 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
طائرة-بدون-طيار

المحامي المتهم بتصوير جيرانه بطائرة: «الحقيقة هتبان»

«لعبة أطفال ومافيهاش كارت».. بهذه العبارة نفى «صبحي.ح.م» المحامي المتهم بالتجسس ومراقبة السيدات والفتيات وتصويرهن بواسطة طائرة "درون" صغيرة، مثبت عليها كاميرا بمنطقة كفر السرايا بمدينة بنها، وقال المتهم أمام النيابة: «أنا محامي وعارف القانون والعقوبات اللي ممكن تقع عليا.. إزاي هاعمل كده وكمان في نفس المنطقة اللي أنا ساكن فيها؟». وأوضح المتهم أن جاره «محمد.ر.س» عثر على الطائرة في بلكونة شقته فأمسك بها وعندما نزل ليأخذها منه، صاح وتجمع الأهالي، مؤكدًا أنه حاول إقناعهم أن الطائرة عبارة عن لعبة أطفال والكاميرا لا تعمل وليس بها أي وحدات تخزين.
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شرطة المرافق تتصدى للإشغالات في الطالبية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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تنفيذ 24 حكما وضبط 3 عناصر إجرامية في الطالبية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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مباحث العمرانية تلاحق هاربين من أحكام وعناصر إجرامية

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة لإحكام سيطرتها على شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية، وذلك بمشاركة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمرور وقوات الأمن وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع الأكشاك المخالفة والإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ تحقيقا لمبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال بمختلف المراكز.
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بالأرقام.. الشرطة تستعيد سيطرتها على شارع عثمان محرم

على مدار أيام متواصلة شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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