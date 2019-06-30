رفع 3 آلاف حالة تعد على الطريق في حملة بالطالبية

تحرير:محمد الشاملي ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

حملة إزالة إشغالات

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.

شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية. وأسفرت الحملة التي ترأسها اللواء حسن الدماطي، مدير إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، عن رفع 3 آلاف حالة تعد على الطريق العام شملت 100 محضر تنظيم وإشغال طريق