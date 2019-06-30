التخطيط: تجديد رخص السيارات إلكترونيا بتطبيق المحمول

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

سيارات

قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، إن الهدف الرئيسي من العمل فى خطة الإصلاح الإدارى هو رضاء المواطن عن الخدمات المقدمة، لافتة إلى محور ميكنة الخدمات الحكومية بخطة الإصلاح الإدارى وما يتم العمل عليه من خلال هذا المحور، ومشيرة إلى مبادرة رئيس الجمهورية بأن تكون محافظة بورسعيد أول محافظة رقمية 2019، حيث يستطيع المواطن ببورسعيد الحصول على جميع خدماته مميكنة من خلال المحمول أو بوابة الحكومة المصرية، والدفع من خلال الكروت المميكنة، أو من خلال الذهاب إلى مقرات تقديم الخدمة والتى تم ميكنة وتطوير العمل بها.

وأضافت لبيب أن الخدمات الإلكترونية الأكثر انتشارا حاليا هى خدمات المرور ونيابات المرور، مشيرة إلى ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل على مستوى الجمهورية كمكاتب خلفية مع تبسيط دورات العمل، مؤكدة أن المواطن يمكنه تجديد الرخصة إلكترونيا بالكامل من خلال بوابة الحكومة المصرية أو التطبيقات على المحمول والحصول على