قوات الاحتلال تعتقل وزير القدس في السلطة الفلسطينية

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

قوات الاحتلال - أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، وزير القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية "فادي الهدمي"، وذلك في حملة اعتقالات شنتها في بلدة العيسوية بضواحي مدينة القدس. ووفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية، فإن عوض عوض مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة القدس، أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت -برفقة أفراد من المخابرات- منزل وزير القدس في حي الصوانة بمدينة القدس، وقامت باعتقاله واقتياده لمركز "المسكوبية".

لليوم الثاني على التوالي، قام الجيش الإسرائيلي بحملة اعتقالات في بلدة العيسوية، إذ داهم عشرات الجنود وعناصر المخابرات عددا من منازل البلدة، واعتقلوا عدة شبان، وجميعهم من عائلة الشاب محمد سمير عبيد، حسب مصادر محلية لـ"معا". وأضافت الوكالة