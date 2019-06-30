سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

قوات الاحتلال تعتقل وزير القدس في السلطة الفلسطينية

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
قوات الاحتلال - أرشيفية
قوات الاحتلال - أرشيفية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، وزير القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية "فادي الهدمي"، وذلك في حملة اعتقالات شنتها في بلدة العيسوية بضواحي مدينة القدس. ووفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية، فإن عوض عوض مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة القدس، أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت -برفقة أفراد من المخابرات- منزل وزير القدس في حي الصوانة بمدينة القدس، وقامت باعتقاله واقتياده لمركز "المسكوبية".
لليوم الثاني على التوالي، قام الجيش الإسرائيلي بحملة اعتقالات في بلدة العيسوية، إذ داهم عشرات الجنود وعناصر المخابرات عددا من منازل البلدة، واعتقلوا عدة شبان، وجميعهم من عائلة الشاب محمد سمير عبيد، حسب مصادر محلية لـ"معا".                   وأضافت الوكالة
اقرأ المزيد
نتنياهو (2)

نتنياهو: قد نضطر لشن عملية عسكرية في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستُمارس ضغوطاً أكبر على حركة حماس، مُلمحاً لإمكانية شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة. وأضاف "نتنياهو" عبر حسابه على "تويتر": "قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة وما يرشدني هو شيء واحد فقط وهو أمن دولة إسرائيل". وتابع: أما غزة فنفهم تماما المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ونعمل على تخفيفها بقدر الإمكان. وفرضنا الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على حماس, بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود. وإن اضطررنا لذلك, سنتخذ خطوات أشد صرامة بكثير".
حمد-بن-عيسى-ملك-البحرين

البحرين تهاجم قطر قبل بث «ما خفي أعظم»: يثير الفتن

شن مجلس الشورى ومجلس النواب في البحرين، هجوما على "النظام القطري" بسبب ما وصفاه بممارساته لـ"إثارة الفتن والتأجيج والتدخّل السافر" في الشؤون الداخلية بالبلاد، عبر برنامج "ما خفي أعظم" الذي تعتزم قناة الجزيرة القطرية بثّه في وقت لاحق. وجاء في مقطع الفيديو الترويجي الذي بثته "الجزيرة"، كلمة للعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة وخطاب متلفز سابق له عن الحقوق للبحرينيين التي كفلها الدستور، قبل أن تعرض مقاطع فيديو من احداث واشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن.
صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: الرشاوى القطرية تطال أعضاء في الكونجرس

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، على العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت اختتام قمة العشرين واستضافة المملكة للقمة المقبلة، كما أبرزت تطورات الأوضاع في السودان والأزمة المتصاعدة بين طهران وواشنطن. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن قمة "مجموعة العشرين" في مدينة أوساكا اليابانية اختتمت أعمالها، أمس، على وقع انفراجة أمريكية - صينية وتركيز الدول المشاركة في البيان الختامي على "المشتركات" بدل نقاط الخلاف، والتطلع إلى القمة المقبلة في السعودية العام المقبل.
جيش-الاحتلال

جيش الاحتلال يعتقل وزير القدس في السلطة الفلسطينية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، وزير القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية فادي الهدمي، فيما شنت حملة اعتقالات في بلدة العيسوية في ضواحي مدينة القدس. وأوضح عوض عوض،مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة القدس، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت، برفقة أفراد من المخابرات، منزل وزير القدس في حي الصوانة بمدينة القدس، وقامت باعتقاله واقتياده لمركز المسكوبية. وفي سياق متصل، شن الجيش الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي حملة اعتقالات في بلدة العيسوية.
اقرأ المزيد من الأخبار
جيش-الاحتلال

جيش الاحتلال يعتقل وزير القدس في السلطة الفلسطينية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، وزير القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية فادي الهدمي، فيما شنت حملة اعتقالات في بلدة العيسوية في ضواحي مدينة القدس. وأوضح عوض عوض،مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة القدس، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت، برفقة أفراد من المخابرات، منزل وزير القدس في حي الصوانة بمدينة القدس، وقامت باعتقاله واقتياده لمركز المسكوبية. وفي سياق متصل، شن الجيش الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي حملة اعتقالات في بلدة العيسوية.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا وتصيب 50 في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال لإسرائيلي، 19 فلسطينيا من القدس، وأصابت 50 آخرين خلال مواجهات عنيفة مع المواطنين في بلدة العيسوية، احتجاجا على استشهاد الأسير محمد سمير عبيد برصاص قوات الاحتلال ومواصلة احتجاز جثمانه. وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية يوسف عبيد في تصريحات اليوم السبت: "إن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء بلدة العيسوية بأعداد كبيرة، وشكلت فرقا واقتحمت كافة أحيائها واعتلت أسطح بناياتها المرتفعة، وخلال ذلك اقتحمت عشرات المنازل وشنت حملة اعتقالات واسعة، وهي مستمرة منذ ساعات الفجر".
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل موظفين من الأوقاف في القدس

استمرارًا لممارسات إسرائيل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مدير الإعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية وموظف لجنة الاعمار، من المسجد الأقصى المبارك. وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والاعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال اعتقلت بالقوة المهندس بسام الحلاق مدير الإعمار، وموظف لجنة الإعمار محمد الهدرة، وحولتهما للتحقيق في مركز شرطة "باب السلسلة" بالقدس القديمة. وأَضاف الدبس أن عامل لجنة الاعمار كان يقوم بإصلاح "بلاطة واحدة" في منطقة باب القطانين داخل المسجد الأقصى، وخلال ذلك حضرت الشرطة ومنعتهم من مواصلة العمل وقامت باعتقاله.
القدس

قمة البحرين.. هل تفشل الخطوة الأولى في صفقة القرن؟

بعد فترة طويلة من الترقب والتأخير المتكرر، أعلن المسؤولون الأمريكيون في وقت سابق من شهر مايو الماضي، أنهم سيعقدون ورشة عمل اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو كخطوة أولى في خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى سلام بين إسرائيل وفلسطين. يهدف المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في 25 يونيو الجاري، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" إلى تقديم رؤية للاستثمار في الضفة الغربية وغزة والبلدان المجاورة من خلال التركيز على أربعة مكونات رئيسية، هي البنية التحتية والصناعة وتمكين الناس والاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح الحكم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org