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هذا ما قاله عمرو أديب عن صورة الهضبة ودينا الشربيني

تحرير:التحرير ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
صورة تجمع ما بين الميجا ستار عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، تسببت في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، نظرًا لأنها المرة الأولى التي ينشر فيها "الهضبة" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بالنجمة الشابة، ما جعل الإعلامي عمرو أديب يتحدث عن تلك الصورة خلال حلقة مساء أمس السبت من برنامجه "الحكاية" عبر فضائية MBC مصر. وقال "أديب" إنها المرة الأولى التي ينشر فيها "دياب" صورته مع "دينا" بمفردها، وليس مع "فريق العمل" كما حدث في المرة السابقة التي نشر الهضبة صورة تجمعهما بصحبة آخرين.
وأشار عمرو أديب إلى ردود الأفعال الكبيرة التي اندلعت ولم تتوقف حولهما في مصر وخارجها منذ نشر عمرو دياب الصورة، موضحًا أن الكثيرين طرحوا أسئلة عديدة حول الصورة وسبب ارتداء الهضبة "بدلة سوداء" على غير عادته، وأن "دينا" هي الأخرى ارتدت فستانا باللون الأسود، والإشارة إلى أن الفستان وجدت به في مناسبة ما
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نجوم عن صورة الهضبة ودينا الشربيني: الله على جمالكم

لاقت الصورة التي نشرها الفنان عمرو دياب، أمس على حسابه الخاص بموقع «إنستجرام» والتي تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، بإسبانيا، رواجًا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها المرة الأولى التي يقوم فيها «الهضبة» بنشر صورة له مع «الشربيني» وليست صورة مسربة لهما كالعادة، ولم تتوقف التعليقات فقط عند الجمهور، بل أخذ المشاهير والفنانون يعلقون عليها أيضا، حيث كتبت نداء شرارة: «الله على جمال الصورة، الله يهنيكم»، بينما كتبت عبير صبري: «بحبكم»، واكتفت غادة عادل وسامو زين بوضع قلوب على الصورة. وعلقت ياسمين نيازي: «بحبكم».
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للمرة الأولى.. الهضبة ينشر صورته مع دينا الشربيني

فى أحدث ظهور لهما سويا، نشر النجم عمرو دياب صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربينى. وظهر فى الصورة التى نشرها الهضبة عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام» وإلى جانبه دينا الشربينى تمسك بذراعه، وقد ارتدى كل منهما ملابس السهرة، إذ ارتدى عمرو دياب بدلة سوداء اللون، بينما ارتدت دينا الشربينى فستانا أسود اللون هى الأخرى. وكشف الهضبة عن مكان تواجدهما الذى التقطا فيه تلك الصورة، بإسبانيا، إذ كتب على الصورة: «Live now from marbella». كانت الفنانة دينا الشربينى قد تحدثت عن النجم عمرو دياب، وأثنت عليه وعلى صفاته «التى لا يعرفها سوى المقربين منه فقط»، حسب تعبيرها.
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الهضبة ودينا الشربيني يحتفلان بمدير مهرجان الجونة

ظهر المطرب عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني فى أثناء احتفال عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك في مهرجان الجونة السينمائي، بعيد ميلاده برفقة مجموعة من أصدقائه، وانتشرت لهما العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الحفل، وكان هناك عدد آخر من النجوم يحتفلون كذلك بعيد ميلاد "منسي"، من بينهم الكاتب تامر حبيب. دينا تحدثت عن علاقتها بالفنان عمرو دياب لأول مرة بعد سنوات من ظهورهما معًا، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "الحكاية" من تقديم عمرو أديب، والمعروض عبر قناة MBC مصر.
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أهم تصريحات دينا الشربيني| رأيها في نهاية «زي الشمس»

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية MBC مصر، وتحدثت خلال البرنامج لأول مرة عن علاقتها بالفنان عمرو دياب، وأيضا كواليس تصوير مسلسل "زي الشمس"، وأصعب المشاهد التى تعرضت لها خلال تصوير المسلسل، وشرحت للجمهور نهاية العمل بعد الجدل الكبير الذي أثير بعد الحلقة الأخيرة، إذ كان هناك عدد كبير من الجمهور لم يفهم نهاية العمل، وأوضحت حقيقة تقديم جزء ثان للعمل، ولماذا كان سينسحب الفنان أحمد السعدني من تصوير الحلقة الأخيرة قبلها بساعات. وإليك أبرز تصريحاتها:
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