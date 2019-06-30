هذا ما قاله عمرو أديب عن صورة الهضبة ودينا الشربيني

تحرير:التحرير ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

عمرو دياب ودينا الشربيني

صورة تجمع ما بين الميجا ستار عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، تسببت في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، نظرًا لأنها المرة الأولى التي ينشر فيها "الهضبة" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بالنجمة الشابة، ما جعل الإعلامي عمرو أديب يتحدث عن تلك الصورة خلال حلقة مساء أمس السبت من برنامجه "الحكاية" عبر فضائية MBC مصر. وقال "أديب" إنها المرة الأولى التي ينشر فيها "دياب" صورته مع "دينا" بمفردها، وليس مع "فريق العمل" كما حدث في المرة السابقة التي نشر الهضبة صورة تجمعهما بصحبة آخرين.

وأشار عمرو أديب إلى ردود الأفعال الكبيرة التي اندلعت ولم تتوقف حولهما في مصر وخارجها منذ نشر عمرو دياب الصورة، موضحًا أن الكثيرين طرحوا أسئلة عديدة حول الصورة وسبب ارتداء الهضبة "بدلة سوداء" على غير عادته، وأن "دينا" هي الأخرى ارتدت فستانا باللون الأسود، والإشارة إلى أن الفستان وجدت به في مناسبة ما