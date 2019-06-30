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ترامب يدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة البيت الأبيض

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
ترامب وزعيم كوريا الشمالية
ترامب وزعيم كوريا الشمالية
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، إلى زيارة البيت الأبيض، وذلك في أول دعوة لزعيم كوري شمالي لزيارة البيت الأبيض. وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن تلك الدعوة جاءت خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيسين في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، اليوم الأحد، في حضور الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن. والتقي الرئيس الأمريكي مع الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي، في أول لقاء ثلاثي يجمع بين قادة الدول الثلاث، في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.
وحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن ترامب قال، إن اللقاء بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يوم تاريخي بالنسبة لكل دول العالم.الزعيم الكوري الشمالي، أوضح أن عبور ترامب للحدود إلى داخل كوريا الشمالية يظهر رغبته في التخلص من الماضي المضطرب والسعي إلى فتح مستقبل جديد.كان الرئيس الكوري الجنوبي،
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اردوغان-وترامب (2)

ترامب يوجه صفعة جديدة لأردوغان في قمة العشرين

راهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قمة مجموعة العشرين، التي عُقدت في اليابان، لإنهاء الخلافات السياسية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أو على الأقل تحريك المياه الساكنة بين البلدين على خلفية شراء أنقرة صفقة صواريخ دفاعية روسية من طراز S-400. ومن المحتمل أن يؤدي اجتماع الرئيس دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان إلى فرض مزيد من العقوبات، خاصة أن البلدين يسيران في "مسار تصادمي" حول القضايا الجيوسياسية، وهو الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى تمسك كل منهما بموقفه بشأن الصفقة الشهيرة.
بوتين (2)

بوتين يكشف سر مباحثاته مع السعودية وبريطانيا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت اللقاء الذي جمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "البناء والمثمر"، حيث بحثا العديد من الملفات الهامة ذات الاهتمام المشترك. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة الختامية لقمة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية اليوم السبت: "كلفنا وزارتي الخارجية والدفاع للاتفاق حول تمديد معاهدة الصواريخ ، ومن المبكر لأوانه التطرق إلى التفاصيل في هذا الموضوع". وأضاف أن قمة العشرين أجريت وسط أجواء إيجابية من جميع المشاركين، مهنئا الحكومة اليابانية بالنجاح في استضافة هذه القمة.
الرئيس-عبد-الفتاح السيسى-بقمة العشرين

هدنة الحرب التجارية.. أهم نتائج لقاءات قمة العشرين

انتظر العالم على مدى الأشهر القليلة الماضية قمة مجموعة العشرين، التي تشهد مجموعة من اللقاءات بين زعماء الدول المشتركة على هامش الاجتماع الرئيسي، حيث عولت عليها الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية لإنهاء بعض الملفات المفتوحة في العالم. وجاءت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على رأس الملفات التي توقع الخبراء أن تجد قمة العشرين حلولًا لها، لا سيما بعد أن تم الإعلان عن لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش القمة.
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

حل أزمة هواوي.. الصين وأمريكا تستئنفان المفاوضات

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، واتفق الرئيسان على استئناف المفاوضات بين البلدين حول المسائل التجارية العالقة، وفي مقدمتها قضية شركة "هواوي" الصينية، وذلك على أساس المساواة. وعقب اللقاء صرح ترامب بأن واشنطن لن تفرض رسوما جديدة على البضائع الواردة من الصين في المرحلة الحالية، مضيفا: "ستبدأ الوفود التجارية للبلدين مناقشة المسائل المحددة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن وكالة "شينخوا" الصينية.
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دونالد ترامب

ترامب يرد على صحفية اتهمته باغتصابها: «مش على ذوقي»

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتهام كاتبة صحفية إياه باغتصابها، وقال: "إنها ليست من النوع المفضل الذي أرغبه من النساء". وفي مقابلة حصرية مع صحيفة "ذا هيل"، أمس الإثنين، أوضح "ترامب" أن الكاتبة إليزابيث جان كارول كانت "تكذب تماما" عندما اتهمته مؤخرا باغتصابها داخل غرفة تبديل الملابس في متجر متعدد الأقسام بنيويورك في منتصف التسعينيات. وأضاف: "سأقولها باحترام كبير: أولا.. إنها ليست من نوع النساء المفضل لدي. ثانيا.. لم يحدث هذا أبدا، حسنا؟".
ترامب

أزمة بين ترامب والكونجرس تهدد بتسريح 150 موظفا

لا تبدو المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الأمريكي تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد أنهت أو قللت من الصدام السياسي مع الكونجرس خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعدما هددت الإدارة باتخاذ إجراءات قاسية في التعامل مع موظفيها للحصول على بعض المكاسب الاقتصادية. وتهدد إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعلان الإفلاس أو اتخاذ قرارات بتسريح ما يصل إلى 150 موظفًا من مكتب إدارة شؤون العاملين، إذا لم يوافق الكونجرس على إلغاء الوكالة الفيدرالية أو إيجاد طريقة جديدة لدفع تكاليف المناصب تلك الوظائف.
السلاح-للسعودية

محكمة تتهم بريطانيا بمخالفة تصدير السلاح للسعودية

أكدت محكمة بريطانية، اليوم الخميس، أن الحكومة تصرفت على نحو غير قانوني عند السماح بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في الصراع الدائر باليمن، بحسب وكالة "رويترز". وقال القاضي عند إعلان الحكم: "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم". وأضاف، أن الحكومة لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن.
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

من فلوريدا.. ترامب يطلق حملة انتخابه لولاية ثانية

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة 2020، الثلاثاء، خلال مهرجان في ملعب رياضي في أورلاندو بولاية فلوريدا. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، احتشد نحو 20 ألفا من مناصريه مرددين هتاف «يو أس آيه»، بينما خاطب ترامب أنصاره المحتشدين وقال إنهم شكلوا معا «حركة سياسية عظيمة». واستعرض ترامب خلال كلمته رؤيته للسنوات المقبلة، ووعد الشعب الأمريكي بمستقبل أفضل. ?وعاود ترامب الهجوم على الإعلام، حين أشار إلى منصة يتواجد عليها الصحفيون، وقال: «هناك الكثير من الإعلام المضلل هناك»، وآزره مؤيدوه بالهتاف.
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