ترامب يدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة البيت الأبيض

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

ترامب وزعيم كوريا الشمالية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، إلى زيارة البيت الأبيض، وذلك في أول دعوة لزعيم كوري شمالي لزيارة البيت الأبيض. وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن تلك الدعوة جاءت خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيسين في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، اليوم الأحد، في حضور الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن. والتقي الرئيس الأمريكي مع الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي، في أول لقاء ثلاثي يجمع بين قادة الدول الثلاث، في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن ترامب قال، إن اللقاء بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يوم تاريخي بالنسبة لكل دول العالم.الزعيم الكوري الشمالي، أوضح أن عبور ترامب للحدود إلى داخل كوريا الشمالية يظهر رغبته في التخلص من الماضي المضطرب والسعي إلى فتح مستقبل جديد.كان الرئيس الكوري الجنوبي،