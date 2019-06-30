جريمة

رفع 11 سيارة متهالكة في شوارع وميادين العاصمة

تحرير:تهامى البندارى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
سيارة متهالكة - أرشيفية
سيارة متهالكة - أرشيفية
واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، حملاتها المرورية بمختلف الشوارع والميادين، وشنت حملات موسعة لضبط ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء والأجهزة الأمنية المختصة، خاصة شرطة المرافق، في إطار خطة الإدارة لفرض الانضباط المروري بشوارع المحافظة، وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن رفع 11 سيارة متروكة، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكيها و5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وأخطرت النيابات المختصة.
استهدفت الحملات أيضا المحاور والشوارع الرئيسية لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، والحد من الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة. كما حجزت الحملات المرورية 7 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية. وانتشر رجال
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المقر-الجديد-للإدارة العامة -للجوازات-والهجرة-والجنسية (1)

بالصور.. «الجوازات والهجرة» في ثوبها الجديد

حصل "التحرير" على الصور الأولى لمقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الجديد في العباسية، والمقرر افتتاحه للمواطنين والأجانب بدءا من صباح الغد، وذلك استكمالاً لجهود وزارة الداخلية فى مجال الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير الخدمات الأمنية الجماهيرية، وصُمم المقر على طراز معمارى فريد بمساحةٍ تقدر بأكثر من 40 ألف متر مربع، ويتكون من سبعة طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات، كي يستوعب منظومة عمل متكاملة تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد.
انقلاب-سيارة

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى "اتجاه القاهرة" أمام مزارع دينا بوادي النطرون، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق بسبب انفجار إطار السيارة فانقلبت، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادي النطرون يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

انتشار أمني مكثف لتأمين زوار المنطقة الأثرية

شهدت المنطقة الأثرية وجودا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ لتأمين احتفالات المصريين بذكرة ثورة 30 يونيو، وسط انتشار أمني من رجال شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع فرقة الهرم، في الوقت الذي نفذت فيه إدارة شرطة المرافق حملات لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين والسياح، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين؛ حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
دقيق (2)

مباحث التموين تلاحق مهربي الدقيق المدعم في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، حيث أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 76 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 10 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 12 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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المرور‎ (2)

سقوط 30 من «مساطيل» الطرق في قبضة مباحث المرور

واصلت، اليوم الاثنين، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لنحو 220 سائقا، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاطي 30 منهم للمواد المخدرة، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كافة الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
انقلاب-سيارة-علي-الطريق-الدائري (2)

شلل مروري بـ«دائري المريوطية» بسبب انقلاب سيارة نقل

تسبب انقلاب سيارة نقل بالطريق الدائرى بمنطقة المريوطية، في حدوث شلل مروري في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إلى محور صفط اللبن، وتوقفت حركة السيارات على الطريق، وأصيب الطريق بشلل تام، جراء الحادث، الذي وقع صباح اليوم الإثنين، بينما عززت إدارة مرور الجيزة من خدماتها بالطريق ودفعت بسيارات الإغاثة للعمل على سرعة تسيير الحركة المرورية، في الوقت الذي تم فيه رفع حطام الحادث، ضمانا لعدم حدوث تكدس مروري في الاتجاهين، كما انتشر رجال الأمن وطالبوا قائدي المركبات باتباع تعليمات المرور.
سيارة-مركونة-مهجورة (3)

المرور ترفع 15 سيارة متهالكة من شوارع العاصمة

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، من وجودها بمختلف الشوارع والميادين وشنت حملات مرورية موسعة لضبط ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء والأجهزة الأمنية المختصة، خاصة شرطة المرافق، في إطار خطة الإدارة لفرض الانضباط المروري بشوارع المحافظة. وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن رفع 15 سيارة متروكة، منها 7 سيارات تم تسليمها لمالكيها و8 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في كل واقعة.
المرور‎ (1)

حملات مرورية لضبط «مساطيل» الطرق ومطاردة «التكاتك»

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، اليوم الأحد، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم، ودفعت بمزيد من الخدمات المرورية لمتابعة حالة الطرق، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة من عدمه، كما استمرت الخدمات المرورية على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وضبط المخالفين لقواعد المرور، والتنبيه بضرورة اتباع تعليمات رجال المرور منعًا لحدوث حوادث أو تكدسات مرورية.
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