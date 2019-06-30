رفع 11 سيارة متهالكة في شوارع وميادين العاصمة

تحرير:تهامى البندارى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

سيارة متهالكة - أرشيفية

واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، حملاتها المرورية بمختلف الشوارع والميادين، وشنت حملات موسعة لضبط ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء والأجهزة الأمنية المختصة، خاصة شرطة المرافق، في إطار خطة الإدارة لفرض الانضباط المروري بشوارع المحافظة، وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن رفع 11 سيارة متروكة، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكيها و5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وأخطرت النيابات المختصة.

استهدفت الحملات أيضا المحاور والشوارع الرئيسية لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، والحد من الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة. كما حجزت الحملات المرورية 7 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية. وانتشر رجال