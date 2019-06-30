صحف سعودية: الرشاوى القطرية تطال أعضاء في الكونجرس

صحف السعودية أعلنت أن المملكة ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر من هذا العام، مؤكدة العزم على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة
طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، على العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت اختتام قمة العشرين واستضافة المملكة للقمة المقبلة، كما أبرزت تطورات الأوضاع في السودان والأزمة المتصاعدة بين طهران وواشنطن.
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن قمة "مجموعة العشرين" في مدينة أوساكا اليابانية اختتمت أعمالها، أمس، على وقع انفراجة أمريكية - صينية وتركيز الدول المشاركة في البيان الختامي على "المشتركات" بدل نقاط الخلاف، والتطلع إلى القمة المقبلة في السعودية العام المقبل.
وعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة سلسلة لقاءات ثنائية مع قادة الدول المشاركة بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وعبر ترامب في مستهل اللقاء عن اعتزازه بـ"الصداقة" مع الأمير محمد بن سلمان، مشيدا بـ"الإنجازات الكبيرة" التي حققها للمملكة و"الجهود في
وعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة سلسلة لقاءات ثنائية مع قادة الدول المشاركة بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وعبر ترامب في مستهل اللقاء عن اعتزازه بـ"الصداقة" مع الأمير محمد بن سلمان، مشيدا بـ"الإنجازات الكبيرة" التي حققها للمملكة و"الجهود في سبيل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه". كما وصف العلاقات بين البلدين بـ"الرائعة".
وتحت عنوان "ولي العهد: نرحب بقادة الدول الأعضاء G20 في الرياض.. العام القادم"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ألقى كلمة في الجلسة الختامية للقمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين التي استضافتها مدينة "أوساكا" في اليابان يومي 28 و29 يونيو الجاري.
ووجه ولي العهد في بداية كلمته الشكر لدولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي على حسن استضافة بلاده للقمة، وهنأه على إدارته الناجحة، وعلى النتائج المتميزة التي حققتها القمة.
وأعلن أن المملكة ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر من هذا العام، مؤكدا العزم على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة.
وتحت عنوان "فضيحة الرشاوى القطرية تطال أعضاء في الكونجرس الأمريكي"، أفادت صحيفة "عكاظ" أن صحيفة "إنفستجيتف بروجيكت" الأمريكية كشفت أمس، أن 6 من أعضاء الكونجرس عن الحزب الديمقراطي الأمريكي يواجهون فضيحة تلقيهم أموالا من سفارة قطر في واشنطن لتمويل سفرهم إلى الدوحة لحضور أحد المنتديات في ديسمبر الماضي.
وأضافت الصحيفة أن كلا من النائبة آمي بيرا، وأندريه كارسون، ودان كيلدي، ونونالد نوركورس، وجيمس هايز، والنائبة بريندان بويل تم تمويل سفرهم لحضور منتدى الدوحة، وفقا للبيانات المالية للسفارة القطرية.
وحول الأوضاع في السودان ذكرت "الشرق الأوسط" أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، وعد بتسليم السلطة سريعا إلى المدنيين، عبر اتفاق تُنقل بموجبه السلطة للشعب كاملة، وذلك عشية موكب مليوني اليوم، دعت إليه "قوى الحرية والتغيير".
وقال البرهان، في أول مخاطبة جماهيرية منذ سيطر المجلس العسكري على مقاليد الحكم في البلاد في 11 أبريل: "نعدكم بأننا مع الإخوة في قوى الحرية والتغيير والأحزاب السياسية الأخرى، سنصل إلى اتفاق سريع يحقق طموحاتكم".
ونقلت صحيفة "الحياة" عن وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد القطان، تأكيده على ثبات موقف السعودية الداعم للسودان وشعبه وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الآن.
وقال قطان خلال لقائه المبعوث الأمريكي إلى السودان دونالد بوث، في جدة، حيث تبادلا وجهات النظر حول أفضل السبل لمساعدة السودان وإعادة أمنه واستقراره والخروج به من الأزمة الحالية، إن الشعب السوداني لن يسمح والسعودية معه بدخول السودان في أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار.
وبالانتقال إلى إيران، أشارت "الشرق الأوسط" إلى إعلان طهران أن الكرة الآن في ملعب أوروبا لحماية إيران من العقوبات الأمريكية ومنعها من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية، وذلك قبل أيام من انقضاء مهلة حددتها طهران.
وقال المبعوث الإيراني إن المحادثات كانت تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع باقي الدول التي ظلت ملتزمة به بعد انسحاب الولايات المتحدة، إن الدول الأوروبية لم تقدم الكثير خلال الاجتماع الذي عُقد في فيينا أول من أمس، لإقناع بلاده بالعدول عن تخطي الحدود المفروضة عليها بموجب الاتفاق.