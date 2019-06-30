صحف سعودية: الرشاوى القطرية تطال أعضاء في الكونجرس

صحف السعودية أعلنت أن المملكة ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر من هذا العام، مؤكدة العزم على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة

تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

صحف سعودية

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، على العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت اختتام قمة العشرين واستضافة المملكة للقمة المقبلة، كما أبرزت تطورات الأوضاع في السودان والأزمة المتصاعدة بين طهران وواشنطن. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن قمة "مجموعة العشرين" في مدينة أوساكا اليابانية اختتمت أعمالها، أمس، على وقع انفراجة أمريكية - صينية وتركيز الدول المشاركة في البيان الختامي على "المشتركات" بدل نقاط الخلاف، والتطلع إلى القمة المقبلة في السعودية العام المقبل.

وعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة سلسلة لقاءات ثنائية مع قادة الدول المشاركة بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعبر ترامب في مستهل اللقاء عن اعتزازه بـ"الصداقة" مع الأمير محمد بن سلمان، مشيدا بـ"الإنجازات الكبيرة" التي حققها للمملكة و"الجهود في