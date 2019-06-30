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صحف سعودية: الرشاوى القطرية تطال أعضاء في الكونجرس

صحف السعودية أعلنت أن المملكة ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر من هذا العام، مؤكدة العزم على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة
تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، على العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت اختتام قمة العشرين واستضافة المملكة للقمة المقبلة، كما أبرزت تطورات الأوضاع في السودان والأزمة المتصاعدة بين طهران وواشنطن. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن قمة "مجموعة العشرين" في مدينة أوساكا اليابانية اختتمت أعمالها، أمس، على وقع انفراجة أمريكية - صينية وتركيز الدول المشاركة في البيان الختامي على "المشتركات" بدل نقاط الخلاف، والتطلع إلى القمة المقبلة في السعودية العام المقبل.
وعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة سلسلة لقاءات ثنائية مع قادة الدول المشاركة بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعبر ترامب في مستهل اللقاء عن اعتزازه بـ"الصداقة" مع الأمير محمد بن سلمان، مشيدا بـ"الإنجازات الكبيرة" التي حققها للمملكة و"الجهود في
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نتنياهو (2)

نتنياهو: قد نضطر لشن عملية عسكرية في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستُمارس ضغوطاً أكبر على حركة حماس، مُلمحاً لإمكانية شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة. وأضاف "نتنياهو" عبر حسابه على "تويتر": "قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة وما يرشدني هو شيء واحد فقط وهو أمن دولة إسرائيل". وتابع: أما غزة فنفهم تماما المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ونعمل على تخفيفها بقدر الإمكان. وفرضنا الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على حماس, بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود. وإن اضطررنا لذلك, سنتخذ خطوات أشد صرامة بكثير".
حمد-بن-عيسى-ملك-البحرين

البحرين تهاجم قطر قبل بث «ما خفي أعظم»: يثير الفتن

شن مجلس الشورى ومجلس النواب في البحرين، هجوما على "النظام القطري" بسبب ما وصفاه بممارساته لـ"إثارة الفتن والتأجيج والتدخّل السافر" في الشؤون الداخلية بالبلاد، عبر برنامج "ما خفي أعظم" الذي تعتزم قناة الجزيرة القطرية بثّه في وقت لاحق. وجاء في مقطع الفيديو الترويجي الذي بثته "الجزيرة"، كلمة للعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة وخطاب متلفز سابق له عن الحقوق للبحرينيين التي كفلها الدستور، قبل أن تعرض مقاطع فيديو من احداث واشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل وزير القدس في السلطة الفلسطينية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، وزير القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية "فادي الهدمي"، وذلك في حملة اعتقالات شنتها في بلدة العيسوية بضواحي مدينة القدس. ووفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية، فإن عوض عوض مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة القدس، أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت -برفقة أفراد من المخابرات- منزل وزير القدس في حي الصوانة بمدينة القدس، وقامت باعتقاله واقتياده لمركز "المسكوبية".
جيش-الاحتلال

جيش الاحتلال يعتقل وزير القدس في السلطة الفلسطينية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، وزير القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية فادي الهدمي، فيما شنت حملة اعتقالات في بلدة العيسوية في ضواحي مدينة القدس. وأوضح عوض عوض،مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة القدس، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت، برفقة أفراد من المخابرات، منزل وزير القدس في حي الصوانة بمدينة القدس، وقامت باعتقاله واقتياده لمركز المسكوبية. وفي سياق متصل، شن الجيش الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي حملة اعتقالات في بلدة العيسوية.
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الرئيس-عبدالفتاح-السيسى (1)

السيسي يلتقي بوتين: نتطلع لتعميق العلاقات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدا بالمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.
دونالد ترامب

ترامب يشيد بقمة مجموعة العشرين ويصفها بـ«الرائعة»

أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بقمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة "أوساكا اليابانية"، ووصفها بأنها رائعة وجيدة، كما أشاد برئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" وباستضافته للقمة. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في مدينة "أوساكا" اليابانية في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين، إن هذه تعد ثالث زيارة يقوم بها إلى اليابان كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام الشهر الماضي بزيارة لليابان كأول رئيس دولة أجنبية يلتقي بالإمبراطور الجديد "ناروهيتو".
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

حل أزمة هواوي.. الصين وأمريكا تستئنفان المفاوضات

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، واتفق الرئيسان على استئناف المفاوضات بين البلدين حول المسائل التجارية العالقة، وفي مقدمتها قضية شركة "هواوي" الصينية، وذلك على أساس المساواة. وعقب اللقاء صرح ترامب بأن واشنطن لن تفرض رسوما جديدة على البضائع الواردة من الصين في المرحلة الحالية، مضيفا: "ستبدأ الوفود التجارية للبلدين مناقشة المسائل المحددة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن وكالة "شينخوا" الصينية.
محمد-بن-سلمان

اليابان تسلم السعودية رئاسة مجموعة العشرين

تسلمت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، رئاسة مجموعة العشرين من اليابان، في ختام القمة التي استمرت ليومين، وعقدت في مدينة أوساكا، وفي الجلسة الختامية، ألقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، كلمة دعا فيها القادة للمشاركة في القمة المقبلة بمدينة الرياض، كما أنه تحدث عن ضرورة العمل لمواجهة التحديات السيبرانية حتى لا تتحول إلى عوائق اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى دور ومسؤولية مجموعة العشرين في خلق بيئة يزدهر فيها العالم، وأن بلاده ستعمل في إطار هذه المجموعة لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم.
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