إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

صورة أرشيفية

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى "اتجاه القاهرة" أمام مزارع دينا بوادي النطرون، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق بسبب انفجار إطار السيارة فانقلبت، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادي النطرون يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى.

على الفور، انتقل النقيب محمد المرشدى معاون مباحث قسم شرطة وادي النطرون، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث بالطريق المشار إليه. بالفحص تبين إصابة كل من: "إبراهيم عبد الباسط إبراهيم، 21 عامًا، ومحمد عبد الباسط إبراهيم، 14 عامًا، وأحمد عبد الباسط إبراهيم، 6 سنوات، وميادة عبد الباسط إبراهيم، 11 سنة، وأحلام نصر