جريمة

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى "اتجاه القاهرة" أمام مزارع دينا بوادي النطرون، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق بسبب انفجار إطار السيارة فانقلبت، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادي النطرون يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى.
على الفور، انتقل النقيب محمد المرشدى معاون مباحث قسم شرطة وادي النطرون، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث بالطريق المشار إليه. بالفحص تبين إصابة كل من: "إبراهيم عبد الباسط إبراهيم، 21 عامًا، ومحمد عبد الباسط إبراهيم، 14 عامًا، وأحمد عبد الباسط إبراهيم، 6 سنوات، وميادة عبد الباسط إبراهيم، 11 سنة، وأحلام نصر
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انتشار أمني مكثف لتأمين زوار المنطقة الأثرية

شهدت المنطقة الأثرية وجودا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ لتأمين احتفالات المصريين بذكرة ثورة 30 يونيو، وسط انتشار أمني من رجال شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع فرقة الهرم، في الوقت الذي نفذت فيه إدارة شرطة المرافق حملات لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين والسياح، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين؛ حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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مباحث التموين تلاحق مهربي الدقيق المدعم في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، حيث أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 76 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 10 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 12 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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رفع 3 آلاف حالة تعد على الطريق في حملة بالطالبية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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المحامي المتهم بتصوير جيرانه بطائرة: «الحقيقة هتبان»

«لعبة أطفال ومافيهاش كارت».. بهذه العبارة نفى «صبحي.ح.م» المحامي المتهم بالتجسس ومراقبة السيدات والفتيات وتصويرهن بواسطة طائرة "درون" صغيرة، مثبت عليها كاميرا بمنطقة كفر السرايا بمدينة بنها، وقال المتهم أمام النيابة: «أنا محامي وعارف القانون والعقوبات اللي ممكن تقع عليا.. إزاي هاعمل كده وكمان في نفس المنطقة اللي أنا ساكن فيها؟». وأوضح المتهم أن جاره «محمد.ر.س» عثر على الطائرة في بلكونة شقته فأمسك بها وعندما نزل ليأخذها منه، صاح وتجمع الأهالي، مؤكدًا أنه حاول إقناعهم أن الطائرة عبارة عن لعبة أطفال والكاميرا لا تعمل وليس بها أي وحدات تخزين.
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حادث-تصادم

إصابة 12 عاملا فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 12 عاملا، اليوم الاثنين، بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور إثر وقوع حادث تصادم سيارتى أجرة ميكروباص وأخرى نقل، أمام نفق إدكو دائرة المركز، حيث إنه أثناء سير سيارة ميكروباص تقل عاملين تابعين لإحدى شركات البترول اصطدمت بها سيارة نقل من الخلف وفرت هاربة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إدكو العام. تلقى اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث بالحادث.
تصادم

إصابة 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفلتان، اليوم الأربعاء، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق "سنور" اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، حيث تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفلتان، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى كل الإسعافات اللازمة.
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السيطرة على حريق سيارة نقل بسبب حادث في القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق بتنك سيارة نقل محملة بالطوب، إثر اشتعال النيران فيه، بسبب تصادم سيارتي نقل عند كوبري قها القديم بطريق "مصر - إسكندرية الزراعي" تجاه مدينة بنها، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، باشتعال النيران بتنك سيارة نقل محملة بالطوب، إثر تصادم سيارتين نقل بها عند كوبري قها القديم، بطريق "مصر - إسكندرية الزراعي" تجاه بنها.
تصادم

مصرع 3 أطفال وإصابة والديهم في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقى 3 أطفال مصرعهم وأصيب والدهم ووالدتهم، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي، بنطاق دائرة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حيث انفجر إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى عدم تحكمه في عجلة القيادة وانقلاب السيارة على الطريق المشار إليه، وتم نقل الجثث لمستشفى إيتاى البارود العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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