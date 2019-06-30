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كلمة السيسي في ذكرى 30 يونيو: نجدد العهد على حفظ مصر

الرئيس: إن ولاء المصريين لمصر ورفضهم لأية محاولة لمحو هويتهم الوطنية هي حقائق لا تتغير بفعل الزمن.. فهذا الشعب أصيل وارتباطه بوطنه وهويته يعلو عنده فوق أي انتماء
٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الثورة لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم التي احتضنتهم وأباءهم وأجدادهم على مدار آلاف السنين، قائلا إن ولاء المصريين لمصر ورفضهم لأية محاولة لمحو هويتهم الوطنية حقائق لا تتغير بفعل الزمن، فهذا الشعب أصيل وارتباطه بوطنه وهويته يعلو عنده فوق أى انتماء وفوق أية مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية، ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن.
وفيما يلي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو: بسم الله الرحمن الرحيم، شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، تحتفل مصر اليوم بالعيد السادس لثورتها المجيدة في الثلاثين من يونيو، تلك الأيام التي لا تزال حية في ذاكرة هذا الجيل، الذي انتفض مدافعا
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: دمرنا البنية التحتية للجماعة الإرهابية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو: "نجحنا في تدمير البنية التحتية للجماعة الإرهابية، واستطعنا خلال السنوات الماضية حماية وطننا من الوقوع في هوة الفوضى والتطرف، وما نيل المطالب بالتمني وإنما بالعمل والتضحية، مضيفا: "شعب مصر العظيم، إننا في العيد السادس لثورة الثلاثين من يونيو، نجدد العهد بأننا سنصون مصر، مضحين بكل غال ونفيس من أجل وطن يستحقه أبناؤنا وأحفادونا، متسلحين بالعزم والإدرادة لمواصلة مسيرة التنمية لتحقيق نقلة نوعية".
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ثورة 30 يونيو

هذا اليوم.. ذكرى ثورة 30 يونيو وإجهاض مخطط الإخوان

في مثل هذا اليوم 30 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1989: الجبهة الإسلامية القومية في السودان تنقلب على النظام الديمقراطي التعددي. في عام 2012: محمد مرسي يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ويتسلم رسميًا مهامه الرئاسية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة البلاد منذ تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011.
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«التعليم» توضح حقيقة وجود أخطاء في امتحان علم النفس

قال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة إن نموذج إجابة امتحان مادة علم النفس والاجتماع لم ينته بعد، حتى نستطيع من خلاله الرد على ما يثار بشأن وجود أخطاء فنية من عدمه داخل الامتحان. وأضاف عبدالحكم في تصريح لـ"التحرير" أنه "لا يوجد أخطاء فنية في الامتحان، ولا يجوز الحديث حاليا عن إضافة إجابات بديلة من عدمها؛ لأن نموذج الإجابة لم يظهر بعد، فالاجتهاد يثير الجدل، وبالتالي الكلام يكون بعد أن يظهر نموذج الإجابة ويبدأ التقدير يوم الإثنين".
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مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

«قانون التأمينات والمعاشات».. 6 قرارات للوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدة قوانين ومشروعات قوانين، ومن أهمها: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وذلك بما يضمن استيداء مستحقات الدولة، وجاء من بين التعديلات النص، على أن يكون توقيع الحجز الإداري فور تمام إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيهًا بالأداء وإنذارًا بالحجز، وذلك في حضور أحد مأموري الضبط القضائي.
تفجير-تونس-

مصر تدين التفجيرين الانتحاريين في تونس

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن إدانتها بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا عددا من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية، اليوم الخميس، ما أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بين قوات الأمن التونسية والمواطنين. وقدم البيان خالص التعازي لذوي الضحية، وعبّر عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء لمصابي الحادثين الغاشمين، مجددا تأكيد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.
أمير-الكويت

أمير الكويت يوجه رسالة للسيسي بشأن حادث العريش

أرسل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء، اليوم الخميس، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا مصر بالحادث الإرهابي الذي استهدف ضباط شرطة في مدينة العريش شمال سيناء، وأعرب الصباح، خلال البرقية، عن صادق مواساته، بضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع، الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، وزعزعة الأمن والاستقرار في مصر الشقيقة، قائلا: "تستنكر الكويت وتدين بشدة الهجوم الإرهابي، كما أننا نساند ونؤيد كل ما تتخذه مصر من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها.
الشيخ-عبد الله-بن زايد-آل-نهيان (2)

الإمارات تدين هجوم العريش: ضد الدين والإنسانية

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الخارجية، بيانا لها، اليوم الأربعاء، تعلن فيه إدانتها للهجوم الإرهابي، الذي استهدف نقاطا أمنية في مدينة العريش بشمال سيناء، قائلة: "نستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية، ونؤكد رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، كما نؤكد الدعم القوي لمصر وتضامننا مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة العنف والتطرف، وندعو المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم واجتثاثها من جذورها".
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