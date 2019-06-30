كلمة السيسي في ذكرى 30 يونيو: نجدد العهد على حفظ مصر

الرئيس: إن ولاء المصريين لمصر ورفضهم لأية محاولة لمحو هويتهم الوطنية هي حقائق لا تتغير بفعل الزمن.. فهذا الشعب أصيل وارتباطه بوطنه وهويته يعلو عنده فوق أي انتماء

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الثورة لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم التي احتضنتهم وأباءهم وأجدادهم على مدار آلاف السنين، قائلا إن ولاء المصريين لمصر ورفضهم لأية محاولة لمحو هويتهم الوطنية حقائق لا تتغير بفعل الزمن، فهذا الشعب أصيل وارتباطه بوطنه وهويته يعلو عنده فوق أى انتماء وفوق أية مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية، ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن.

وفيما يلي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو: بسم الله الرحمن الرحيم، شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، تحتفل مصر اليوم بالعيد السادس لثورتها المجيدة في الثلاثين من يونيو، تلك الأيام التي لا تزال حية في ذاكرة هذا الجيل، الذي انتفض مدافعا