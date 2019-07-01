جربي فطيرة الفراخ بالخضروات مع فتة الباذنجان اللذيذة

نوعي في الأطباق التي تقدمينها لعائلتك، وبشكل خاص أطفالك حتى لا يشعروا بالملل من الأصناف التقليدية التي يتناولونها في المنزل باستمرار، يمكنك تعلم ذلك من برامج الطبخ

تحرير:آية أشرف ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

فطيرة فراخ بالخضراوات

الفطائر والمعجنات من الأكلات الشهية التي نحب جميعا تناولها سواء الكبار أو الصغار، ولكن بعد ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة أصبح من الصعب الذهاب للمطاعم لتناول الفطائر المفضلة لدينا ودفع مبالغ كبيرة فيها، يمكنك حل الأمر بسهولة وتجهيز أشهي الفطائر لعائلتك في المنزل بأرخص التكاليف وبجودة مضمونة عن المطاعم، سيفرح أطفالك بهذه الأكلة لأن الأطفال معروفون بحب الفطائر والبيتزا بشكل كبير، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل فطيرة الفراخ بالخضراوات مع فتة الباذنجان اللذيذة، وجربي فطيرة التفاح المشوي للتحلية.

فطيرة فراخ بالخضراوات المكونات 2 كوب دقيق 2 ملعقة لبن بودرة ملعقة سكر نص كوب زبدة 3 ملاعق زيت ملعقة خميرة ملح صدور فراخ مشروم سبانخ بيضة بصل فلفل ألوان فلفل أسود وكاري جزر طريقة التحضير: - في وعاء عميق اخلطي الدقيق والزبدة والملح والسكر. - اخلطي المكونات جيدًا وبعد التأكد من تجانسها أضيفي