جربي فطيرة الفراخ بالخضروات مع فتة الباذنجان اللذيذة
نوعي في الأطباق التي تقدمينها لعائلتك، وبشكل خاص أطفالك حتى لا يشعروا بالملل من الأصناف التقليدية التي يتناولونها في المنزل باستمرار، يمكنك تعلم ذلك من برامج الطبخ
تحرير:آية أشرف
٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
فطيرة فراخ بالخضراوات
الفطائر والمعجنات من الأكلات الشهية التي نحب جميعا تناولها سواء الكبار أو الصغار، ولكن بعد ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة أصبح من الصعب الذهاب للمطاعم لتناول الفطائر المفضلة لدينا ودفع مبالغ كبيرة فيها، يمكنك حل الأمر بسهولة وتجهيز أشهي الفطائر لعائلتك في المنزل بأرخص التكاليف وبجودة مضمونة عن المطاعم، سيفرح أطفالك بهذه الأكلة لأن الأطفال معروفون بحب الفطائر والبيتزا بشكل كبير، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل فطيرة الفراخ بالخضراوات مع فتة الباذنجان اللذيذة، وجربي فطيرة التفاح المشوي للتحلية.
فطيرة فراخ بالخضراوات
المكونات
2 كوب دقيق
2 ملعقة لبن بودرة
ملعقة سكر
نص كوب زبدة
3 ملاعق زيت
ملعقة خميرة
ملح
صدور فراخ
مشروم
سبانخ
بيضة
بصل
فلفل ألوان
فلفل أسود وكاري
جزر
طريقة التحضير:
- في وعاء عميق اخلطي الدقيق والزبدة والملح والسكر.
- اخلطي المكونات جيدًا وبعد التأكد من تجانسها أضيفي
فطيرة فراخ بالخضراوات
المكونات
2 كوب دقيق
2 ملعقة لبن بودرة
ملعقة سكر
نص كوب زبدة
3 ملاعق زيت
ملعقة خميرة
ملح
صدور فراخ
مشروم
سبانخ
بيضة
بصل
فلفل ألوان
فلفل أسود وكاري
جزر
طريقة التحضير:
- في وعاء عميق اخلطي الدقيق والزبدة والملح والسكر.
- اخلطي المكونات جيدًا وبعد التأكد من تجانسها أضيفي بيضة واستمري في الخلط.
- أضيفي الماء الدافئ واعجني جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ثم ضعيها في الثلاجة.
- في طاسة تيفال ضعي الزيت وشوحي صدور الفراخ جيدًا بعد التأكد من غسلها جيدًا بالدقيق والملح والخل.
- ضعي البصل مع الفراخ ثم الفلفل الألوان والجزر.
- أضيفي التوابل المفضلة لديك ومنها الملح والفلفل الأسود والكاري، وقلبي المكونات جيدًا.
- أخرجي العجينة من الثلاجة وضعي قطعة منها في قالب الكب كيك، ثم ضعي جزءا من حشو الفراخ ويمكنك رش الجبنة الموتزاريلا على الوجه.
- ضعي قوالب الكب كيك في الفرن حتى التأكد من نضجها وتسويتها.
فطيرة التفاح
المكونات
تفاح شرائح
ليمون
نشا
قرفة مطحونة
ملح
سكر
للعجينة
كوب من الدقيق
5 ملاعق من الزبدة
ربع كوب لبن
ربع كوب من السكر
نصف ملعقة ملح
طريقة التحضير:-
- اغسلي التفاح جيدًا وقطعيه شرائح ثم اتركيه داخل الفرن للتشوية.
- في وعاء عميق اخلطي مكونات الحشو، وهي التفاح والليمون والنشا والقرفة المطحونة والملح والسكر، وتأكدي من خلطها جيدًا، فرحي أطفالك في الربيع وجربي فطيرة شم النسيم بسهولة، الطريقة هنا.
- في وعاء آخر اخلطي الدقيق مع السكر والملح وقلبي جيدَا، ثم نضيف الزبدة ونبدأ في العجن حتى التأكد من خلط كل المكونات مع بعضها البعض.
- أضيفي اللبن للعجينة وقلبي جيدًا، ثم نضعها في الثلاجة نصف ساعة، حتى تصبح جاهزة للاستخدام.
- في طاسة تيفال نضع طبقة الحشو، ثم طبقة من العجينة ونغطيها بورق فويل ونتركها في الفرن 10 دقائق حتى التأكد من نضجها.
- بعد إخراجها من الفرن يمكن رش القرفة المطحونة أو السكر البودرة وتقديمها لعائلتك.
فتة الباذنجان
المكونات
باذنجان رومي
عيش شامي
2 كوب لبن رائب أو زبادي
نصف كوب عصير ليمون
ربع كوب زيت زيتون
ملعقة ثوم مهروس
ملعقة ملح وكمون وفلفل أسود
زيت
بقدونس مفروم
لوز مقشر وصنوبر محمص
طريقة التحضير:
- في وعاء قطعي العيش الشامي وضعيه في الفرن للتحميص إذا كنت تتبعين حمية غذائية وترغبين في إنقاص وزنك، أو اقليه في الزيت.
- قطعي الباذنجان شرائح ورشي عليه الملح، واتركيه نصف ساعة ثم صفيه جيدًا واقليه في الزيت.
- في وعاء اخلطي اللبن الرائب أو الزبادي مع الطحينة والليمون والملح والكمون والفلفل الأسود والثوم أيضًا.
- في صينية التقديم رصي طبقة العيش الشامي، ثم طبقة باذنجان، وعلى الوجه ضعي خليط اللبن.
- رشي البقدونس والمكسرات على الوجه للتزيين.
يمكنك تقديم طبق من السلطة الخضراء أو سلطة الزبادي مع فطيرة الفراخ والخضراوات وفتة الزبادي، وجربي فطيرة التفاح للتحليه ستعجب عائلتك وبشكل خاص أطفالك.