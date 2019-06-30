رياضة

4 أسباب تفسر سبب معاناة ميسي في كوبا أمريكا

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
نجحت الأرجنتين في الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا حيث تنتظر مواجهة البرازيل، في بطولة شهدت غيابا تاما لنجم الفريق ليونيل ميسي الذي لم يتألق في أي مباراة سواء في دور المجموعات أو في ربع النهائي، ورصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أسباب انخفاض مستوى ميسي في البطولة، ولعل أبرزها سوء أرضية الملاعب والتي اشتكى منها ميسي وقال بأنها تجبر اللاعبين على الحصول على الكثير من الوقت للسيطرة على الكرة التي تقفز مثل الأرنب، ويبدو أن السبب منطقي، خاصة أن الكثير من اللاعبين اشتكوا من الأمر ذاته.
أما الأمر الثاني فهو عدم وجود شريك هجومي مثالي مع ميسي سواء سيرجيو أجويرو أو لوتارو مارتينيز، ويبدو أن اللاعب الوحيد الذي ارتاح ميسي بعض الشيء بالوجود إلى جانبه هو جيوفاني لو سيلسو. وعن السبب الثالث فهو عدم مشاركة ميسي في بناء الهجمات مثل المعتاد، ومع ذلك يرى مدرب الفريق سكالوني أن وجود ميسي مهم للغاية
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نجم المنتخب السابق يكشف سلاح الفراعنة ضد أوغندا

تحدث المحلل الرياضي تامر صقر، لاعب منتخب مصر السابق، عن مواجهة الفراعنة، أمام نظيره أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال تامر صقر في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: «التركيز في الكرات العرضية سيكون سلاح منتخب الفراعنة أمام أوغندا في ختام الدور التمهيدي ببطولة أمم إفريقيا 2019».
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قصة البلايلي من تعاطي الكوكايين إلى بطل الجزائر

تمكن المنتخب الجزائري من التأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك بعد الفوز على السنغال يوم الخميس الماضي بهدف نظيف، وهو الانتصار الذي ضمن لمحاربي الصحراء التأهل في صدارة المجموعة بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة في دور المجموعات، وحققت الجزائر انتصارها على السنغال بهدف من توقيع لاعب الترجي التونسي، محمد يوسف البلايلي، الذي كان على مقربة من انتهاء مسيرته مع الكرة بعدما أجريت له اختبارات لتعاطي الكوكايين وكانت النتيجة إيجابية في عام 2015.
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كيف يفكر خافيير أجيري في مواجهة أوغندا؟

يكشف «التحرير» ملامح تشكيل المنتخب الوطني، المتوقع في مواجهة أوغندا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، ويفكر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، في تبديل اثنين فقط من اللاعبين وهما محمود علاء ومحمد النني؛ لحصولهما على إنذار في لقاء الكونغو، ويعد باهر المحمدي ونبيل دونجا الأقرب لتعويض الثنائي.
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ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (3)

ميسي يشيد بالأرجنتين ويواصل انتقاد ملاعب كوبا أمريكا

حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في نصف نهائي كوبا أمريكا مساء أمس الجمعة، بالتغلب على فنزويلا بهدفين دون رد، في مباراة شهدت ظهورا متواضعا من نجم راقصي التانجو ليونيل ميسي، وسجل ثنائية الأرجنتين كل من لوتارو مارتينيز وجيوفاني لو سيلسو، لتضرب بالتالي موعدًا في نصف النهائي مع البلد المضيف البرازيل مع مباراة مرتقبة ستكون الأرجنتين بحاجة شديدة خلالها إلى تألق ميسي من أجل التأهل إلى المباراة النهائية الثالثة على التوالي بعد نسختي 2015 و2016 والتي خسرتهما أمام تشيلي بركلات الترجيح.
ميسي

ريفالدو يحذر البرازيل من خطورة ميسي

حذر ريفالدو منتخب بلاده البرازيل من خطورة مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، وذلك بعد تغلب البرازيل فجر اليوم على باراجوي لتتأهل إلى نصف النهائي وتنتظر الفائز من مباراة الأرجنتين وفنزويلا، وقال ريفالدو في هذا الشأن: "بالطبع طريق البرازيل إلى المباراة النهائية ليس سهلًا، ومع وجود ميسي أي شيء ممكن حدوثه، دائمًا ما يظهر ميسي في تلك المباريات الكبرى، في تلك المباريات تحتاجه الأرجنتين كثيرًا وهو يعرف جيدًا كيفية الرد في تلك التحديات"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
ميسى-سواريز

سواريز: ميسي يتأثر بالانتقادات الكاذبة

اتهم ميسي كثيرًا على مدار السنوات الماضية بتدخله في القرارات التي يتخذها كل من برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليخرج زميله في البارسا ومهاجم منتخب أوروجواي لويس سواريز، وينفي تلك الادعاءات التي يرى أنها تؤلم زملاءه في برشلونة كثيرًا، وقال سواريز بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رأيت الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون عن ميسي وأنه يرغب في وجود هذا اللاعب ولا يرغب في مشاركة آخر، ولكن في حقيقة الأمر هو لا يتحدث في أي شيء من هذا القبيل، لا أعرف من أين أتوا بتلك الادعاءات!".
ميسى

هل ينهي ميسي عقدة كوبا أمريكا مع الأرجنتين؟

هل ينهي ميسي عقدة كوبا أمريكا؟ من ينجح في خلافة نيمار في البرازيل؟ أسئلة كثيرة تطرح في الوقت الحالي مع اقترابنا من ضربة البداية لكوبا أمريكا فجر السبت في المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين البرازيل وبوليفيا، ودائمًا ما تكون البرازيل مرشحة وبقوة للفوز بأي بطولة تشارك بها وخاصة عندما تستضيف البطولة، ولكنها تدخل نسخة هذا العام بدون خدمات ملهمها الأول نيمار الذي يعاني من الإصابة، ومن المنتظر أن يعوضه أي من الثلاثي جابريل خيسوس وروبرتو فيرمينو وديفيد نيريس، وتضم قائمة البرازيل 14 لاعبًا فقط من الذين وجدوا في المونديال الأخير.
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