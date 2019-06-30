4 أسباب تفسر سبب معاناة ميسي في كوبا أمريكا

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

ليونيل ميسي

نجحت الأرجنتين في الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا حيث تنتظر مواجهة البرازيل، في بطولة شهدت غيابا تاما لنجم الفريق ليونيل ميسي الذي لم يتألق في أي مباراة سواء في دور المجموعات أو في ربع النهائي، ورصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أسباب انخفاض مستوى ميسي في البطولة، ولعل أبرزها سوء أرضية الملاعب والتي اشتكى منها ميسي وقال بأنها تجبر اللاعبين على الحصول على الكثير من الوقت للسيطرة على الكرة التي تقفز مثل الأرنب، ويبدو أن السبب منطقي، خاصة أن الكثير من اللاعبين اشتكوا من الأمر ذاته.

أما الأمر الثاني فهو عدم وجود شريك هجومي مثالي مع ميسي سواء سيرجيو أجويرو أو لوتارو مارتينيز، ويبدو أن اللاعب الوحيد الذي ارتاح ميسي بعض الشيء بالوجود إلى جانبه هو جيوفاني لو سيلسو. وعن السبب الثالث فهو عدم مشاركة ميسي في بناء الهجمات مثل المعتاد، ومع ذلك يرى مدرب الفريق سكالوني أن وجود ميسي مهم للغاية

أما الأمر الثاني فهو عدم وجود شريك هجومي مثالي مع ميسي سواء سيرجيو أجويرو أو لوتارو مارتينيز، ويبدو أن اللاعب الوحيد الذي ارتاح ميسي بعض الشيء بالوجود إلى جانبه هو جيوفاني لو سيلسو.



وعن السبب الثالث فهو عدم مشاركة ميسي في بناء الهجمات مثل المعتاد، ومع ذلك يرى مدرب الفريق سكالوني أن وجود ميسي مهم للغاية سواء داخل الملعب أو خارجه.



أما السبب الأخير، فيتعلق بالحالة الذهنية التي يصل بها ميسي إلى البطولة، حيث ودع دوري أبطال أوروبا بصورة مهينة أمام ليفربول في نصف النهائي، وخسر نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، ويأمل ميسي في أن تمثل له مواجهة البرازيل الفرصة للتألق وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره وهو التتويج بلقب مع منتخب بلاده الأرجنتين.