أهم مناطق النزاع بين الجيوش والتنظيمات الإرهابية

تختار التنظيمات الإرهابية أماكن نزاعها بعناية فائقة، غالبا ما تكون غنية بالثروات الطبيعية، وأماكن جيدة للاختفاء وتنفيذ عمليات الفر والكر، والهروب من الجيوش النظامية
ما أشهر مناطق النزاع بين الإرهابيين والحكومات؟
البداية من منطقة إدلب الواقعة في شمال سوريا، وتسمى بإدلب الخضراء من كثرة شجر الزيتون بها، وتبعد عن العاصمة دمشق بنحو 330 كيلومترا وبها 2 مليون ونصف المليون نسمة وتقع على الحدود التركية، بدأ النزاع بها في عامي 2011 و2012، ومن وقت لآخر تحارب القوات الحكومية المعارضة والجماعات المسلحة في إدلب، وأهم هذه الفصائل المسيطرة عليها هي: هيئة تحرير الشام والتي تعتبر أكبر المسيطرين على إدلب عقب انشقاقها عن تنظيم القاعدة وإقصائها شراءكها من المعارضة.
وذلك بجانب الحزب التركستاني الإسلامي وهو حزب من شمال الصين ورسخ قواعده في سوريا، وجيش البادية والملاحم المواليين للقاعدة في جنوبي إدلب، وتنظيم الدولة الإسلامية وله ثقله في هذه المنطقة، بالإضافة إلى جماعات المعارضة الأخرى للجيش السوري.
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شمال
وذلك بجانب الحزب التركستاني الإسلامي وهو حزب من شمال الصين ورسخ قواعده في سوريا، وجيش البادية والملاحم المواليين للقاعدة في جنوبي إدلب، وتنظيم الدولة الإسلامية وله ثقله في هذه المنطقة، بالإضافة إلى جماعات المعارضة الأخرى للجيش السوري.
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شمال سيناء
من طابا عام 2004 بدأت سلسلة التفجيرات الإرهابية في شمال سيناء بمصر، وزادت العمليات الإرهابية عقب ثورة يناير 2011، وزادت أكثر وتيرة الإرهاب بعد عزل الرئيس محمد مرسي عام 2013، وفي عام 2014 غيرت جماعة أنصار بيت المقدس اسمها إلى ولاية سيناء وبايعت داعش، بجانب "المرابطون" و"أكناف بيت المقدس"، ويتمركز الإرهابيون في 3 مناطق: الشيخ زويد ورفح ومزارع المطار بالعريش، وفي مطلع 2018 بدأت القوات المسلحة العملية الشاملة بسيناء لتطهير سيناء من الإرهابيين.
الحُديدة
تقع الحُديدة على البحر الأحمر وبها أهم ميناء بصنعاء، يدخل من خلاله 80% من الواردات الغذائية، وتقع الحرب منذ 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف الدولي، وتتميز الحرب بأنها بين طرفي أقوى من بعضهما، مما يؤثر على حياة 14 مليون مواطن يمني يواجهون مخاوف المجاعة جراء الحرب الشرسة.
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بحيرة تشاد
تعد بحيرة تشاد رابع أكبر بحيرة على مستوى العالم، وتقع في شمال وسط إفريقيا، ومعظمها في تشاد، والباقي في نيجيريا، والكاميرون، والنيجر، ولقربها من ليبيا، اتخذها داعش أحد معاقله في غرب إفريقيا، كما تنتشر بها "بوكو حرام"، وفي 2015 شكلت قوة عسكرية مشتركة قوامها 7 آلاف و500 جندي لمواجهة الجماعات المسلحة في منطقة غرب إفريقيا وحوض بحيرة تشاد، ويحارب الجيش التشادي جماعة بوكو حرام في هذه المنطقة حيث قتلت 63 إرهابيا بعد مهاجمتهم مجموعة من الجيش وقتلهم 7 أفراد منهم في بوهاما بمنطقة بحيرة تشاد.
ميدوغوري
هي عاصمة ولاية برنو بنيجيريا، وتعتبر من أكبر المدن الإسلامية والثقافية في البلاد، ومن أهم النقاط التجارية في شمال نيجيريا، وتنتشر بها جماعة بوكو حرام الإرهابية وتشهد المدينة مواجهات عنيفة بين الإرهابيين والحكومة، بعدما شنت الجماعة العديد من الجماعات الإرهابية على أهالي المدينة حيث تعتبر مسقط رأس "محمد يوسف" مؤسس الجماعة في عام 2002، وفي منتصف 2018 أشعلت بوكو حرام النيران في منازل الأهالي وأحرقوا المدينة بالكامل مما دفعهم للنزوح منها، وتشير الإحصائيات إلى مقتل نحو 20 ألف مواطن جراء الحرب بين بوكو حرام والحكومة النيجيرية خلال 6 سنوات.
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مينداناو
مينداناو هي ثاني أكبر جزر الفلبين تبلغ مساحتها نحو 140 ألف كيلومتر مربع، يواجهه الجيش الفلبيني منذ السبعينيات جبهة تحرير مورو، بقيادة مراد إبراهيم، وجماعة أبو سياف التي تأسست عام 1991 والتي تبنت هجومين في مطلع هذا العام استهدفا الكاتدرائية الكاثوليكية الرومانية أدى لمقتل 27 شخصا، وتنظيم داعش الذي سيطر على مدينة ماراوي بجنوب الفلبين عام 2017 لمدة 5 أشهر، بعدها أعلنت الفلبين عن مقتل إسنيلون هابيلون أمير الجماعة في جنوب شرق آسيا وأبو دار القائد الفعلي للتنظيم.
جزيرة جولو
تعد جزيرة جولو معقلا لجماعة أبو سياف أيضا في الفليبين، وتبنى داعش هجوما انتحاريا نفذه اثنان من عناصره، يوم الجمعة الماضي، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم 3 عسكريين وإصابة 9 آخرين، وشنت الحكومة الفلبينية هجمات عديدة على الجزيرة عقب تفجيرات كاتدرائية جزيرة جولو، وفي 2017، قال الرئيس الفلبيني إنه سيجتاح جزيرة جولو معقل الجماعة عقب محاولة الجماعة اختطاف سياح في منتج على الجزيرة، وخصص حينها جائزة 6 ملايين بيزو للقبض على 6 من مقاتليها.
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