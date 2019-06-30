أهم مناطق النزاع بين الجيوش والتنظيمات الإرهابية

تختار التنظيمات الإرهابية أماكن نزاعها بعناية فائقة، غالبا ما تكون غنية بالثروات الطبيعية، وأماكن جيدة للاختفاء وتنفيذ عمليات الفر والكر، والهروب من الجيوش النظامية

تحرير:منة عبد الرازق ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

إرهابي - صورة أرشيفية

ما أشهر مناطق النزاع بين الإرهابيين والحكومات؟ البداية من منطقة إدلب الواقعة في شمال سوريا، وتسمى بإدلب الخضراء من كثرة شجر الزيتون بها، وتبعد عن العاصمة دمشق بنحو 330 كيلومترا وبها 2 مليون ونصف المليون نسمة وتقع على الحدود التركية، بدأ النزاع بها في عامي 2011 و2012، ومن وقت لآخر تحارب القوات الحكومية المعارضة والجماعات المسلحة في إدلب، وأهم هذه الفصائل المسيطرة عليها هي: هيئة تحرير الشام والتي تعتبر أكبر المسيطرين على إدلب عقب انشقاقها عن تنظيم القاعدة وإقصائها شراءكها من المعارضة.

وذلك بجانب الحزب التركستاني الإسلامي وهو حزب من شمال الصين ورسخ قواعده في سوريا، وجيش البادية والملاحم المواليين للقاعدة في جنوبي إدلب، وتنظيم الدولة الإسلامية وله ثقله في هذه المنطقة، بالإضافة إلى جماعات المعارضة الأخرى للجيش السوري. اقرأ أيضا| قتلى وجرحى بالآلاف.. الإرهاب يستهدف المنشآت الأمنية شمال