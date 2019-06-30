إرهاب

أهم مناطق النزاع بين الجيوش والتنظيمات الإرهابية

تختار التنظيمات الإرهابية أماكن نزاعها بعناية فائقة، غالبا ما تكون غنية بالثروات الطبيعية، وأماكن جيدة للاختفاء وتنفيذ عمليات الفر والكر، والهروب من الجيوش النظامية
تحرير:منة عبد الرازق ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
إرهابي - صورة أرشيفية
إرهابي - صورة أرشيفية
ما أشهر مناطق النزاع بين الإرهابيين والحكومات؟ البداية من منطقة إدلب الواقعة في شمال سوريا، وتسمى بإدلب الخضراء من كثرة شجر الزيتون بها، وتبعد عن العاصمة دمشق بنحو 330 كيلومترا وبها 2 مليون ونصف المليون نسمة وتقع على الحدود التركية، بدأ النزاع بها في عامي 2011 و2012، ومن وقت لآخر تحارب القوات الحكومية المعارضة والجماعات المسلحة في إدلب، وأهم هذه الفصائل المسيطرة عليها هي: هيئة تحرير الشام والتي تعتبر أكبر المسيطرين على إدلب عقب انشقاقها عن تنظيم القاعدة وإقصائها شراءكها من المعارضة.
وذلك بجانب الحزب التركستاني الإسلامي وهو حزب من شمال الصين ورسخ قواعده في سوريا، وجيش البادية والملاحم المواليين للقاعدة في جنوبي إدلب، وتنظيم الدولة الإسلامية وله ثقله في هذه المنطقة، بالإضافة إلى جماعات المعارضة الأخرى للجيش السوري. اقرأ أيضا| قتلى وجرحى بالآلاف.. الإرهاب يستهدف المنشآت الأمنية شمال
اقرأ المزيد
انفجار-محول-كهرباء-في-السعودية (2)

قتلى وجرحى بالآلاف.. الإرهاب يستهدف المنشآت الأمنية

شهدت تونس، أمس الخميس، تفجيرين انتحاريين، استهدف أولهما سيارة شرطة في شارع شارل ديجول، بينما استهدف الآخر وحدة مكافحة الإرهاب بالعاصمة، حيث قيام شخص بتفجير نفسه أمام الباب الخلفي لإدارة الشرطة بالعاصمة التونسية، مخلفا 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوى الأمنية بـ"مكافحة الإرهاب"، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان تاريخا طويلا من استهداف الإرهاب الأسود للمنشآت الأمنية والحيوية في العديد من عواصم العالم، والتي نالت من الكثير من مديريات الأمن والوزارات الهامة.
مجندات-داعش.

الجهاديات.. نساء الجماعات يثرن الرعب بتفجير أنفسهن

باتت العناصر النسائية أجنحة إرهابية مهمة في العديد من الجماعات المتطرفة التي تستخدمهن بكثرة وتعتمد عليهن، ويُسند إليهن العديد من المهام التي تسهم في إتمام وإنجاح أعمال العنف والتطرف في أماكن متفرقة، وتعد الذراع النسائية في تنظيم دولة الخلافة الإسلامية "داعش" الأقوى بين الجماعات الإرهابية المختلفة، لأنها تعتمد عليهن في الجهاد المادي وجهاد النكاح والتفتيش، ويصل الأمر في بعض الأوقات إلى حمل النساء من الجهاديات السلاح أيضا، جنبا إلى جنب مع الإرهابيين الرجال، بل وتفجير أنفسهن ضمن العمليات الإرهابية.
هجوم-انتحارى-فى تونس (2)

ارتباك وذعر.. اللحظات الأولى بعد تفجيري تونس (فيديو)

طوقت قوات الأمن التونسية، شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة تونس، بعد وقوع انفجارين انتحاريين بهما، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخريين بينهم 3 مدنيين، وسادت حالة من الارتباك في الشارع المزدحم والذي يضم عددا كبيرا من المؤسسات، وأغلق الأمن الرئاسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة، وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المعلوت الأولية تشير إلى أن التفجيرين ورائهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة.
هجوم-انتحارى-فى-تونس

تونس: قتيل و9 مصابين في تفجيرين انتحاريين بالعاصمة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، إصابة 9 أشخاص في تفجيرين انتحاريين وقعا في شارع الحبيب بورقيبة، فيما أكدت مصادر، مقتل رجل أمن في انفجار شارع شارل ديجول. وكانت العاصمة التونسية، قد شهدت تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة بشارع شارل ديجول، بحسب وسائل إعلام تونسية. وأفادت فضائية العربية، بوقوع انفجار انتحاري ثان في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام تونسية، عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم والذي يضم عدد كبير من المؤسسات، حيث نقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية.
اقرأ المزيد من الأخبار
انفجار-محول-كهرباء-في-السعودية (2)

قتلى وجرحى بالآلاف.. الإرهاب يستهدف المنشآت الأمنية

شهدت تونس، أمس الخميس، تفجيرين انتحاريين، استهدف أولهما سيارة شرطة في شارع شارل ديجول، بينما استهدف الآخر وحدة مكافحة الإرهاب بالعاصمة، حيث قيام شخص بتفجير نفسه أمام الباب الخلفي لإدارة الشرطة بالعاصمة التونسية، مخلفا 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوى الأمنية بـ"مكافحة الإرهاب"، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان تاريخا طويلا من استهداف الإرهاب الأسود للمنشآت الأمنية والحيوية في العديد من عواصم العالم، والتي نالت من الكثير من مديريات الأمن والوزارات الهامة.
هجوم-انتحارى-فى تونس (2)

ارتباك وذعر.. اللحظات الأولى بعد تفجيري تونس (فيديو)

طوقت قوات الأمن التونسية، شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة تونس، بعد وقوع انفجارين انتحاريين بهما، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخريين بينهم 3 مدنيين، وسادت حالة من الارتباك في الشارع المزدحم والذي يضم عددا كبيرا من المؤسسات، وأغلق الأمن الرئاسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة، وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المعلوت الأولية تشير إلى أن التفجيرين ورائهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة.
هجوم-انتحارى-فى-تونس

تونس: قتيل و9 مصابين في تفجيرين انتحاريين بالعاصمة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، إصابة 9 أشخاص في تفجيرين انتحاريين وقعا في شارع الحبيب بورقيبة، فيما أكدت مصادر، مقتل رجل أمن في انفجار شارع شارل ديجول. وكانت العاصمة التونسية، قد شهدت تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة بشارع شارل ديجول، بحسب وسائل إعلام تونسية. وأفادت فضائية العربية، بوقوع انفجار انتحاري ثان في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام تونسية، عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم والذي يضم عدد كبير من المؤسسات، حيث نقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الداخلية تعلن تفاصيل هجوم العريش الإرهابي

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانا، تعلن فيه عن تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة العريش، قائلة إن تم استشهاد 7 من أفراد الشرطة ومقتل 4 من العناصر الإرهابية، خلال هجمات على نقاط أمنية في شمال سيناء، موضحة إن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجمت منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش في محافظة شمال سيناء، وتصدت لها القوات، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين ومقتل 4 من العناصر الإرهابية، انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org