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هواء البيت سام.. يجب فتح النوافذ باستمرار

يجب التهوية الجيدة للمنزل والتنظيف بشكل مستمر، منعًا لترك الأتربة والملوثات التي تؤذي صحة العديد من الأفراد خاصة من يعانون من التهاب الجيوب الأنفية أو ضعف المناعة
تحرير:إسراء سليمان ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
فتح النوافذ للتخلص من التلوث
فتح النوافذ للتخلص من التلوث
أصبحت مدينتنا مزدحمة بالتلوث والسكان في جميع الأنحاء، بداية من الشروق وستجد صوت السيارات يقلق منامك، الهواء لن يكون صافيًا بالشكل الذي يجعلك تخرج في أي وقت، ولكن التعايش من أساسيات الحياة، ومع بعض الطرق البسيطة يمكنك التخلص من التلوث الخارجي، على سبيل المثال يجب عليك غلق النوافذ في أثناء المناخ المتقلب، وعدم تجفيف الملابس بالداخل وتغطية الطعام حفاظًا عليه من التلوث، والفحوصات الطبية من وقت لآخر، لا تهمل مثل هذه التحذيرات وضعها في اعتبارك دائمًا، وذلك نقلًا عن "dailymail".
حذر خبراء الصحة موضحين أنه على الجميع فتح النوافذ في أثناء القيام بالطهي في المنزل، إضافة إلى التحذير من تجفيف الملابس بالداخل، وذلك من أجل تقليل تلوث الهواء في المنازل، بجانب ذلك قالت الخدمات الصحية والوطنية إننا بحاجة إلى تقليل التلوث في المنازل من أجل الحفاظ على صحتنا، فوفقًا للمعهد الوطني للرعاية
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امراة-مصابة-بسرطان الثدي (2)

كنت بدلك بطني وصدري.. مريضة تكتشف السرطان بالصدفة

للصدفة دور كبير في الكشف عن الأمراض الخبيثة والخفية، وهذا ما حدث مع هولي درينان، البالغة من العمر 27 عامًا، التي تعاني من آلام شديدة في البطن لمدة 5 أشهر، وتم تشخيصها في البداية بأنها أعراض الدورة الشهرية وعدم تحمل الجلوتين ومتلازمة القولون العصبي. وفي الوقت الذي شعرت فيه باليأس للتخلص من الآلام، حاولت تدليك جزء من بطنها بالزيت، ودلكت ثديها بالكمية الزائدة، لتكتشف وجود كتلة صلبة في ثديها الأيسر، وبعد التوجه للطبيب، اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي في سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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دراسة: فيسبوك لا يؤثر في الصحة العقلية للبالغين

دائما نسمع التحذيرات المتعلقة بشأن فيسبوك واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، فدائمًا كانت تنادي الدراسات بضرورة الحد من استخدام فيسبوك لفترات طويلة، خاصة للأطفال، ومن ثم قامت العديد من الأسر بمتابعة أولادها خوفًا عليهم من الانخراط في مثل هذا العالم الافتراضي، ولكن يتغير العالم كل يوم وقد يختلف الباحثون على شيء، ثم يتفقون عليه في يوم آخر، إذ أوضحت دراسة أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ثلاثين عامًا ويستخدمون فيسبوك هم الأقل عرضة للمعاناة من المشكلات الصحية. وذلك نقلا عن "daily mail".
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ناسا: كسوف كلي للشمس خلال أيام مقبلة

يصل الكسوف الشمسي إلى ذروته فوق نصف الكرة الجنوبي، مساء الثلاثاء 2 يوليو المقبل، بالتوقيت العالمي، وتتوقع وكالة ناسا الأمريكية للفضاء أن مسار الكسوف الكلي سيسقط على شيلي والأرجنتين، لكن أجزاء أخرى من أمريكا الجنوبية، مثل بيرو وبوليفيا والإكوادور وأوروجواي وباراجواي، ستشهد كسوفا جزئيا للشمس. لسوء الحظ، سوف تُترك بريطانيا بالكامل خارج المشهد الفلكي. ويتحول وجه الشمس بالكامل إلى اللون الأسود بجانب القمر، وستكون الشمس محاطة بضوء أبيض متوهج، هذا الضوء الأبيض المتوهج هو الهالة الشمسية، وتكون تلك الهالة مرئية فقط لأعيننا في أثناء الكسوف.
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