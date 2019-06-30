هواء البيت سام.. يجب فتح النوافذ باستمرار

يجب التهوية الجيدة للمنزل والتنظيف بشكل مستمر، منعًا لترك الأتربة والملوثات التي تؤذي صحة العديد من الأفراد خاصة من يعانون من التهاب الجيوب الأنفية أو ضعف المناعة
أصبحت مدينتنا مزدحمة بالتلوث والسكان في جميع الأنحاء، بداية من الشروق وستجد صوت السيارات يقلق منامك، الهواء لن يكون صافيًا بالشكل الذي يجعلك تخرج في أي وقت، ولكن التعايش من أساسيات الحياة، ومع بعض الطرق البسيطة يمكنك التخلص من التلوث الخارجي، على سبيل المثال يجب عليك غلق النوافذ في أثناء المناخ المتقلب، وعدم تجفيف الملابس بالداخل وتغطية الطعام حفاظًا عليه من التلوث، والفحوصات الطبية من وقت لآخر، لا تهمل مثل هذه التحذيرات وضعها في اعتبارك دائمًا، وذلك نقلًا عن "dailymail".
حذر خبراء الصحة موضحين أنه على الجميع فتح النوافذ في أثناء القيام بالطهي في المنزل، إضافة إلى التحذير من تجفيف الملابس بالداخل، وذلك من أجل تقليل تلوث الهواء في المنازل، بجانب ذلك قالت الخدمات الصحية والوطنية إننا بحاجة إلى تقليل التلوث في المنازل من أجل الحفاظ على صحتنا، فوفقًا للمعهد الوطني للرعاية
حذر خبراء الصحة موضحين أنه على الجميع فتح النوافذ في أثناء القيام بالطهي في المنزل، إضافة إلى التحذير من تجفيف الملابس بالداخل، وذلك من أجل تقليل تلوث الهواء في المنازل، بجانب ذلك قالت الخدمات الصحية والوطنية إننا بحاجة إلى تقليل التلوث في المنازل من أجل الحفاظ على صحتنا، فوفقًا للمعهد الوطني للرعاية الصحية، قد ينتج التلوث من الطهي والحرائق والتدخين والرطوبة، أو منتجات النظافة، وبالتالي هذه العوامل من المحتمل أن تعمل كمحفزات لزيادة التلوث وتؤثر بشكل واضح على الرئتين أو تزيد من الربو.
قال رئيس لجنة الصحة العامة في نيس، آلان ماريون-ديفيز: "جميعنا يعرف بالآثار الضارة التي يسببها تلوث الهواء الخارجي على الصحة، ولكن من منا يفكر في نقاء الهواء داخل منازلنا"، وأضاف قائلًا: "العديد من الأفراد يقضون معظم أوقاتهم بالمنزل، والملوثات التي نصنعها في أثناء الطهي والتنظيف، أو التي تتناثر من مواد البناء، جميعها تؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي ومشاكل صحية أخرى".
لذا حرصت الخدمات الصحية والوطنية أن تخبر الجميع بضرورة فتح النوافذ بشكل مستمر أو استخدام المراوح وذلك عند استخدام موقد الطهي أو الشموع أو منتجات النظافة، كما أنه يجب أيضًا ترك النوافذ مفتوحة في أثناء الاستحمام، فضلًا عن تجنب تجفيف الملابس بالداخل، ولكن إذا لم يكن لديك خيار آخر، يجب أن تُفتح النوافذ بصفة مستمرة من أجل التخلص من الرطوبة، أو الهواء المحمل بالملوثات، كما صرحت التقارير الخاصة بحماية الصحة، بضرورة تجنب الأنسجة التي تتسبب في إنتاج الرطوبة.
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وبالرغم من أن الربو لا يُعتبر خطرا فوريا، فإنه يمكن أن يدوم مدى الحياة، ويسبب صعوبات خطيرة في التنفس وقد تصل إلى نوبات قاتلة، فنحو ما يقرب من 5 ملايين شخص يعانون من هذه الحالة، فقال الطبيب أندي المتحدث باسم مرضى الربو: "إن آثار تلوث الهواء بالخارج على الصحة بشكل عام تعتبر معروفة بشكل كبير، ولكن الهواء المحمل بالسموم داخل البيت من المحتمل أن يكون قاتلا غير مرئي، وخاصة لمرضى الربو".
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وأضاف قائلًا: "من المشجع للغاية أن يتم رفع مستوى الوعي بين أصحاب المنازل وأصحاب العقارات والمهندسين المعماريين بحيث يمكن اتخاذ تدابير للحفاظ على سلامة المصابين بالربو"، فالنساء الحوامل والأطفال الصغار الذين يقضون وقتًا طويلًا في البيت، إضافة إلى المتقدمين في العمر الذين يعانون من الأمراض المزمنة ربما سيتأثرون بالتلوث الداخلي.
كما أن الآثار السيئة للتلوث من المحتمل أن تأتي أيضًا من العيش في غرف صغيرة، أو مع كثير من الأشخاص أو بجانب كثير من الضوضاء، وقال أحد الخبراء في الخدمات الصحية والوطنية إن الأدلة توضح أن البيت الذي لا يتعرض لتهوية جيدة مرتبط بشكل واضح بكثير من المشكلات الصحية، كما أن الجزيئات المتطايرة من الأتربة في المنزل قد تكون سامة على فترات طويلة من الزمن.
لذا يجب التهوية الجيدة للمنزل والتنظيف بشكل مستمر، منعًا لترك الأتربة والملوثات التي تؤذي صحة العديد من الأفراد خاصة من يعانون من التهاب الجيوب الأنفية أو ضعف الجهاز المناعي.
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