هواء البيت سام.. يجب فتح النوافذ باستمرار

يجب التهوية الجيدة للمنزل والتنظيف بشكل مستمر، منعًا لترك الأتربة والملوثات التي تؤذي صحة العديد من الأفراد خاصة من يعانون من التهاب الجيوب الأنفية أو ضعف المناعة

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

فتح النوافذ للتخلص من التلوث

أصبحت مدينتنا مزدحمة بالتلوث والسكان في جميع الأنحاء، بداية من الشروق وستجد صوت السيارات يقلق منامك، الهواء لن يكون صافيًا بالشكل الذي يجعلك تخرج في أي وقت، ولكن التعايش من أساسيات الحياة، ومع بعض الطرق البسيطة يمكنك التخلص من التلوث الخارجي، على سبيل المثال يجب عليك غلق النوافذ في أثناء المناخ المتقلب، وعدم تجفيف الملابس بالداخل وتغطية الطعام حفاظًا عليه من التلوث، والفحوصات الطبية من وقت لآخر، لا تهمل مثل هذه التحذيرات وضعها في اعتبارك دائمًا، وذلك نقلًا عن "dailymail".

حذر خبراء الصحة موضحين أنه على الجميع فتح النوافذ في أثناء القيام بالطهي في المنزل، إضافة إلى التحذير من تجفيف الملابس بالداخل، وذلك من أجل تقليل تلوث الهواء في المنازل، بجانب ذلك قالت الخدمات الصحية والوطنية إننا بحاجة إلى تقليل التلوث في المنازل من أجل الحفاظ على صحتنا، فوفقًا للمعهد الوطني للرعاية