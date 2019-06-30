من أفسد أملاكي فقد ظلم

الصور التى انتشرت على وسائط التواصل الاجتماعى فى الأيام الماضية لذلك المسجد، تكشف اختلاف واجهة المسجد المجددة عن واجهته الأصلية القديمة بصورة لا تخطئها العين. المؤسف أن السيد إبراهيم رجب، مدير عام الآثار الإسلامية بمحافظة الفيوم، يقسم أنه استعاد الصورة القديمة للأثر، بل وحافظ على ألوان واجهته الأصلية، وهو الأمر الذى تنفيه بشدة كل الصور الأرشيفية المأخوذة لذلك الأثر الجميل.
مسلسل الاجتراء على الآثار المصرية وإهمالها ليس جديداً على من يتابعون أحوالها منذ عشرات السنوات، وقد كتبت هنا على صفحات "التحرير" أكثر من مرة عن إهمال وزارة الآثار لبجوات الواحات، التى تعد أقدم جبانة طينية مسيحية فى العالم، وتحدثت عن إمكانية ترميمها بمبالغ زهيدة على يد المتخصصين من المصريين فى ذلك المضمار، ومنهم من أعلنوا مشكورين عن تبرعهم للقيام بذلك الأمر دون أى مقابل. لكن وزارة الآثار رفضت، ووعدت وقتها، منذ بضعة أعوام، عن اعتزامها البدء فى تلك الترميمات التى تضعها فى "خطة قريبة قادمة"! لكن يبدو أن تعبير الخطة القادمة يمثل تعبيراً مطاطاً أدمنته البيروقراطية المصرية التى تملك قاموساً فضفاضاً يجعلها تجيد التهرب دائماً من مسؤولياتها.
ما زلت أذكر كلمات الأثرى محمود الطوخى بنصها: "لا تجهد نفسك فى الكتابة عن ذلك الأمر، فترميم الآثار الطينية لا يثير حماس الإدارات الحكومية ولا يفتح شهية المقاولين الذين يهرعون لتلبية الطلبات الدسمة لتوريد الرخام والأحجار التى تكثر فيها المستخلصات والعمولات".
العنجهية الحكومية فى التعامل بفتونة مع الآثار، ورفض الاستماع إلى المتخصصين من خارج كوادرها الإدارية والفنية، التى أتحاشى تأدباً وصف بعضها بما يستحق، أدت إلى استبعاد المنظمات الدولية لهرم سقارة من قوائم أهم الآثار الإنسانية العالمية، بعد أن سمحت بترميمه بصورة خاطئة أزالت معالمه الأصلية باستخدام مواد دخيلة أفسدت عمارته وتصميمه القديم إلى الأبد.
هل سينتهى مسلسل الإساءة إلى آثارنا وثرواتنا؟ للأسف، لا أظن. فالعقلية التى تدير أمورنا فى مختلف المجالات، تتعامل مع كنوزنا ومقدراتنا كأنها تملكها ويحق لها أن تتصرف فيها كيفما تشاء.