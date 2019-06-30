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من أفسد أملاكي فقد ظلم

عمرو حسنى
بقلم: عمرو حسنى
عمرو حسنى
٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص
مسجد خوند آصلباي
مسجد خوند آصلباي
مسجد خوند آصلباى زوجة السلطان قايتباى، الكائن بمحافظة الفيوم منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادى، والمبنى من الحجر، قام مهندسو وزارة الآثار المصرية "بتمحيره" و"تبييضه" بمنتهى الثقة بطريقة فجة أخفت ملامحه الأصلية، وأساءت إلى الأثر بصورة يصعب معها إعادته إلى صورته الأولى كما يقول الأثرى المهندس محمود الطوخى، الذى يؤكد أن عملية التمحير الضارة التى نفذها المقاول لا بد أنها استلزمت "زنبقة" الحجر، أى تحفيره بالأجنة والمطرقة حتى تلتصق به المونة المستخدمة فى "المحارة"، وهو الأمر الذى يعد إساءة سافرة إلى مادة البناء الأصلية للأثر.
الصور التى انتشرت على وسائط التواصل الاجتماعى فى الأيام الماضية لذلك المسجد، تكشف اختلاف واجهة المسجد المجددة عن واجهته الأصلية القديمة بصورة لا تخطئها العين. المؤسف أن السيد إبراهيم رجب، مدير عام الآثار الإسلامية بمحافظة الفيوم، يقسم أنه استعاد الصورة القديمة للأثر، بل وحافظ على ألوان واجهته الأصلية،
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الدكتور-محى-الدين عفيفى (2)

الدكتور عفيفي وخطاب الاستنارة!

كنت أعتزم الكتابة عن الحرب الشرسة الخفية ضد الإسلام العظيم من قبل جهات تظهر غير ما تبطن وترتدي مسوح السماحة، رغم أن بينها وبين السماحة سنوات ضوئية كقيمة دينية إنسانية..
مزلقان ارض اللواء

الحوار المؤجل من البساتين إلى أرض اللواء!

كنت في زيارة لصديق في منطقة أرض اللواء، وهي منطقة شعبية مجاورة لحي الدقي يقطنها ما يقرب من مليون شخص، تجولت خلال الزيارة بالمنطقة المشابهة في تفاصيلها كل الأحياء الشعبية في مصر، وتخيلت لحظات وجودي في الشوارع الجانبية أنني في شوارع حي البساتين، فهي نفس النمط العمراني، ونفس المشكلات التي تواجه السكان، من نقص حاد في خدمات الصحة والتعليم، والبنية التحتية، فضلا عن سوء التخطيط، إلا أن تلك المعاناة التى يعيشها أهالي الأحياء الشعبية لم تمنع وجوه الناس من الابتسامة، فهم بسطاء، أذكياء، متقاربون، ومتكاتفون مع بعضهم البعض، لا أحد غريب فالكل عائلة واحدة، وهي الروح التي لا تسكن البساتين وأرض اللواء فقط، بل هي السمة الغالبة في كل الأحياء الشعبية في مصر.
جماهير-النادى-الاهلى

لم أعد أشعر بالحزن لهزيمة الأهلي

في اعترافات أحد عضاء الجماعات الجهادية في التسعينيات، الذين تم استتابتهم في السجون، وأخذوا يدلون بأسرار عن هذه الجماعات أثناء سنوات ارتهانهم لأفكارها المتطرفة؛ بأنه كان يخفي حبه لفريق الكرة بالنادي الأهلي، ويتفرج على مبارياته سرا بعيدا عن عيون أعضائها. كان يخفي "هويته" الكروية، لكونها تتعارض وتتنازع مع "هويته" الدينية، في نظر قيادات هذه الجماعة، وتنزع من قدسيتها.
مقال د. مجدي العفيفي - الاحد تجليات النار الاخيرة

تجليات النار.. (الحلقة الأخيرة)

هذه السلسلة من مقالات (تجليات النار في شهر النور) التي بدأتها في شهر رمضان الماضي، لا تريد أن تهدأ، وأنّى لها الهدوء وكل شيء حولنا يشتعل ويُشعل، لا سيما في منطقتنا العربية والشرق أوسطية عموما، تلك المقدّر عليها أن تظل ملتهبة رغم روحانياتها وسماحتها، أو يفترض ذلك، حتى صارت في منظور كاتب هذه السطور، خاصة في الآونة الأخيرة (الشر.. الأوسط) وليس (الشرق الأوسط) ذلك أن (لصوص السياسة العالمية الكبار) كثر، وحلفاءهم، أو بالأحرى عملاءهم، أكثر منهم مالا وأذل نفرا!
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