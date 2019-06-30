جريمة

بركة دم في 60 ثانية.. جريمة «هيام والخال والسكين»

المتهم: "كل مرة كنت باحاول أرجعها بيت جوزها لكن المرة دى كدبت عليا وقالت أيمن زودها على الآخر.. فقلتلها عاوز أشوف لك راجل".. والنيابة تحبسه احتياطيا
تحرير:تهامى البندارى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص
سكين ملطخ بالدماء
سكين ملطخ بالدماء
لم يخطر ببال أيمن، فني تكييف، أن غضب رفيقة دربه وذهابها للإقامة بمنزل خالها سيكون سببا في قتله في غضون 60 ثانية، إذ تحول المشهد داخل شقة خال زوجته لبركة دماء، تعالت صيحات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: "أيمن مات"، لتنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقته؛ بسبب خلافات أسرية، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الحادث، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.
داخل حي مصر القديمة، كانت الأمور تسير على ما يرام بين أيمن وزوجته بعد قصة حب كُللت بزواجهما، اقتنعت "هيام" بمؤهلات أيمن، الذي كان يكبرها بخمسة أعوام، حيث إنه حاصل على معهد فني صناعي، عمل بعدها فني تكييف، محققا دخلا شهريا يكفيه لتدبير نفقات أسرته. تقدم أيمن لأسرة "هيام"، بعد إعجابه بها، وتم عقد قرانهما
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توك-توك

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب توك توك ببني سويف

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات وارتجاج، اليوم الأحد، في حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية بهبشين، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
تصادم

قتيلان و7 مصابين في انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة أجرة "بيجو" بطريق القصير -قفط، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفيات القصير المركزى وقنا الجامعى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف حشيش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بورود بلاغ للدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة أجرة بيجو بطريق القصير -قفط، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف المتمركزة على الطريق.
القبض-على-متهم

كشف لغز «جثة سائق التوك توك» في كفر الدوار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الأحد، من كشف لغز العثور على جثة سائق "توك توك"، مقتولًا وملقى بجوار حديقة الطفل بمدينة كفر الدوار، وتبين أن وراء الحادث عاطلا ومسجل خطر وربة منزل، وذلك لخلافات مالية، حيث استعان العاطل بمسجل خطر وزوجته لقتل الضحية مقابل مبلغ من المال، وفى سبيل ذلك نجحت زوجة المسجل خطر في استدراج الضحية لمكان ناءٍ، حيث تخلص زوجها منه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة، وتم القبض على مرتكبي الحادث وهروب العاطل وجارٍ تحديد مكانه.
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بالصور.. «الجوازات والهجرة» في ثوبها الجديد

حصل "التحرير" على الصور الأولى لمقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الجديد في العباسية، والمقرر افتتاحه للمواطنين والأجانب بدءا من صباح الغد، وذلك استكمالاً لجهود وزارة الداخلية فى مجال الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير الخدمات الأمنية الجماهيرية، وصُمم المقر على طراز معمارى فريد بمساحةٍ تقدر بأكثر من 40 ألف متر مربع، ويتكون من سبعة طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات، كي يستوعب منظومة عمل متكاملة تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد.
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مش ولدي.. كل ما تريد معرفته عن دعاوى «إثبات النسب»

واحدة من القضايا ذائعة الصيت داخل أروقة ساحات المحاكم، يقوم بها الأب أو الأم أو الأبناء أنفسهم، هي دعاوى إثبات النسب، يرفعها أصحابها من أجل إثبات النسب للأب أو يقوم بها الأب بنفسه من أجل إثبات نسب الابن له، وذلك من خلال الفحوصات الطبية اللازمة أو الأوراق الثبوتية الرسمية أو الشهود، تحتاج مثل هذه الدعاوى إلى وقت طويل حيث يتم تداولها على مدار عدة جلسات للتحقق من الأدلة التي توجد، فأغلب الأدلة تعتمد على تحاليل الـ DNA ، وهى فحص الحمض النووي للشخص، وتعتبر من أقوى الدلائل لإثبات النسب.
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السيطرة على حريقين بالقاهرة والقليوبية دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، على حريق التهم محتويات شقة بعقار بمصر القديمة، دون وقوع ضحايا أو مصابين، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بمصر القديمة، فتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي العقارات المجاورة، في الوقت ذاته تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إطفاء حريق شب بمنزل بمنطقة عزبة العرب التابعة لبهتيم.
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إخلاء سبيل 12 أمين شرطة متهمين بتسريب مواعيد الحملات

أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 12 أمين شرطة من قوة قسم شرطة الأميرية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بتقاضي رشاوى مالية من أصحاب دواليب المخدرات وأصحاب الكيف بمنطقة الأميرية، نظير تسهيل عملهم وعدم القبض عليهم، واتهامهم كذلك بالتواصل مع عدد من تجار المخدرات وتسريب معلومات عن حركات الدوريات الأمنية، فيما تستكمل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية تحقيقاتها بشأن الواقعة، وتنتظر تقرير مصلحة الأمن العام حول ملابسات الواقعة.
المرور‎ (1)

حملات مرورية لضبط «مساطيل» الطرق ومطاردة «التكاتك»

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، اليوم الأحد، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم، ودفعت بمزيد من الخدمات المرورية لمتابعة حالة الطرق، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة من عدمه، كما استمرت الخدمات المرورية على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وضبط المخالفين لقواعد المرور، والتنبيه بضرورة اتباع تعليمات رجال المرور منعًا لحدوث حوادث أو تكدسات مرورية.
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