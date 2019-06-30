الدكتور عفيفي وخطاب الاستنارة!

د. مجدي العفيفي

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

كنت أعتزم الكتابة عن الحرب الشرسة الخفية ضد الإسلام العظيم من قبل جهات تظهر غير ما تبطن وترتدي مسوح السماحة، رغم أن بينها وبين السماحة سنوات ضوئية كقيمة دينية إنسانية..

أو أكتب عن (ورشة النائمين في منامة البحرين) لبيع فلسطين، الدولة والمجتمع، وهي ورشة الباحثين عن زعامات رخيصة على دماء الفلسطينيين بمن فيهم ذلك الفتى المدلل كوشنر الذي كان يتحدث كبائع في مزاد علني يشتري كل فلسطين من البحر إلى النهر ومعها غزة، كصهره الرئيس الأمريكي الذي يغري الدول العربية المعنية

أو أكتب عن (ورشة النائمين في منامة البحرين) لبيع فلسطين، الدولة والمجتمع، وهي ورشة الباحثين عن زعامات رخيصة على دماء الفلسطينيين بمن فيهم ذلك الفتى المدلل كوشنر الذي كان يتحدث كبائع في مزاد علني يشتري كل فلسطين من البحر إلى النهر ومعها غزة، كصهره الرئيس الأمريكي الذي يغري الدول العربية المعنية بمبلغ (50 مليار دولار) مقابل تسوية صفقة القرن، ولا تصل إلى تسوية طلاق زوجة مؤسس موقع (أمازون) بــ(68 مليار دولار) أي أن طلاق امرأة أغلى من شراء دولة فلسطين!

أو أكتب عن أولئك الذين ظهروا على مسرح الميديا فجأة من جحورهم التي تمتد مساربها إلى أبي جهل وأبي لهب.. وتحت وطأة الأقدام السياسية للذين يحكمون العالم، ينكرون أهمية القدس مكانة ومكانا، ولا يزالون مسجونين وراء قضبان ثقافة الفقر والقحط والعربدة السياسية التي يمارسونها من أجل التغلب عليها، إنها ثقافة الفقر التي تجعلهم يخربون بيوتهم بأيديهم أولا وأيدي المؤمنين والصهيونيين والأمريكيين والأوروبيين والخليجيين والعروبيين.. و..و..و...

أو أرد على الذين يثيرون الفتن، ما ظهر منها وما بطن، تعقيبا على سلسلة مقالاتي (تجليات النار عن كثير من دعاة الفتنة في الخطاب الإسلامي والمسيحي واليهودي الصهيوني)..

أو أكتب عن.. وعن.. وعن.. لقد صح مني العزم لكن هذا العالم الجليل أبى!

إنه المفكر الداعية الدكتور محيي الدين عفيفي الأستاذ بجامعة الأزهر، والأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية، وقد عاد سيرته الأولى في الحرم الجامعي ليتنسم منه تلاميذه والأجيال الجديدة عبير أستاذيته، والفكر هو الأطول عمرا والأبقى أثرا من كراسي المناصب المؤقتة مهما كانت غوايتها، والعلماء في كل تخصص هم أولياء صالحون مصلحون.. وهو الذي ضخ دماء متجددة ظلت متدفقة خمس سنوات متواصلة في هذا الصرح العلمي الناصع الفكر والبحث.

نعم أبى هذا الرجل إلا أن يمنعني من الكتابة في هذه الأمور التي توجع القلب أكثر مما هو موجوع، ولاقت الفكرة هوى بداخلي وأنا أصغي إليه وهو يخطب خطبة الجمعة -أول من أمس- بجامع حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة..

استقطبني الرجل بأطروحته عبر أكثر من نصف الساعة، وأنا الذي له مع خطب الجمعة في مساجدنا عموما مواقف وسرديات وشواهد ومشاهد تحول بيني وبينها.. إذ هي خطب جوفاء صماء. باردة المعاني. تقليدية الكلمات والعبارات، بعيدة بعد المشرقين عن الواقع بتحولاته وأوجاعه وعذاباته وأشواقه.. خطب معفرة بتراب الصحراء الذي ينبغي أن يتجدد بثراء العصر عبر أدواته العرفية المعرفية والأخلاقية والجمالية، وهي عملية حتمية وليست كمالية ولا تجميلية، يفرضها الفكر الإسلامي المنير والطرح الديني المستنير، بعيدا عن اغتيال سبعة قرون والمكوث في مطالع القرن الهجري الأول، فترة القطفة الأولى من الإسلام، وقد تم اختزال رسالة الإسلام العالمية والكونية في المسلمين، وانحسار تاريخ المسلمين زمنيا في العرب والعروبة، وحبس العرب جغرافيا في شبه الجزيرة العربية، وحصر هذه الجزيرة في مكة والمدينة، ويضيقون هذين المكانين في العشرة المبشرين بالجنة، وفيهم خلاف كبير واختلاف كثير، حتى إنك لا تجد عليهم إجماعا، وإن وجد فهو إجماع وهمي ضمن منظومة الإجماع الخرافية!

فقه الواقع.. هو العنوان الذي ظل يفكر لنص خطاب الدكتور محيي الدين عفيفي. وهو خطاب ظل منيرا في جنبات المسجد مستقطرا أفكاره من عظمة القرآن العظيم ونبوية الحديث الشريف، ومستقطبا جموع المصلين، نحن الذين تأخذنا السنة والنوم كثيرا أثناء خطب الجمعة إلا قليلا.. ( ورب منتصت والقلب في صمم) بسبب الخطباء إياهم، غفر الله لهم..!.

ببساطة.. وبعيدا عن التعقيدات الفقهية.. وبلغة الأعماق البعيدة في فقه الواقع وواقع الفقه الذي يفترض أنه يضبط إيقاع حراك الناس وحركتهم اليومية بلا أغلال، والدين المعاملة.. راح الخطيب يصحح الكثير من المفاهيم المغلوطة لبعض الأحاديث النبوية الشريفة، لافتا النظر العقلي إلى مناسبة هذا الحديث وزمانه ومكانه حتى يتجلى جوهره بعيدا عن الأفق الضيق، والمعاني المغلقة التي تكسر أفق التوقع في الطرح النبوي.

ومع أن نفي العيب عمن لا يستحق العيب هو عيب.. إلا أنني أشير إلى أن الدكتور محيي الدين عفيفي، لم يسر بنا في طريق تعبنا من السير فيه.. ولم يعرض صورا شاهدناها من قبل مئات المرات، ولم يوبخنا كمصلين مثلما يفعل فينا الخطباء إياهم، الذين يرسلوننا إلى الجحيم زمرا، ويسوقوننا إلى جهنم وردا، وكأننا جئنا شيئا إدًّا، ويتعاملون معنا على أننا المغضوب عليهم والضالون، كأننا كفار قريش وقد صرنا إلى ما صاروا إليه، ينفرون ولا يبشرون، الترهيب يفوق الترغيب، الوعد يبطش بالوعيد، حتى لنتشوق عطشى إلى الداعية المنير

والخطيب المستنير الذي يفكر في (اللامفكَّـر فيه) ويثير الأسئلة المسكوت عنها..

وضرب لنا مثلا.. الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان (البخاري ومسلم) في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: "سمعت النبي يقول عليه الصلاة والسلام: [أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل] لا ينبغي فهم هذا الحديث في المطلق، إنما من خلال السياق الزماني والمكاني اللذين قيل فيهما، وإلا دخلنا في متاهات كثيرة يستغلها خصوم الإسلام، وما أسرعهم في هذا السبيل.

كان الدكتور عفيفي يستدعي من الماضي الحي ما يعين على التعامل مع الراهن المعقد، بلا استغراق ولا إسدال الستار على قضايا الواقع الذي نعيشه، ومن ثم فقد تكررت في لغته عبارة (فقه الواقع) عدة مرات لأنها بمثابة الشفرة في الخطاب والخطبة.

ومن الأمثلة التي تستتبع قراءة الحديث الشريف قراءة موضوعية وكاشفة في ضوء السياق ولا بد من فك التعارض في الحديث الذي جاء في صحيح البخاري عن أبي بكرة أنه قال: (لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: [لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة] والتعارض ينشأ من أننا نجد بعضا من الدول المتقدمة تحكمها امرأة أليس هذا تعارضا مع الحديث؟ هنا يدعو الدكتور عفيفي أن يقرأ هذا الحديث في ضوء الآيات الأول من سورة الروم، ثم إنه لا ينبغي أن يؤخذ المعنى بالمطلق. واستفاض في توضيح ذلك بعيدا عن مسألة التخريجات الفقهية.. ومن ثم تجلت رؤيته في أن الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الصحيحة إنما كانت تواكب الواقع وتتزامن مع أحداث فتضيء ما فيه من مساحات مظلمة، بالنور والعلم والهدى من الكتاب المنير، وهو أمر يؤكد حيوية الدين وتعامله مع حيوات الناس.

وكثيرة هي الومضات.. وغزيرة هي الإيماءات.. ومنيرة هى الوقفات.. التي تخللت ثنايا الخطبة التي مرت علينا بسرعة خاطفة.. لماذا؟ لأن أطروحة صاحبها كانت صادقة المعنى.. صادرة عن قلب داعية مفكر.. أليس هو الأستاذ الأكاديمي؟ والأكاديمية تعني دقة الأداء في اللفظ والمعنى، فاللغة لا يمكن أن تفصل عن الفكر، ولا الفكر بمنفصل عن اللغة.

ألم أقل لحضراتكم في نهاية سلسلة مقالاتي هنا.. إن الدعاة المنيرين موجودون! وإن الدعاة المفكرين مضيئون! وإن الذين هم أحسن قولا وهم يدعون إلى نور الله حاضرون! وكم سنتحاور معهم ونجادلهم. فهل يستثمر دعاة اليوتيوب والميديا من عطاء هؤلاء العلماء؟

تبقى الإشارة إلى أن ضوء الشمعة بقدر ما ينير مساحة محددة من الظلام.. فهو يكشف عن مساحة أكثر اتساعا من الإظلام والظلم أيضا.. وهو ما اشتعل في تلك الوجوه المعبرة عن القلوب أثناء الانصهار الوجداني مع خطبة الدكتور محيي الدين عفيفي، وهي قطرة من مؤلفاته التي ترصع مكتبة الدراسات العلمية منها: الحرية بين الإعلام الإسلامي والإعلام المعاصر، موقف الدعوة الإسلامية من قضايا الأقليات الإسلامية في إفريقيا، الإعلام الإسلامي والتحديات الدولية، الأمم بين أسباب الفناء وعوامل البقاء في ضوء القرآن الكريم مع نظرة للواقع المعاصر، الأقليات الإسلامية في أوروبا الواقع والتحديات والحلول، خذوا حذركم، الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم.. وغيرها، كما أشرف على سبعين رسالة ماجستير ودكتوراه، وناقش نحو خمس وسبعين رسالة علمية، إلى جانب تحكيم البحوث العلمية في العديد من الجامعات العربية والإسلامية.. والبقية تأتي.

عودة العالم د.محيي الدين عفيفي سيرته الأولى في الحرم الجامعي فوز مبين.. لو كانوا يعلمون!