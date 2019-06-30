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الدكتور عفيفي وخطاب الاستنارة!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
الدكتور محيي الدين عفيفي
الدكتور محيي الدين عفيفي
كنت أعتزم الكتابة عن الحرب الشرسة الخفية ضد الإسلام العظيم من قبل جهات تظهر غير ما تبطن وترتدي مسوح السماحة، رغم أن بينها وبين السماحة سنوات ضوئية كقيمة دينية إنسانية..
أو أكتب عن (ورشة النائمين في منامة البحرين) لبيع فلسطين، الدولة والمجتمع، وهي ورشة الباحثين عن زعامات رخيصة على دماء الفلسطينيين بمن فيهم ذلك الفتى المدلل كوشنر الذي كان يتحدث كبائع في مزاد علني يشتري كل فلسطين من البحر إلى النهر ومعها غزة، كصهره الرئيس الأمريكي  الذي يغري الدول العربية المعنية
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مسجد-خوند-اصلباى بالفيوم (1)

من أفسد أملاكي فقد ظلم

مسجد خوند آصلباى زوجة السلطان قايتباى، الكائن بمحافظة الفيوم منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادى، والمبنى من الحجر، قام مهندسو وزارة الآثار المصرية "بتمحيره" و"تبييضه" بمنتهى الثقة بطريقة فجة أخفت ملامحه الأصلية، وأساءت إلى الأثر بصورة يصعب معها إعادته إلى صورته الأولى كما يقول الأثرى المهندس محمود الطوخى، الذى يؤكد أن عملية التمحير الضارة التى نفذها المقاول لا بد أنها استلزمت "زنبقة" الحجر، أى تحفيره بالأجنة والمطرقة حتى تلتصق به المونة المستخدمة فى "المحارة"، وهو الأمر الذى يعد إساءة سافرة إلى مادة البناء الأصلية للأثر.
مزلقان ارض اللواء

الحوار المؤجل من البساتين إلى أرض اللواء!

كنت في زيارة لصديق في منطقة أرض اللواء، وهي منطقة شعبية مجاورة لحي الدقي يقطنها ما يقرب من مليون شخص، تجولت خلال الزيارة بالمنطقة المشابهة في تفاصيلها كل الأحياء الشعبية في مصر، وتخيلت لحظات وجودي في الشوارع الجانبية أنني في شوارع حي البساتين، فهي نفس النمط العمراني، ونفس المشكلات التي تواجه السكان، من نقص حاد في خدمات الصحة والتعليم، والبنية التحتية، فضلا عن سوء التخطيط، إلا أن تلك المعاناة التى يعيشها أهالي الأحياء الشعبية لم تمنع وجوه الناس من الابتسامة، فهم بسطاء، أذكياء، متقاربون، ومتكاتفون مع بعضهم البعض، لا أحد غريب فالكل عائلة واحدة، وهي الروح التي لا تسكن البساتين وأرض اللواء فقط، بل هي السمة الغالبة في كل الأحياء الشعبية في مصر.
جماهير-النادى-الاهلى

لم أعد أشعر بالحزن لهزيمة الأهلي

في اعترافات أحد عضاء الجماعات الجهادية في التسعينيات، الذين تم استتابتهم في السجون، وأخذوا يدلون بأسرار عن هذه الجماعات أثناء سنوات ارتهانهم لأفكارها المتطرفة؛ بأنه كان يخفي حبه لفريق الكرة بالنادي الأهلي، ويتفرج على مبارياته سرا بعيدا عن عيون أعضائها. كان يخفي "هويته" الكروية، لكونها تتعارض وتتنازع مع "هويته" الدينية، في نظر قيادات هذه الجماعة، وتنزع من قدسيتها.
مقال د. مجدي العفيفي - الاحد تجليات النار الاخيرة

تجليات النار.. (الحلقة الأخيرة)

هذه السلسلة من مقالات (تجليات النار في شهر النور) التي بدأتها في شهر رمضان الماضي، لا تريد أن تهدأ، وأنّى لها الهدوء وكل شيء حولنا يشتعل ويُشعل، لا سيما في منطقتنا العربية والشرق أوسطية عموما، تلك المقدّر عليها أن تظل ملتهبة رغم روحانياتها وسماحتها، أو يفترض ذلك، حتى صارت في منظور كاتب هذه السطور، خاصة في الآونة الأخيرة (الشر.. الأوسط) وليس (الشرق الأوسط) ذلك أن (لصوص السياسة العالمية الكبار) كثر، وحلفاءهم، أو بالأحرى عملاءهم، أكثر منهم مالا وأذل نفرا!
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رجل-دين (2)

رجل الدين العصري: سردية مختصرة حول التكوين والتحولات والأسئلة

رجل الدين العصرى، اختلف كثيرًا عن رجل الدين التقليدى فى المراحل التأسيسية للأديان الكبرى السماوية أو الوضعية، تلك الأديان المفتوحة فى خطاباتها العقائدية والطقوسية والقيمية على مطلق الإنسان أيا كان، وتخاطبه فى وجوده وكينونته ومألاته وعدمه. رجل الدين التقليدى تشكل تكوينه من حفظ النصوص التأسيسية المقدسة سواء أكانت قداسة سماوية تنطق بأسم الله جل وعلا، أو قداسة وضعية ارتبطت بمؤسسى الأديان الآخرى كالبوذية والهندوسية والبهائية وغيرها من الديانات الوضعية.
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