الأرصاد: غدا طقس حار.. ورياح وأتربة

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 37شبين الكوم 24 36طنطا 25 35دمنهور 24 33الإسكندرية 25 31بلطيم 25 32مطروح 23 30السلوم 24 31سيوة 25 37بورسعيد 24 30دمياط 25 30الزقازيق 24 37الإسماعيلية