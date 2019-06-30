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الأرصاد: غدا طقس حار.. ورياح وأتربة

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 37شبين الكوم 24 36طنطا 25 35دمنهور 24 33الإسكندرية 25 31بلطيم 25 32مطروح 23 30السلوم 24 31سيوة 25 37بورسعيد 24 30دمياط 25 30الزقازيق 24 37الإسماعيلية
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شقق-موظفى-العاصمة-الادارية (1)

غدا.. بدء سداد حجز 538 شقة بالعاصمة الإدارية

أصدر المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بيانا، اليوم الأحد، يعلن فيه أنه بدءً من غد الإثنين، وحتى يوم 18 يوليو المقبل، سيتم التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D8) بالحي السكني (R3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 مترا مربعا، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، من خلال موقع (www.hdb-reservation.com).
مجلس-النواب (1)

طلب إحاطة بشأن ديون الحكومة لبنك الاستثمار القومي

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه في إطار سعي الحكومة إلى تسوية كافة مديوناتها المستحقة لدى بنك الاستثمار القومي، والتي تصل قيمتها إلى 240 مليار جنيه، من خلال مبادلة هذه الأصول بديون حكومية، تلاحظ أن هناك ديون على البنك لصالح الحكومة متمثلة في أموال التأمينات والمعاشات، والتي تقدر قيمتها بنحو 250 مليار جنيه، وبناءً عليه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، بشأن الضوابط التي تحكم الديون بين الحكومة وبنك الاستثمار القومي.
عبد الفتاح السيسى (5)

كلمة السيسي في ذكرى 30 يونيو: نجدد العهد على حفظ مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الثورة لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم التي احتضنتهم وأباءهم وأجدادهم على مدار آلاف السنين، قائلا إن ولاء المصريين لمصر ورفضهم لأية محاولة لمحو هويتهم الوطنية حقائق لا تتغير بفعل الزمن، فهذا الشعب أصيل وارتباطه بوطنه وهويته يعلو عنده فوق أى انتماء وفوق أية مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية، ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: دمرنا البنية التحتية للجماعة الإرهابية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو: "نجحنا في تدمير البنية التحتية للجماعة الإرهابية، واستطعنا خلال السنوات الماضية حماية وطننا من الوقوع في هوة الفوضى والتطرف، وما نيل المطالب بالتمني وإنما بالعمل والتضحية، مضيفا: "شعب مصر العظيم، إننا في العيد السادس لثورة الثلاثين من يونيو، نجدد العهد بأننا سنصون مصر، مضحين بكل غال ونفيس من أجل وطن يستحقه أبناؤنا وأحفادونا، متسلحين بالعزم والإدرادة لمواصلة مسيرة التنمية لتحقيق نقلة نوعية".
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طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 3 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الحرارة 3 درجات، ويسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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