بعد شهر بالمستشفى.. وفاة لاعب كرة إثر حادث بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

صورة أرشيفية

توفي اللاعب «أحمد عزت» نجم فريق سنهوت بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، داخل مستشفى «الزقازيق» الجامعي؛ متأثرًا بإصابته قبل نحو شهر في حادث تصادم بجرار زراعي بالقُرب من قريته بطريق «سنهوت – المجازر» بدائرة مركز شرطة منيا القمح، مما أسفر عن إصابته إلى جانب عدد من زملائه، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بدفن الجُثمان وطلبت تحريات مباحث المركز حول الواقعة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى «الزقازيق» الجامعي، بوفاة «أحمد عزت عبد الفتاح جعفر» 19 عامًا، مُقيم بقرية «سنهوت» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، لاعب فريق كرة القدم بنادي