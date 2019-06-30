طلب إحاطة بشأن ديون الحكومة لبنك الاستثمار القومي

تحرير:أحمد جاد ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه في إطار سعي الحكومة إلى تسوية كافة مديوناتها المستحقة لدى بنك الاستثمار القومي، والتي تصل قيمتها إلى 240 مليار جنيه، من خلال مبادلة هذه الأصول بديون حكومية، تلاحظ أن هناك ديون على البنك لصالح الحكومة متمثلة في أموال التأمينات والمعاشات، والتي تقدر قيمتها بنحو 250 مليار جنيه، وبناءً عليه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، بشأن الضوابط التي تحكم الديون بين الحكومة وبنك الاستثمار القومي.

وأوضح فؤاد، في تصريح له، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء وافق على نقل أصول بقيمة 17.5 مليار جنيه من ضمنها أرض المعارض، والتي تم تقييمها بمبلغ 15 مليار جنيه، إلى بنك الاستثمار القومي مقابل إسقاط ديون مستحقة على بعض الجهات الحكومية، من بينها هيئة السكك الحديدية. وتابع أن هذا الأمر يطرح العديد من التساؤلات،