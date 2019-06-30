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طلب إحاطة بشأن ديون الحكومة لبنك الاستثمار القومي

تحرير:أحمد جاد ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه في إطار سعي الحكومة إلى تسوية كافة مديوناتها المستحقة لدى بنك الاستثمار القومي، والتي تصل قيمتها إلى 240 مليار جنيه، من خلال مبادلة هذه الأصول بديون حكومية، تلاحظ أن هناك ديون على البنك لصالح الحكومة متمثلة في أموال التأمينات والمعاشات، والتي تقدر قيمتها بنحو 250 مليار جنيه، وبناءً عليه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، بشأن الضوابط التي تحكم الديون بين الحكومة وبنك الاستثمار القومي.
وأوضح فؤاد، في تصريح له، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء وافق على نقل أصول بقيمة 17.5 مليار جنيه من ضمنها أرض المعارض، والتي تم تقييمها بمبلغ 15 مليار جنيه، إلى بنك الاستثمار القومي مقابل إسقاط ديون مستحقة على بعض الجهات الحكومية، من بينها هيئة السكك الحديدية. وتابع أن هذا الأمر يطرح العديد من التساؤلات،
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غدا.. بدء سداد حجز 538 شقة بالعاصمة الإدارية

أصدر المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بيانا، اليوم الأحد، يعلن فيه أنه بدءً من غد الإثنين، وحتى يوم 18 يوليو المقبل، سيتم التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D8) بالحي السكني (R3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 مترا مربعا، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، من خلال موقع (www.hdb-reservation.com).
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الأرصاد: غدا طقس حار.. ورياح وأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
عبد الفتاح السيسى (5)

كلمة السيسي في ذكرى 30 يونيو: نجدد العهد على حفظ مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الثورة لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم التي احتضنتهم وأباءهم وأجدادهم على مدار آلاف السنين، قائلا إن ولاء المصريين لمصر ورفضهم لأية محاولة لمحو هويتهم الوطنية حقائق لا تتغير بفعل الزمن، فهذا الشعب أصيل وارتباطه بوطنه وهويته يعلو عنده فوق أى انتماء وفوق أية مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية، ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: دمرنا البنية التحتية للجماعة الإرهابية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو: "نجحنا في تدمير البنية التحتية للجماعة الإرهابية، واستطعنا خلال السنوات الماضية حماية وطننا من الوقوع في هوة الفوضى والتطرف، وما نيل المطالب بالتمني وإنما بالعمل والتضحية، مضيفا: "شعب مصر العظيم، إننا في العيد السادس لثورة الثلاثين من يونيو، نجدد العهد بأننا سنصون مصر، مضحين بكل غال ونفيس من أجل وطن يستحقه أبناؤنا وأحفادونا، متسلحين بالعزم والإدرادة لمواصلة مسيرة التنمية لتحقيق نقلة نوعية".
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محمد-فؤاد-عضو-مجلس-النواب

نائب يتهم الحكومة بالتراخي بشأن قانون ذوي الإعاقة

اتهم محمد فؤاد عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، الحكومة بالتراخي في تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، اللائحة التنفيذية له، رقم 2733 لسنة 2018، مضيفا أنه رغم صدور قانون حقوق ذوي الإعاقة فبراير عام 2018، وصدور اللائحة التنفيذية له متأخرة في ديسمبر 2018، إلا أن هناك تباطؤ غير مبرر في تفعيل نصوصه، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدم تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللائحة التنفيذية له.
مجلس-النواب (1)

النواب يؤجل الموافقة على تعديل قانون ضريبة الدمغة

أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، موافقتها على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بعد مناقشات مستفيضة بين النواب وممثلي الحكومة والجهات المعنية، لما في ذلك من انعكاس على تداولات البورصة وانعكاس جمع الضريبة علي الحصيلة الضريبية للخزانة العام للدولة. وأرجعت اللجنة قرارها بتأجيل الموافقة لحين استكمال البورصة المصرية بيانات عن إجمالي التداولات خلال الفرصة من عام 2016، بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وحتى الآن.
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يتحفظ على قانون المحكمة الدستورية

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، رد مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين المكملة للدستور الخاصة بالجهات والهيئات القضائية، والتي من المقرر التصويت النهائي عليها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة للبرلمان. وتحفظ مجلس الدولة على في رده الموجه لمجلس النواب، على عدد من النقاط في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. وأوضح قسم التشريع خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
ناموس

«المحافظين» يطالب بالقضاء على البعوض بالمدن السياحية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بضرورة تبني حملة قومية للقضاء على الذباب والبعوض والحشرات المنتشره في أغلب المحافظات والقرى السياحية قبل حلول فصل الصيف. وقال «قرطام»، إن المدن الساحلية والسياحية وعلى رأسها مدينة الغردقة والساحل الشمالي، تشهد ظاهرة غريبة لانتشار البعوض بصورة تحول دون تمتع زوار المدينة برحلتهم، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة كانت لافتة للنظر خلال الفترة الماضية، حتى إن مدينة القاهرة لم تسلم منها، والتي تشوه وجه مصر الحضاري.
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