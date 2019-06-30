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البحرين تهاجم قطر قبل بث «ما خفي أعظم»: يثير الفتن

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
ملك البحرين
ملك البحرين
شن مجلس الشورى ومجلس النواب في البحرين، هجوما على "النظام القطري" بسبب ما وصفاه بممارساته لـ"إثارة الفتن والتأجيج والتدخّل السافر" في الشؤون الداخلية بالبلاد، عبر برنامج "ما خفي أعظم" الذي تعتزم قناة الجزيرة القطرية بثّه في وقت لاحق. وجاء في مقطع الفيديو الترويجي الذي بثته "الجزيرة"، كلمة للعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة وخطاب متلفز سابق له عن الحقوق للبحرينيين التي كفلها الدستور، قبل أن تعرض مقاطع فيديو من احداث واشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن.
ورفض المجلسان -في بيان مشترك- استمرار ممارسات النظام القطري وتعمّده إثارة الفتن والتأجيج والتدخّل السافر المعتاد منه في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وشق الصف الواحد وشرخ العلاقات الخليجية والتي باءت دوما بالفشل". وأضاف: "تابع مجلسا الشورى والنواب ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول إنتاج
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نتنياهو (2)

نتنياهو: قد نضطر لشن عملية عسكرية في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستُمارس ضغوطاً أكبر على حركة حماس، مُلمحاً لإمكانية شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة. وأضاف "نتنياهو" عبر حسابه على "تويتر": "قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة وما يرشدني هو شيء واحد فقط وهو أمن دولة إسرائيل". وتابع: أما غزة فنفهم تماما المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ونعمل على تخفيفها بقدر الإمكان. وفرضنا الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على حماس, بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود. وإن اضطررنا لذلك, سنتخذ خطوات أشد صرامة بكثير".
صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: الرشاوى القطرية تطال أعضاء في الكونجرس

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، على العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت اختتام قمة العشرين واستضافة المملكة للقمة المقبلة، كما أبرزت تطورات الأوضاع في السودان والأزمة المتصاعدة بين طهران وواشنطن. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن قمة "مجموعة العشرين" في مدينة أوساكا اليابانية اختتمت أعمالها، أمس، على وقع انفراجة أمريكية - صينية وتركيز الدول المشاركة في البيان الختامي على "المشتركات" بدل نقاط الخلاف، والتطلع إلى القمة المقبلة في السعودية العام المقبل.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل وزير القدس في السلطة الفلسطينية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، وزير القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية "فادي الهدمي"، وذلك في حملة اعتقالات شنتها في بلدة العيسوية بضواحي مدينة القدس. ووفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية، فإن عوض عوض مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة القدس، أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت -برفقة أفراد من المخابرات- منزل وزير القدس في حي الصوانة بمدينة القدس، وقامت باعتقاله واقتياده لمركز "المسكوبية".
جيش-الاحتلال

جيش الاحتلال يعتقل وزير القدس في السلطة الفلسطينية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، وزير القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية فادي الهدمي، فيما شنت حملة اعتقالات في بلدة العيسوية في ضواحي مدينة القدس. وأوضح عوض عوض،مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة القدس، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت، برفقة أفراد من المخابرات، منزل وزير القدس في حي الصوانة بمدينة القدس، وقامت باعتقاله واقتياده لمركز المسكوبية. وفي سياق متصل، شن الجيش الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي حملة اعتقالات في بلدة العيسوية.
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يقر عقوبات جديدة للممتنعين عن دفع النفقة

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة. جاء ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع».
مجلس-النواب

دفاع البرلمان توافق على قانون إقامة الأجانب

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960، في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية. وقال اللواء كمال عامر، إن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية، ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

البرلمان يوافق نهائيا على الحد الأدنى للعلاوة

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، نهائيا في اجتماعها اليوم على مشروع قانون الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون ومنح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهريا، في حضور وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ووفقا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (1)

وزير الإسكان: بنخدم المواطن.. ونائب: ربنا هيحاسبك

قال المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، إن كل ما يثار بشأن مشكلات المياه والصرف الصحي في مصر "حقيقي" ونعترف بوجود هذه المشكلات ولكننا نعمل على حلها قدر المستطاع: "إحنا جايين من بعيد قوي عشان نحِل.. ونعمل من أجل خدمة المواطن.. وده حقه علينا قدام ربنا". وأضاف "الجزار" في كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والي، أنه بالتوازي مع هذه الجهود لابد أن يعلم الجميع أن هناك خطوات كثيرة بشأن هذه الإشكاليات.
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