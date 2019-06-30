البحرين تهاجم قطر قبل بث «ما خفي أعظم»: يثير الفتن
٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
ملك البحرين
شن مجلس الشورى ومجلس النواب في البحرين، هجوما على "النظام القطري" بسبب ما وصفاه بممارساته لـ"إثارة الفتن والتأجيج والتدخّل السافر" في الشؤون الداخلية بالبلاد، عبر برنامج "ما خفي أعظم" الذي تعتزم قناة الجزيرة القطرية بثّه في وقت لاحق.
وجاء في مقطع الفيديو الترويجي الذي بثته "الجزيرة"، كلمة للعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة وخطاب متلفز سابق له عن الحقوق للبحرينيين التي كفلها الدستور، قبل أن تعرض مقاطع فيديو من احداث واشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن.
ورفض المجلسان -في بيان مشترك- استمرار ممارسات النظام القطري وتعمّده إثارة الفتن والتأجيج والتدخّل السافر المعتاد منه في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وشق الصف الواحد وشرخ العلاقات الخليجية والتي باءت دوما بالفشل".
وأضاف: "تابع مجلسا الشورى والنواب ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول إنتاج
ورفض المجلسان -في بيان مشترك- استمرار ممارسات النظام القطري وتعمّده إثارة الفتن والتأجيج والتدخّل السافر المعتاد منه في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وشق الصف الواحد وشرخ العلاقات الخليجية والتي باءت دوما بالفشل".
وأضاف: "تابع مجلسا الشورى والنواب ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول إنتاج (قناة الجزيرة) القطرية عبر برنامجها المغرض (ما خفي أعظم)، لفيلم تسجيلي بهدف إثارة الفتن في المجتمع البحريني، الذي أثبت في مختلف الظروف والمحن تلاحمه وتماسكه بمختلف أطيافه ومكوناته بقيادة الملك حمد بن عيسى.. ونؤكد رفضنا التام لتدخل قناة الجزيرة القطرية السافر في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، حيث تقتات هذه القناة المسمومة على بث الفتن في المجتمعات بهدف العبث بالأمن والاستقرار وتنفيذ أجنداتٍ سافرة لا تخدم إلا الإرهاب الايراني في المنطقة".