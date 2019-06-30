زيادة الأجور وترقيات.. 6 إجراءات سعيدة للمصريين في يوليو

تبدأ الحكومة خلال شهر يوليو المقبل في تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاجتماعية الخاصة بجميع الموظفين العاملين في الدولة، وتشمل زيادة الأجور والمرتبات وصرف علاوات جديدة وغيرها

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

ينتظر المصريون خلال شهر يوليو المقبل مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية سواء كانت مفرحة أو حزينة عليهم، وتتمثل الإجراءات السارة في زيادة الأجور والمعاشات، فيما تتمثل الإجراءات الصعبة في رفع أسعار الكهرباء والوقود. وتستهدف الحكومة من تطبيق الإجراءات الجديدة رفع العبء عن المواطنين وتدعيم الحماية الاجتماعية لبعض طبقات المجتمع خاصة محدودي الدخل والبسطاء، وذلك من خلال استمرار برنامج الإصلاحات الإدارية والهيكلية، والتى تشمل إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الأجور.

وتشمل الإجراءات الاجتماعية الجديدة كلا من: رفع الحد الأدنى للأجور أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه بداية من راتب شهر يوليو المقبل. وتنقسم الأجور والرواتب فى قانون الخدمة المدنية إلى أجرين، الأول وهو أجر وظيفي ويمثل 75% من قيمة الأجر الذي

وتشمل الإجراءات الاجتماعية الجديدة كلا من:

رفع الحد الأدنى للأجور

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه بداية من راتب شهر يوليو المقبل.

وتنقسم الأجور والرواتب فى قانون الخدمة المدنية إلى أجرين، الأول وهو أجر وظيفي ويمثل 75% من قيمة الأجر الذي يحصل عليه العامل، والثاني وهو الأجر المكمل ويمثل 25% من الأجر ويتحول إلى مبالغ ثابتة مقطوعة لا تتغير بعد أن كانت نسبة تصرف من الأجر الأساسي.

منح علاوات جديدة

وافق مجلس النواب على التقرير النهائي لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، ويقضي القانون بوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، فى مجموعه، على أن يتم تطبيق منح هذه العلاوات بداية من راتب شهر يوليو المقبل.

علاوة دورية

من المنتظر أن يحصل جميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة على علاوة دورية بنسبة 7% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتضم إلى الراتب اعتبارا من أول يوليو المقبل، حيث ينص القانون على "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".

ويستفيد من هذه العلاوة كل من يعمل في الوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات بشكل مباشر، والعاملين بالهيئات العامة، فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم، منها هيئة التأمين الاجتماعي، والعاملين بالأجهزة التي لها موازنة خاصة بها، إلى جانب موظفي وحدات الإدارة المحلية.

علاوة خاصة

من المنتظر أن يحصل جميع الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2019، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

ويستفيد من هذه العلاوة العاملين في كل من: الهيئات العامة التي يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية، مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وشركات قطاع الأعمال، والعاملين بالجامعات، والمدرسين، والأطباء، بالإضافة إلى العاملين بالقضاء.

علاوة استثنائية

من المنتظر أيضا أن يحصل جميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بالقانون، على علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها شهريا لمعالجة آثار التضخم، بداية من شهر يوليو المقبل.

إطلاق حركة الترقيات

أعلن الرئيس السيسي عن إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تسكين وترقية الموظفين إلى المستويات الوظيفية الأعلى، بحيث يستحق الموظف اعتبارا من 1 يوليو المقبل الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق، مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2019 أيهما أكبر.

زيادة المعاشات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون زيادة المعاشات على المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو، وذلك اعتبارا من 1 يوليو المقبل بواقع 15% من قيمتها، وبحد أدنى للزيادة قدره 150 جنيها شهريا، مع وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريا شاملة كل الزيادات والإعانات، بدلا من 750 جنيها.