بالصور.. «الجوازات والهجرة» في ثوبها الجديد

تحرير:محمد عبد الجليل ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

المقر الجديد للإدارة

حصل "التحرير" على الصور الأولى لمقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الجديد في العباسية، والمقرر افتتاحه للمواطنين والأجانب بدءا من صباح الغد، وذلك استكمالاً لجهود وزارة الداخلية فى مجال الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير الخدمات الأمنية الجماهيرية، وصُمم المقر على طراز معمارى فريد بمساحةٍ تقدر بأكثر من 40 ألف متر مربع، ويتكون من سبعة طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات، كي يستوعب منظومة عمل متكاملة تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد.

كما تم استحداث منظومة الترقيم الآلى والاستدعاء الرقمي لكل الخدمات المقدمة، مع استراتيجية متكاملة للتيسير على الجمهور وضعتها وزارة الداخلية، وتزويد المقر الجديد بأماكن لإنهاء إجراءات ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في استخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها، إضافة إلى