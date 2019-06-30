جريمة

بالصور.. «الجوازات والهجرة» في ثوبها الجديد

تحرير:محمد عبد الجليل ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
المقر الجديد للإدارة
المقر الجديد للإدارة
حصل "التحرير" على الصور الأولى لمقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الجديد في العباسية، والمقرر افتتاحه للمواطنين والأجانب بدءا من صباح الغد، وذلك استكمالاً لجهود وزارة الداخلية فى مجال الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير الخدمات الأمنية الجماهيرية، وصُمم المقر على طراز معمارى فريد بمساحةٍ تقدر بأكثر من 40 ألف متر مربع، ويتكون من سبعة طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات، كي يستوعب منظومة عمل متكاملة تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد.
كما تم استحداث منظومة الترقيم الآلى والاستدعاء الرقمي لكل الخدمات المقدمة، مع استراتيجية متكاملة للتيسير على الجمهور وضعتها وزارة الداخلية، وتزويد المقر الجديد بأماكن لإنهاء إجراءات ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في استخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها، إضافة إلى
اقرأ المزيد
انقلاب-سيارة

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى "اتجاه القاهرة" أمام مزارع دينا بوادي النطرون، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق بسبب انفجار إطار السيارة فانقلبت، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادي النطرون يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى.
سيارة-مركونة-مهجورة (1)

رفع 11 سيارة متهالكة في شوارع وميادين العاصمة

واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، حملاتها المرورية بمختلف الشوارع والميادين، وشنت حملات موسعة لضبط ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء والأجهزة الأمنية المختصة، خاصة شرطة المرافق، في إطار خطة الإدارة لفرض الانضباط المروري بشوارع المحافظة، وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن رفع 11 سيارة متروكة، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكيها و5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وأخطرت النيابات المختصة.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

انتشار أمني مكثف لتأمين زوار المنطقة الأثرية

شهدت المنطقة الأثرية وجودا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ لتأمين احتفالات المصريين بذكرة ثورة 30 يونيو، وسط انتشار أمني من رجال شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع فرقة الهرم، في الوقت الذي نفذت فيه إدارة شرطة المرافق حملات لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين والسياح، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين؛ حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
دقيق (2)

مباحث التموين تلاحق مهربي الدقيق المدعم في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، حيث أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 76 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 10 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 12 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

كواليس رحلة الداخلية في مواجهة بؤر الإجرام خلال شهر

لم تقتصر الجهود الأمنية على تأمين الوفود وبعثات المنتخبات المشاركة بمقار الإقامة وملاعب التدريب فضلا عن الاستادات ومحيطها بمشاركة الإدارات النوعية، بل امتدت إلى فرض السيطرة الكاملة على ربوع البلاد بمداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية مكبرة لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، تحقيق مبدأ الردع العام.
العفو-عن-سجناء (1)

بعفو رئاسي.. تنفيذ الإفراج عن 413 سجينا

باشرت اللجنة العليا للعفو بمصلحة السجون، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لعدد من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 413 نزيلًا إفراجًا شرطيًّا، استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 269/ 2019 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، فيما عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 170 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وزير-الداخلية-محمود توفيق -يستقبل-السيد مفوض-الهجرة والشئون-الداخلية والمواطنة-بالإتحاد الأوروبى (1)

وزير الداخلية يلتقى مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبى، فى زيارة رسمية لمصر على رأس وفد من معاونيه، واستعرض الجانب المصري خلال اللقاء استراتيجية الوزارة الاستباقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ونجاحها فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية المركزة التى استهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الحدودية، مع تأكيد تطلع الوزارة لتطوير أوجه التعاون مع أجهزة الاتحاد الأوروبى.
زياد-العليمى (2)

حبس زياد العليمي وآخرين 15 يوما في قضية «خطة الأمل»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، باشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، حبس المحامي زياد العليمي، وعضو مجلس الشعب الأسبق، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وعمر الشنيطي، و6 آخرين، 15 يوما احتياطيّا على ذمة التحقيقيات الجارية فى القضية الجديدة؛ المتهمين فيها بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، ومساعدتها على تحقيق أهدافها، وذلك فى إطار ما يسمى بـ«خطة الأمل» وفقا لبيان وزارة الداخلية. ?وشملت قائمة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية التي حملت الرقم 930 لسنة 2019، كلا من مصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org