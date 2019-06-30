ياسمين صبري تتعرض لإصابة في أثناء رحلة استجمام (صور)

تحرير:التحرير ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

ياسمين صبري

تعرضت الفنانة ياسمين صبري للسقوط في أثناء قضائها عطلة في جزيرة بالي الإندونيسية ما عرضها للإصابة. ونشرت "ياسمين" عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة ليديها المجروحتين مع رموز تعبيرية حزينة. وعبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، شاركت "صبري" جمهورها لقطات من رحلتها إلى الجزيرة الآسيوية معلّقة: "صباح الخير من الجنة"، كما نشرت عبر خاصية القصص المصورة بالموقع نفسه، صورة يديها المجروحة وعلّقت عليها بالقول: "سقطة جيدة".

كانت ياسمين صبري قد تعرضت لهجوم كبير خلال الأيام الماضية، بعد نشرها صورة لها على "إنستجرام" وهي واقفة على رأسها، ليعلق أحد الأشخاص بأنه فعل هذه الحركة عندما كان عمره 6 سنوات، لترد: "نعم، أراهن أنك فعلت هذا وهو السبب في أن لديك الآن متلازمة داون"، ما اعتبر إهانة لأصحاب المتلازمة، وخرجت لتقديم الاعتذار