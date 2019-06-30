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ياسمين صبري تتعرض لإصابة في أثناء رحلة استجمام (صور)

تحرير:التحرير ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
تعرضت الفنانة ياسمين صبري للسقوط في أثناء قضائها عطلة في جزيرة بالي الإندونيسية ما عرضها للإصابة. ونشرت "ياسمين" عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة ليديها المجروحتين مع رموز تعبيرية حزينة. وعبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، شاركت "صبري" جمهورها لقطات من رحلتها إلى الجزيرة الآسيوية معلّقة: "صباح الخير من الجنة"، كما نشرت عبر خاصية القصص المصورة بالموقع نفسه، صورة يديها المجروحة وعلّقت عليها بالقول: "سقطة جيدة".
كانت ياسمين صبري قد تعرضت لهجوم كبير خلال الأيام الماضية، بعد نشرها صورة لها على "إنستجرام" وهي واقفة على رأسها، ليعلق أحد الأشخاص بأنه فعل هذه الحركة عندما كان عمره 6 سنوات، لترد: "نعم، أراهن أنك فعلت هذا وهو السبب في أن لديك الآن متلازمة داون"، ما اعتبر إهانة لأصحاب المتلازمة، وخرجت لتقديم الاعتذار
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هذا ما قاله عمرو أديب عن صورة الهضبة ودينا الشربيني

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5 نجوم اعتذروا للجمهور.. محمود العسيلي: أنا مش عنصري

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ياسمين صبري

كلاكيت ثالث مرة| ياسمين صبري تعتذر بسبب متلازمة داون

خرجت الفنانة ياسمين صبري، لتقديم الاعتذار لأصحاب متلازمة داون، للمرة الثالثة، وكتبت على حسابها بموقع «تويتر»: «أحب وأقدر إخوتي وأصحابي من أصحاب متلازمة الحب، وأعتذر عن أي خطأ غير مقصود لم أتعمده وأقدم احترامي لإنجازاتهم وقدراتهم، لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير». يأتي ذلك على خلفية نشرها منذ عدة أيام، صورة لها على «إنستجرام» وهي واقفة على رأسها، وقدماها مرفوعتان لأعلى من داخل صالة الألعاب الرياضية، ليعلق أحد الأشخاص بأنه فعل هذه الحركة عندما كان عمره 6 سنوات، لترد: «نعم، أراهن أنك فعلت هذا وهو السبب في أن لديك الآن متلازمة داون».
ياسمين صبري

لم أقصد أي إساءة.. ياسمين صبري تعتذر لأصحاب «داون»

اعتذرت الفنانة الشابة ياسمين صبري عن تعليقها الذي كانت قد نشرته، واتُهمت بموجبه بالإساءة لأصحاب متلازمة داون. وكتبت ياسمين صبري تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالت فيها: «اعتذاري لكل من أسأت إليهم.. لم أقصد أي إساءة». وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» صورة لها أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات.
ياسمين-صبرى

رد ياسمين صبري على اتهام الإساءة لأصحاب متلازمة داون

منذ يومين، نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بـ"إنستجرام" صورة لها في أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات، فحينما علق متابع بقوله: "قمت بهذه الحركة في عمر 6 سنوات"، ردت عليه قائلة: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون"، وهو ما عُدَّ إساءة وسخرية من أصحاب المتلازمة، وسط مطالبات بأن تقدم اعتذارا رسميا رغم أنها لاحقًا قامت بحذف التعليق، ولم يكن الهجوم على ياسمين صبري من قبَل عامة رواد الشبكات الاجتماعية فقط، وإنما شارك فيه مشاهير.
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