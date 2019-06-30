نجم المنتخب السابق يكشف سلاح الفراعنة ضد أوغندا

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

منتخب مصر

تحدث المحلل الرياضي تامر صقر، لاعب منتخب مصر السابق، عن مواجهة الفراعنة، أمام نظيره أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال تامر صقر في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: «التركيز في الكرات العرضية سيكون سلاح منتخب الفراعنة أمام أوغندا في ختام الدور التمهيدي ببطولة أمم إفريقيا 2019».

وأوضح صقر أن التغييرات الهجومية ستكون الحل الأمثل للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني على حسب سير المباراة، مضيفًا أن منتخب مصر أصبح الآن منتخب (صلاح وتريزيجيه). وأكد صقر أهمية وجود محمد صلاح في الناحية اليمنى: «هو لاعب كرته تشكل خطورة كبيرة على الخصم، مطالبا الجماهير بالتشجيع طوال الـ90 دقيقة



وأوضح صقر أن التغييرات الهجومية ستكون الحل الأمثل للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني على حسب سير المباراة، مضيفًا أن منتخب مصر أصبح الآن منتخب (صلاح وتريزيجيه).



وأكد صقر أهمية وجود محمد صلاح في الناحية اليمنى: «هو لاعب كرته تشكل خطورة كبيرة على الخصم، مطالبا الجماهير بالتشجيع طوال الـ90 دقيقة فى المدرجات لحماس اللاعبين».



ويكفي منتخب الفراعنة التعادل أمام أوغندا في مواجهة اليوم، ليضمن تصدره للمجموعة الأولى في البطولة، وفي حال خسارته يتأهل كوصيف للمجموعة.



ويرتدي لاعبو المنتخب الزي الأبيض الكامل، أمام نظيره أوغندا، وجاء ذلك لأن أوغندا هي صاحبة الأرض في هذه المباراة، ويحق لها اختيار الزي الذي ستخوض به المواجهة.

