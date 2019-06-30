رياضة

نجم المنتخب السابق يكشف سلاح الفراعنة ضد أوغندا

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
منتخب مصر
منتخب مصر
تحدث المحلل الرياضي تامر صقر، لاعب منتخب مصر السابق، عن مواجهة الفراعنة، أمام نظيره أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال تامر صقر في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: «التركيز في الكرات العرضية سيكون سلاح منتخب الفراعنة أمام أوغندا في ختام الدور التمهيدي ببطولة أمم إفريقيا 2019».
وأوضح صقر أن التغييرات الهجومية ستكون الحل الأمثل للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني على حسب سير المباراة، مضيفًا أن منتخب مصر أصبح الآن منتخب (صلاح وتريزيجيه). وأكد صقر أهمية وجود محمد صلاح في الناحية اليمنى: «هو لاعب كرته تشكل خطورة كبيرة على الخصم، مطالبا الجماهير بالتشجيع طوال الـ90 دقيقة
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4 أسباب تفسر سبب معاناة ميسي في كوبا أمريكا

نجحت الأرجنتين في الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا حيث تنتظر مواجهة البرازيل، في بطولة شهدت غيابا تاما لنجم الفريق ليونيل ميسي الذي لم يتألق في أي مباراة سواء في دور المجموعات أو في ربع النهائي، ورصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أسباب انخفاض مستوى ميسي في البطولة، ولعل أبرزها سوء أرضية الملاعب والتي اشتكى منها ميسي وقال بأنها تجبر اللاعبين على الحصول على الكثير من الوقت للسيطرة على الكرة التي تقفز مثل الأرنب، ويبدو أن السبب منطقي، خاصة أن الكثير من اللاعبين اشتكوا من الأمر ذاته.
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قصة البلايلي من تعاطي الكوكايين إلى بطل الجزائر

تمكن المنتخب الجزائري من التأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك بعد الفوز على السنغال يوم الخميس الماضي بهدف نظيف، وهو الانتصار الذي ضمن لمحاربي الصحراء التأهل في صدارة المجموعة بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة في دور المجموعات، وحققت الجزائر انتصارها على السنغال بهدف من توقيع لاعب الترجي التونسي، محمد يوسف البلايلي، الذي كان على مقربة من انتهاء مسيرته مع الكرة بعدما أجريت له اختبارات لتعاطي الكوكايين وكانت النتيجة إيجابية في عام 2015.
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كيف يفكر خافيير أجيري في مواجهة أوغندا؟

يكشف «التحرير» ملامح تشكيل المنتخب الوطني، المتوقع في مواجهة أوغندا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، ويفكر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، في تبديل اثنين فقط من اللاعبين وهما محمود علاء ومحمد النني؛ لحصولهما على إنذار في لقاء الكونغو، ويعد باهر المحمدي ونبيل دونجا الأقرب لتعويض الثنائي.
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مصر-والكونغو (6)

كيف يفكر خافيير أجيري في مواجهة أوغندا؟

يكشف «التحرير» ملامح تشكيل المنتخب الوطني، المتوقع في مواجهة أوغندا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، ويفكر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، في تبديل اثنين فقط من اللاعبين وهما محمود علاء ومحمد النني؛ لحصولهما على إنذار في لقاء الكونغو، ويعد باهر المحمدي ونبيل دونجا الأقرب لتعويض الثنائي.
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الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
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مروان: لا أنتبه للنقد.. وتعاهدنا على تحقيق اللقب

قال مروان محسن، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، إن جميع اللاعبين تعاهدوا على تقديم بطولة جيدة وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية، وإسعاد الشعب المصري، وأضاف مهاجم الفراعنة في تصريحات تليفزيونية أن إقامة البطولة في مصر يزيد من فرص المنتخب الوطني في الحصول على اللقب، في ظل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع حضوره لمباريات الفراعنة، وتابع مروان: "كل من ينتقدني حر لأنها وجهة نظره وبطبعي أحترم الجميع، كنت في البداية أتأثر بالنقد خلال السنوات الماضية، لكن حاليًا لا أعير انتباهي للنقد الهدام وكل تركيزي حاليًا داخل المستطيل الأخضر".
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لأول مرة طائرات لتأمين استادات بطولة أمم إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أنه سيتم تأمين جميع استادات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، لأول مرة باستخدام طائرات «درونز»، علمًا بأن مصر تستضيف «كان 2019»، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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