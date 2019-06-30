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تطورات الحالة الصحية لريهام سعيد: مُنعت عنها الزيارة

تحرير:التحرير ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج "صبايا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تطورات الحالة الصحية لمقدمته الإعلامية ريهام سعيد. وذكرت الصفحة، اليوم الأحد، في منشورها المرفق به صورة ريهام سعيد وهي تبكي، أنها أصيبت ببكتيريا في وجهها والخطر لا يزال قائمًا، في الوقت الذي يحاول فيه الأطباء القضاء على الميكروب، ويتخوفون من وصول البكتيريا إلى المخ، لذلك من المقرر أن تخضع "ريهام" لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها.
وبناء على الحالة الصحية لريهام سعيد، ستظل الإعلامية تحت الملاحظة لمدة أسبوعين من أجل تخطي مرحلة الخطر، حيث تم منع الزيارة عنها. وطلبت الصفحة الرسمية لبرنامج ريهام سعيد "صبايا"، من جمهورها، الدعاء لها بأن يشفيها الله ويمنحها الصحة والعافية وتمر هذه الأزمة عليها بسلام. كانت الإعلامية ريهام سعيد قد نشرت
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تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم 30 يونيو

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، التي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ بسعر 25 جنيها للعرض. وهذه مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الأحد 30 يونيو، إذ تبدأ بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً.
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ياسمين صبري تتعرض لإصابة في أثناء رحلة استجمام (صور)

تعرضت الفنانة ياسمين صبري للسقوط في أثناء قضائها عطلة في جزيرة بالي الإندونيسية ما عرضها للإصابة. ونشرت "ياسمين" عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة ليديها المجروحتين مع رموز تعبيرية حزينة. وعبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، شاركت "صبري" جمهورها لقطات من رحلتها إلى الجزيرة الآسيوية معلّقة: "صباح الخير من الجنة"، كما نشرت عبر خاصية القصص المصورة بالموقع نفسه، صورة يديها المجروحة وعلّقت عليها بالقول: "سقطة جيدة".
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هذا ما قاله عمرو أديب عن صورة الهضبة ودينا الشربيني

صورة تجمع ما بين الميجا ستار عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، تسببت في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، نظرًا لأنها المرة الأولى التي ينشر فيها "الهضبة" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بالنجمة الشابة، ما جعل الإعلامي عمرو أديب يتحدث عن تلك الصورة خلال حلقة مساء أمس السبت من برنامجه "الحكاية" عبر فضائية MBC مصر. وقال "أديب" إنها المرة الأولى التي ينشر فيها "دياب" صورته مع "دينا" بمفردها، وليس مع "فريق العمل" كما حدث في المرة السابقة التي نشر الهضبة صورة تجمعهما بصحبة آخرين.
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فنانات يدعمن ريهام سعيد في مرضها: يا جبل ما يهزك ريح

تعرضت الإعلامية ريهام سعيد للإصابة بمرض بكتيريا الوجه الخطير الذي قد يؤدي إلى الوفاة، وعلى خلفية هذا كتبت ريهام على صفحتها عبر «إنستجرام»: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا»، وعلى الرغم من خضوعها لعملية جراحية للتخلص من المرض، فإنها لم تكن كافية للقضاء على جميع البكتيريا، وأخبرها الأطباء بأنها قد تصل إلى المخ في حالة عدم علاجها، وحرص عدد من الفنانين على دعم «ريهام» فى أزمتها.
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ريهام سعيد مصابة بهذا المرض.. والجمهور يدعو لها

بكلمات مؤثرة، خرجت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج «صبايا» على قناة الحياة، من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» تطلب من الجمهور أن يسامحها ويدعو لها، حيث كتبت: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا»، ويأتي ذلك على خلفية إصابتها ببكتريا فى وجهها، وهو ما يتطلب منها الخضوع لعملية جراحية خطير بالوجه من أجل القضاء على الميكروب، حيث يتخوف الأطباء من انتشار البكتيريا فى الجسم التي قد تؤدى بدورها إلى الوفاة، وذلك وفقًا ما تم تداوله عن حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.
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لم أقصد أي إساءة.. ياسمين صبري تعتذر لأصحاب «داون»

اعتذرت الفنانة الشابة ياسمين صبري عن تعليقها الذي كانت قد نشرته، واتُهمت بموجبه بالإساءة لأصحاب متلازمة داون. وكتبت ياسمين صبري تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالت فيها: «اعتذاري لكل من أسأت إليهم.. لم أقصد أي إساءة». وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» صورة لها أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات.
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رد ياسمين صبري على اتهام الإساءة لأصحاب متلازمة داون

منذ يومين، نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بـ"إنستجرام" صورة لها في أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات، فحينما علق متابع بقوله: "قمت بهذه الحركة في عمر 6 سنوات"، ردت عليه قائلة: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون"، وهو ما عُدَّ إساءة وسخرية من أصحاب المتلازمة، وسط مطالبات بأن تقدم اعتذارا رسميا رغم أنها لاحقًا قامت بحذف التعليق، ولم يكن الهجوم على ياسمين صبري من قبَل عامة رواد الشبكات الاجتماعية فقط، وإنما شارك فيه مشاهير.
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