تطورات الحالة الصحية لريهام سعيد: مُنعت عنها الزيارة

تحرير:التحرير ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

ريهام سعيد

كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج "صبايا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تطورات الحالة الصحية لمقدمته الإعلامية ريهام سعيد. وذكرت الصفحة، اليوم الأحد، في منشورها المرفق به صورة ريهام سعيد وهي تبكي، أنها أصيبت ببكتيريا في وجهها والخطر لا يزال قائمًا، في الوقت الذي يحاول فيه الأطباء القضاء على الميكروب، ويتخوفون من وصول البكتيريا إلى المخ، لذلك من المقرر أن تخضع "ريهام" لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها.

وبناء على الحالة الصحية لريهام سعيد، ستظل الإعلامية تحت الملاحظة لمدة أسبوعين من أجل تخطي مرحلة الخطر، حيث تم منع الزيارة عنها. وطلبت الصفحة الرسمية لبرنامج ريهام سعيد "صبايا"، من جمهورها، الدعاء لها بأن يشفيها الله ويمنحها الصحة والعافية وتمر هذه الأزمة عليها بسلام. كانت الإعلامية ريهام سعيد قد نشرت