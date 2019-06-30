جريمة

كشف لغز «جثة سائق التوك توك» في كفر الدوار

تحرير:محمود عبد الصبور ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الأحد، من كشف لغز العثور على جثة سائق "توك توك"، مقتولًا وملقى بجوار حديقة الطفل بمدينة كفر الدوار، وتبين أن وراء الحادث عاطلا ومسجل خطر وربة منزل، وذلك لخلافات مالية، حيث استعان العاطل بمسجل خطر وزوجته لقتل الضحية مقابل مبلغ من المال، وفى سبيل ذلك نجحت زوجة المسجل خطر في استدراج الضحية لمكان ناءٍ، حيث تخلص زوجها منه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة، وتم القبض على مرتكبي الحادث وهروب العاطل وجارٍ تحديد مكانه.
تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار، بورود بلاغ بالعثور على جثة عامل "له معلومات جنائية" بها جروح طعنية متفرقة. تم تشكيل فريق بحث، وأسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "عامل سبق اتهامه فى 16 قضية، سلاح نارى، مخدرات، سرقة، تبديد، وزوجته، ربة منزل، وعاطل
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توك-توك

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب توك توك ببني سويف

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات وارتجاج، اليوم الأحد، في حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية بهبشين، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
تصادم

قتيلان و7 مصابين في انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة أجرة "بيجو" بطريق القصير -قفط، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفيات القصير المركزى وقنا الجامعى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف حشيش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بورود بلاغ للدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة أجرة بيجو بطريق القصير -قفط، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف المتمركزة على الطريق.
المقر-الجديد-للإدارة العامة -للجوازات-والهجرة-والجنسية (1)

بالصور.. «الجوازات والهجرة» في ثوبها الجديد

حصل "التحرير" على الصور الأولى لمقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الجديد في العباسية، والمقرر افتتاحه للمواطنين والأجانب بدءا من صباح الغد، وذلك استكمالاً لجهود وزارة الداخلية فى مجال الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير الخدمات الأمنية الجماهيرية، وصُمم المقر على طراز معمارى فريد بمساحةٍ تقدر بأكثر من 40 ألف متر مربع، ويتكون من سبعة طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات، كي يستوعب منظومة عمل متكاملة تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

بعد شهر بالمستشفى.. وفاة لاعب كرة إثر حادث بالشرقية

توفي اللاعب «أحمد عزت» نجم فريق سنهوت بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، داخل مستشفى «الزقازيق» الجامعي؛ متأثرًا بإصابته قبل نحو شهر في حادث تصادم بجرار زراعي بالقُرب من قريته بطريق «سنهوت – المجازر» بدائرة مركز شرطة منيا القمح، مما أسفر عن إصابته إلى جانب عدد من زملائه، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بدفن الجُثمان وطلبت تحريات مباحث المركز حول الواقعة.
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العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

العثور على جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (صور)

عثر أهالي قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل القرية المجاور لمنزل القتيل، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بمركز كفر الدوار. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة للمركز.
جثة (1)

العثور على جثة شخص مجهول مذبوحًا في كفر الدوار

عثر أهالي بندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، على جثة شاب مجهول الهوية مذبوحا وملقى في الطريق بجوار مكتبة الطفل بدائرة القسم، ويكثف ضباط المباحث الجنائية في البحيرة، جهودهم لكشف غموض الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام. وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث والطب الشرعي لمعاينة الجثة، حيث تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، يفيد بعثور أهالي منطقة الميزانة بكفر الدوار على جثة شخص مجهول الهوية.
جثة-فتاة

حلق شعرها وعذبها.. قصة قتل عشيق لطليقة أخيه

سلّم نفسه لرغبات الشيطان وأقام علاقة محرمة مع ابنة عمه وزوجة شقيقه في الوقت نفسه، داخل منزل العائلة في مدينة المنصورة، اتفق العشيقان على تطليقها من زوجها ليخلو لهما الجو خوفًا من أن يكتشف الأخ المخدوع علاقتهما، ويدب الخلاف بين أفراد العائلة، انصاع الأخ وتم الطلاق بعد شكه في سلوكها، وهربت مع عشيقها في قرية بعيدة عن أهلها الذين تبرأوا منها، وهناك في ساعة صفا اعترفت بندمها على خيانتها له مع آخرين، لتنتهي حياتها على يده بتشويه جسدها بوصلة تعذيب استمرت 4 أيام.
حبل-مشنقة

قتلا زوجها ليلة العيد..الإعدام شنقا لـ«صباح» وعشيقها

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الإثنين، على قرار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لربة منزل وعشيقها؛ على خلفية اتهامهما بقتل زوجها والتخلص من جثته بالقُرب من قرية «الخِرس» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، إذ تبين أن عشيقها تربطه صداقة عمر بالمجني عليه زوجها، حيث هاما ببعضهما وتخلصا منه كي يخلو لهما الجو.
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