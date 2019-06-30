كشف لغز «جثة سائق التوك توك» في كفر الدوار

تحرير:محمود عبد الصبور ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الأحد، من كشف لغز العثور على جثة سائق "توك توك"، مقتولًا وملقى بجوار حديقة الطفل بمدينة كفر الدوار، وتبين أن وراء الحادث عاطلا ومسجل خطر وربة منزل، وذلك لخلافات مالية، حيث استعان العاطل بمسجل خطر وزوجته لقتل الضحية مقابل مبلغ من المال، وفى سبيل ذلك نجحت زوجة المسجل خطر في استدراج الضحية لمكان ناءٍ، حيث تخلص زوجها منه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة، وتم القبض على مرتكبي الحادث وهروب العاطل وجارٍ تحديد مكانه.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار، بورود بلاغ بالعثور على جثة عامل "له معلومات جنائية" بها جروح طعنية متفرقة. تم تشكيل فريق بحث، وأسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "عامل سبق اتهامه فى 16 قضية، سلاح نارى، مخدرات، سرقة، تبديد، وزوجته، ربة منزل، وعاطل