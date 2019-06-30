غدا.. بدء سداد حجز 538 شقة بالعاصمة الإدارية

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

العاصمة الإدارية

أصدر المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بيانا، اليوم الأحد، يعلن فيه أنه بدءً من غد الإثنين، وحتى يوم 18 يوليو المقبل، سيتم التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D8) بالحي السكني (R3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 مترا مربعا، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، من خلال موقع (www.hdb-reservation.com).

وأوضح السباعي أنه يوجد بالموقع فيديو توضيحي لخطوات التسجيل والحجز، وأن الحجز سيبدأ من يوم 28 وحتى يوم 31 يوليو المقبل، مضيفا أنه سيتم بعد غد الثلاثاء، على موقع (www.hdb-reservation.com)، إتاحة أسلوب الحجز والسداد والمواقع والنماذج والمساحات والأسعار، لـ504 وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر"، للإسكان المتوسط،