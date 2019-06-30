«العين» تناقش «وادي الدوم» لعلاء فرغلي 22 يوليو

تحرير:كريم محجوب ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

غلاف رواية وادي الدوم

تشهد دار العين للنشر والتوزيع، حفل توقيع ومناقشة رواية «وادي الدوم» للكاتب علاء فرغلي، وذلك في مقر الدار بمنطقة وسط البلد، في السادسة والنصف مساءً من يوم الإثنين الموافق 22 يوليو من الشهر المقبل، وتدير المناقشة الدكتورة فاطمة البودي، ويناقش الرواية الكاتب محمود عبدالشكور، والصحفي إيهاب الملاح. وتدور أحداث الرواية «وادي الدوم» عن واحة الدومة، وهي بقعة أرض في عمق الصحراء الغربية، توجد عند منتصف طريق القوافل بين واحات الداخلة والأراضي الليبية، تملؤها الصخور وكثبان الرمال، وتحيط بها أحراج النخيل والأكاسيا.

قبل نحو 120 عامًا عثر على "الدومة" دليل صحراوي شغوف بالسفر، اسمه شاهين واستوطنها برفقة 3 من المسنين، الذين يرتحلون معه، وسرعان ما تجتذب الدومة آخرين من المسافرين أو التائهين أو الحالمين، الباحثين عن الأرض الموعودة، فيبنون أرضهم ويعمرونها لتحميهم الصحراء المترامية من الأطماع والأذى. لكن الصحراء لا تستطيع