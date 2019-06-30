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«العين» تناقش «وادي الدوم» لعلاء فرغلي 22 يوليو

تحرير:كريم محجوب ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
غلاف رواية وادي الدوم
غلاف رواية وادي الدوم
تشهد دار العين للنشر والتوزيع، حفل توقيع ومناقشة رواية «وادي الدوم» للكاتب علاء فرغلي، وذلك في مقر الدار بمنطقة وسط البلد، في السادسة والنصف مساءً من يوم الإثنين الموافق 22 يوليو من الشهر المقبل، وتدير المناقشة الدكتورة فاطمة البودي، ويناقش الرواية الكاتب محمود عبدالشكور، والصحفي إيهاب الملاح. وتدور أحداث الرواية «وادي الدوم» عن واحة الدومة، وهي بقعة أرض في عمق الصحراء الغربية، توجد عند منتصف طريق القوافل بين واحات الداخلة والأراضي الليبية، تملؤها الصخور وكثبان الرمال، وتحيط بها أحراج النخيل والأكاسيا.
قبل نحو 120 عامًا عثر على "الدومة" دليل صحراوي شغوف بالسفر، اسمه شاهين واستوطنها برفقة 3 من المسنين، الذين يرتحلون معه، وسرعان ما تجتذب الدومة آخرين من المسافرين أو التائهين أو الحالمين، الباحثين عن الأرض الموعودة، فيبنون أرضهم ويعمرونها لتحميهم الصحراء المترامية من الأطماع والأذى. لكن الصحراء لا تستطيع
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شهادات «المختطفات».. فجائع ومآسٍ مرعبة عن بوكو حرام

عندما عدونا خارجين من المعسكر، رأيت طفلين بشرتهما محترقة، استلقيا على الأرض وهما على قيد الحياة، حاولت أن ألمسهما لآخذهما معي، لكني لم أدر كيف أفعل هذا، لم يعد في جسديهما أي جلد، يا إلهي كم كانا يصرخان، وقفت أمهما بجوارهما وصاحا قائلين: ماما فلتأخذينا معك، لكن تركتهما أمهما ومضت، فقد كان معها ثلاثة أبناء آخرين والنار كانت تطلق على كل شيء يتحرك، تركت أنا أيضًا أبي ومضيت، لم يكن باستطاعته أن ينهض بمفرده، حاول الوقوف، لكنه ارتد على الأرض، انثنت ساقه قلت له: أبي يجب أن نمضى الآن، وأنا لا أستطيع أن أحملك، أرجوك سامحنى، لم يقل شيئًا، جلس هناك وبكى".
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بعد تطويره.. قصر السينما بجاردن سيتي يعود من جديد

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عرض «بيت الأشباح» مجانا لذوي القدرات الخاصة

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قائمة نيويورك تايمز للأعلى مبيعا.. منها لعبة العروش

تصدرت رواية داليا أوينز "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير، إذ جاءت في المركز الأول، لتستمر هذه الرواية في قائمة الأعلى مبيعا للأسبوع الـ38 على التوالي، بينما جاءت في المركز الثاني رواية "ملكة النحل" لدوروثيا بنتون فرانك، وأعقبتهما في المركز الثالث رواية "قبل أن نكون لك" لليزا وينجت، بينما احتلت المركز الرابع رواية "لعبة العروش" الشهيرة لجورج مارتن، والتي صدر عنها مسلسل game of thrones، وتلتها في المركز الخامس والأخير رواية "الاختطاف الـ18" لجيمس باتيرسون وماكسين بايترو.
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«نجيب محفوظ» في مكتبة الإسكندرية بحضور وفد إسباني

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يوم الأحد الموافق التاسع من يونيو الجاري، في قاعة «الأوديتوريوم»، لقاء فكريا حول الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، وذلك بمشاركة وفد إسباني مكون من 80 فردًا، من المهتمين بالأدب العربي. وفي هذا اللقاء رصد لبعض أعمال محفوظ المترجمة إلى الإسبانية، ويدير اللقاء مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الأديب منير عتيبة، فيما يتحدث خلال الملتقى الدكتور والأثري حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، في جلسة بعنوان «نجيب محفوظ والفراعنة».
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