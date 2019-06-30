نتنياهو: قد نضطر لشن عملية عسكرية في غزة

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستُمارس ضغوطاً أكبر على حركة حماس، مُلمحاً لإمكانية شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة. وأضاف "نتنياهو" عبر حسابه على "تويتر": "قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة وما يرشدني هو شيء واحد فقط وهو أمن دولة إسرائيل". وتابع: أما غزة فنفهم تماما المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ونعمل على تخفيفها بقدر الإمكان. وفرضنا الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على حماس, بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود. وإن اضطررنا لذلك, سنتخذ خطوات أشد صرامة بكثير".

ونقل المتحدث باسم مجلس الوزراء الإسرائيلي عن نتنياهو، قوله: "الفلسطينيون مصممون على مواصلة الصراع مهما كان الثمن، بما في ذلك ثمن رفاهية الفلسطينيين أنفسهم. من يريد السلام لا يتصرف هكذا. ونحن, خلافا لهم, نواصل العمل على تعزيز علاقاتنا مع العالم العربي, بما فيها هذا اليوم بالذات. هذا يخدم جميعنا. وتابع: