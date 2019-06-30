قتيلان و7 مصابين في انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

صورة أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة أجرة "بيجو" بطريق القصير -قفط، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفيات القصير المركزى وقنا الجامعى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف حشيش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بورود بلاغ للدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة أجرة بيجو بطريق القصير -قفط، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف المتمركزة على الطريق.

على الفور، انتقل رجال المباحث، وسيارات الإسعاف لمحل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين. ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمفرق إسعاف البحر الأحمر، المصابين والجثث لمستشفى القصير المركزى، كما تم نقل بعض الحالات الحرجة إلى مستشفى قنا الجامعي. وفي سياق آخر، أصيب 7 أشخاص، بكسور وجروح