البرازيل تعود لملعب النكبة أمام الأرجنتين

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

البرازيل

تستعد البرازيل للعودة إلى الملعب الذي شهد الهزيمة الأسوأ في تاريخها، وذلك عندما تواجه الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا يوم الثلاثاء المقبل، تعود البرازيل إلى ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي، ذلك الملعب الذي شهد خسارة السليساو بنتيجة 7-1 أمام ألمانيا في نصف نهائي كأس العالم 2014 التي استضافتها على أرضها، تعود إليه لمواجهة الأرجنتين للمرة الـ106 في جميع المسابقات، في المواجهة الأشهر على صعيد المنتخبات التي تعرف باسم "كلاسيكو أمريكا الجنوبية" وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتتفوق البرازيل في المواجهات المباشرة على الأرجنتين بـ41 انتصارا مقابل تعرضها لـ38 هزيمة، في الوقت الذي تعادل فيه المنتخبان 26 مرة، بينما يتساوى المنتخبان في عدد الانتصارات بواقع 42 فوزا، في حال احتساب المباريات غير المعترف بها من الفيفا. وحسمت البرازيل المواجهة الأخيرة أمام الأرجنتين بهدف نظيف وديًا،

وتتفوق البرازيل في المواجهات المباشرة على الأرجنتين بـ41 انتصارا مقابل تعرضها لـ38 هزيمة، في الوقت الذي تعادل فيه المنتخبان 26 مرة، بينما يتساوى المنتخبان في عدد الانتصارات بواقع 42 فوزا، في حال احتساب المباريات غير المعترف بها من الفيفا.



وحسمت البرازيل المواجهة الأخيرة أمام الأرجنتين بهدف نظيف وديًا، في اللقاء الذي احتضنته المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر الماضي، أما آخر مواجهة رسمية بين الفريقين فأتت على ملعب مينيراو أيضًا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وحينها فازت البرازيل بثلاثية نظيفة.



وتواجه المنتخبان 31 مرة من قبل في كوبا أمريكا، فازت خلالها الأرجنتين في 15 مباراة مقابل 9 انتصارات للبرازيل، وهذه هي المرة الخامسة التي يلعب فيها ميسي على ملعب مينيراو، وهو أكثر الملاعب التي لعب عليها دوليًا خارج الأرجنتين.