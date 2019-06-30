نجم تونس السابق: لا نملك صلاح أو محرز لنقهر منافسينا

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

تونس

قال زبير بيه، نجم منتخب تونس السابق، والمحلل الرياضي بقنوات «بي إن سبورت»، إن فرص منتخب بلاده في الوصول إلى أدوار متقدمة في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، صعبة، وأوضح «بيه» خلال تصريحات لصحيفة «الهداف» الجزائرية، اليوم الأحد: «منتخب تونس لا يمتلك أسماء كبيرة قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة نسور قرطاج لتحقيق الفارق أمام جميع المنافسين.. للأسف المنتخب التونسي لم يعد يملك لاعبين كبارا ونجوما تلعب في أكبر الأندية الأوروبية».

وتابع: «فمنتخبنا لا يملك محمد صلاح مثلما هو عليه الحال مع مصر ولا رياض محرز مثلما هو عليه الحال مع الجزائر». ومن المقرر أن يواجه منتخب تونس نظيره موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. يذكر أن مالي تتصدر المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط وتأتي

وتابع: «فمنتخبنا لا يملك محمد صلاح مثلما هو عليه الحال مع مصر ولا رياض محرز مثلما هو عليه الحال مع الجزائر».



ومن المقرر أن يواجه منتخب تونس نظيره موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.



يذكر أن مالي تتصدر المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط وتأتي في الوصافة تونس بنقطتين متساوية مع أنجولا صاحبة المركز الثالث وتتذيل موريتانيا الترتيب بنقطة وحيدة.



في حال عدم تأهل ثالث المجموعة الثالثة التي تضم السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا، وثالث المجموعة الرابعة التي تضم المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا، يواجه متصدر المجموعة الأولى (مصر) ثالث المجموعة الخامسة، الذي يمكن أن يكون تونس.

