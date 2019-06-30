رياضة

نجم تونس السابق: لا نملك صلاح أو محرز لنقهر منافسينا

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
تونس
تونس
قال زبير بيه، نجم منتخب تونس السابق، والمحلل الرياضي بقنوات «بي إن سبورت»، إن فرص منتخب بلاده في الوصول إلى أدوار متقدمة في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، صعبة، وأوضح «بيه» خلال تصريحات لصحيفة «الهداف» الجزائرية، اليوم الأحد: «منتخب تونس لا يمتلك أسماء كبيرة قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة نسور قرطاج لتحقيق الفارق أمام جميع المنافسين.. للأسف المنتخب التونسي لم يعد يملك لاعبين كبارا ونجوما تلعب في أكبر الأندية الأوروبية».
وتابع: «فمنتخبنا لا يملك محمد صلاح مثلما هو عليه الحال مع مصر ولا رياض محرز مثلما هو عليه الحال مع الجزائر». ومن المقرر أن يواجه منتخب تونس نظيره موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. يذكر أن مالي تتصدر المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط وتأتي
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رمضان-صبحى

الأهلي يتحرك إلى إنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحي

كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي؛ وذلك لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمرار رمضان مع الأهلي في الموسم الجديد، وجاء قرار رئيس النادي لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادى الإنجليزى للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقت يتم استهلاكه فى إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين.
موراتا - كونتي‎

تشيلسي يهدد أتلتيكو باستعادة موراتا

انتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لصفوف أتلتيكو مدريد في شهر يناير الماضي بعقد إعارة يمتد لـ18 شهرًا، وظن البعض أن مسيرة المهاجم الإسباني انتهت مع البلوز بعد عودته إلى موطنه من جديد، إلا أن إدارة الفريق اللندني أخبرت الروخيبلانكوس بأنهم سيستعيدون من جديد خدمات موراتا، في حال لم يدفع أتلتيكو مدريد 50 مليون جنيه إسترليني لضمه بشكل دائم، ويأتي ذلك في الوقت الذي حرم فيه تشيلسي من إبرام أي صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي والشتوي المقبل، بسبب خرق القواعد الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين يصغر عمرهم عن 18 عامًا.
المغرب-و كوت ديفوار (4)

نجم المغرب يكشف كواليس إصابته أمام كوت ديفوار

تحدث نور الدين أمرابط، جناح المنتخب المغربي، عن إصابته التي لحقت به ضد كوت ديفوار، في المباراة التي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي، وقال إنه ما زال أمامه 24 ساعة للتعافي من الإصابة، مشددا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام منتخب جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين، على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، على أن منتخب بلاده سيبذل قصارى جهده ضد جنوب إفريقيا للتأهل كأول مجموعته.
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محمد صلاح

محمد صلاح يستعد لأوغندا بلعب «الطاولة»

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له عبر خاصية «الإستوري» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، وهو يلعب «الطاولة»، في أثناء وجوده داخل معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة أوغندا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة.
منتخب-الجزائر-2014

رياض محرز يشعر بالضغط من قيادة الجزائر في الكان

تحدث رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، عن صعوبة مواجهة محاربي الصحراء أمام نظيره كينيا، المقرر لها في تمام العاشرة مساء غدا الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وقال محرز في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كينيا: «مواجهة كينيا لن تكون سهلة خاصة أننا لم يسبق لنا مواجهة هذا المنتخب.. كلاعبين شاهدنا عددًا من التسجيلات لمباريات كينيا واستعددنا جيدا لهذه المباراة بكل قوة».
صلاح ورياض محرز

محرز: لم أكن أعرف صلاح.. وسنرى من سيساعد بلاده أكثر

أكد الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، أنه لا يفكر ي المقارنات التي تتم بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي من حين لآخر. وأضاف محرز، في تصريحات لقناة «الكأس»، أنه لا يتابع ما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المقارنة بينه وبين صلاح، مؤكدًا أن المقارنات تعقد دائمًا بين اللاعبين العرب الذين يقدمون مستويات مميزة في أوروبا. وواصل: «صلاح قدم مستوى رائعا مع ليفربول في الموسمين الماضيين، فأنا لم أكن أعرفه قبل أن يأتي إلى الدوري الإنجليزي، لكنه أثبت خلال العامين الماضيين أنه لاعب استثنائي ويستحق كل ما وصل إليه الآن».
ايمن-اشرف-و-على-معلول

كيف دعم الأهلي معلول بعد استبعاده من منتخب تونس؟

دعم النادي الأهلي، الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، وذلك بعد استبعاده من قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2019، والتى ستقام في مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وهي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وفجر الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج، إذ قرر استبعاد معلول مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج جيريس، الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.
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