أنعشي بشرتك في الصيف بماسكات البطيخ

البطيخ مفيد لأنه يحتوي على نسبة عالية من المياه، لذلك هو يساعد في التقليل من الشعور بالعطش ويحمي الجسم من أمراض كثيرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة
البطيخ من الفاكهة الصيفية المنعشة التي نعشق تناولها، خاصة أنه يخلصنا من حر الصيف ويجعلنا نشعر بالترطيب، كما أنه مفيد لنضارة البشرة وحمايتها من حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء، ويساعدك أيضًا في توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات، لذلك جربي الاستفادة من البطيخ في الوصفات الطبيعية التي تقومين بها ضمن روتين العناية ببشرتك، بدلًا من دفع مبالغ في كريمات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، في التقرير التالي نتناول فوائد البطيخ للبشرة..
البطيخ والبشرة
البطيخ يحافظ على نضارة وحيوية البشرة، لأنه يساعد في تحفيز الدورة الدموية.
يعالج البطيخ حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء، لذلك ينصح به لأصحاب البشرة الدهنية.
يساعدك البطيخ في علاج التجاعيد والخطوط الرفيعة، كما أنه يحمي من علامات الشيخوخة المبكرة والبقع الداكنة والتصبغات.
تقشير البشرة
التخلص
البطيخ والبشرة
البطيخ يحافظ على نضارة وحيوية البشرة، لأنه يساعد في تحفيز الدورة الدموية.
يعالج البطيخ حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء، لذلك ينصح به لأصحاب البشرة الدهنية.
يساعدك البطيخ في علاج التجاعيد والخطوط الرفيعة، كما أنه يحمي من علامات الشيخوخة المبكرة والبقع الداكنة والتصبغات.
تقشير البشرة
التخلص من الجلد الميت وتقشير البشرة من الأمور الهامة التي يجب أن نقوم بها على الأقل مرة في الأسبوع للحصول على بشرة صافية خالية من العيوب، كل ما عليك هو تدليك الوجه بقشر البطيخ لمدة عشر دقائق، وبعدها اشطفي وجهك بالماء، وكرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.
كما يمكنك خلط عصير البطيخ مع الزبادي، هذا الخليط حل سريع لتقشير البشرة، اتركيه على الوجه 10 دقائق، ثم اشطفي بالماء الفاتر.
توحيد لون البشرة
التخلص من البقع والتصبغات يمكن الحصول عليه من خلال الوصفات الطبيعية بعيدًا عن مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد ضارة تسبب مشاكل للبشرة، جربي البطيخ لتوحيد بشرتك بسهولة، استخدم شريحة بطيخ طازجة ودلكي بها بشرتك، أو اهرسيها جيدًا وأضيفي لها العسل الأبيض، وضعي الخليط على وجهك واتركيه 10 دقائق، ثم اشطفي بالماء الفاتر، وكرري الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على نتيجة سريعة.
ترطيب البشرة
ترطيب البشرة مهم للتخلص من الجفاف الذي قد يحدث في الصيف أيضًا مثل الشتاء، جربي البطيخ لترطيب بشرتك بسهولة، اخلطيه مع العسل الأبيض للحصول على ترطيب فعال لبشرتك، كما يمكنك أيضًا التركيز على البطيخ ضمن نظامك الغذائي للحصول على أكبر فائدة منه.
نضارة البشرة
الحصول على بشرة صافية خالية من البثور والحبوب والهالات السوداء حلم تسعى له كل فتاة، ويمكنك تحقيقه بشرب كميات كبيرة من المياه مع اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات الطازجة والفاكهة، مع تجربة الوصفات الطبيعية بدلًا من مستحضرات التجميل والكريمات الباهظة الثمن.
جربي البطيخ الذي يحتوي على فيتامينات هامة تسهم في ترطيب البشرة ونضارتها، اضربي البطيخ في الخلاط واخلطي معه مجموعة من أوراق النعناع الطازجة، ثم ضعي الخليط على وجهك، هذه الخلطة مفيدة وتسهم في فتح المسام وتنظيف البشرة.
علاج حروق الشمس
الجروح من المشكلات المزعجة التي نعاني منها، وأيضًا حروق الشمس التي تحدث هذه الفترة للكثير منا نتيجة التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة، يمكنك علاج الأمر بسهولة، من خلال خلط نسب متساوية من لب البطيخ مع لب الخيار، اخلطي المكونات جيدًا ثم ضعيها على بشرتك ربع ساعة، هذه الطريقة فعالة وتعالج حروق الشمس بسهولة وتسهم أيضًا في ترطيب البشرة.
البشرة الدهنية
أصحاب البشرة الدهنية يعانون الكثير من المشكلات، بداية من إفراز الدهون التي تسبب حب الشباب، إلى ظهور التجاعيد بسهولة، يمكنك الاستعانة بالبطيخ إذا كنت من أصحاب هذه البشرة، خاصة أنه غني بفيتامين أ الذي يسهم في تقليل حجم المسام في البشرة، دلكي بشرتك بشريحة بطيخ طازجة، أو اخلطي عصير البطيخ مع البندق المطحون، وضعي الخليط على بشرتك 10 دقائق ثم اشطفي بالماء الفاتر.