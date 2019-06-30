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أنعشي بشرتك في الصيف بماسكات البطيخ

البطيخ مفيد لأنه يحتوي على نسبة عالية من المياه، لذلك هو يساعد في التقليل من الشعور بالعطش ويحمي الجسم من أمراض كثيرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة
تحرير:آية أشرف ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
البطيخ والبشرة
البطيخ والبشرة
البطيخ من الفاكهة الصيفية المنعشة التي نعشق تناولها، خاصة أنه يخلصنا من حر الصيف ويجعلنا نشعر بالترطيب، كما أنه مفيد لنضارة البشرة وحمايتها من حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء، ويساعدك أيضًا في توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات، لذلك جربي الاستفادة من البطيخ في الوصفات الطبيعية التي تقومين بها ضمن روتين العناية ببشرتك، بدلًا من دفع مبالغ في كريمات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، في التقرير التالي نتناول فوائد البطيخ للبشرة..
البطيخ والبشرة البطيخ يحافظ على نضارة وحيوية البشرة، لأنه يساعد في تحفيز الدورة الدموية. يعالج البطيخ حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء، لذلك ينصح به لأصحاب البشرة الدهنية. يساعدك البطيخ في علاج التجاعيد والخطوط الرفيعة، كما أنه يحمي من علامات الشيخوخة المبكرة والبقع الداكنة والتصبغات. تقشير البشرة التخلص
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