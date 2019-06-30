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النيابة الإدارية تكشف كوارث في مستشفى جمصة بالدقهلية

عملية ولادة واحدة خلال عام رغم وجود 16 طبيبا.. مدرسة التمريض مغلقة رغم جاهزيتها.. أجهزة ومعدات طبية في المخازن.. 45 سيارة إسعاف متهالكة.. ووكيل الوزارة: سنجازي المخالفين
تحرير:رانيا الديداموني ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
حققت النيابة الإدارية في محافظة الدقهلية، في إهدار مبلغ مليون و300 ألف جنيه، لتجهيز مستشفى جمصة المركزي، بأجهزة ومعدات طبية، ألقيت في المخازن دون استخدام منذ شهور، وإهمال تشغيل شبكة الغازات المنشأة منذ عامين، بحجة عدم تجهيز وتشغيل غرفة عناية مركزة، بالإضافة إلى تكدس المستشفى بالأطباء وتغيبهم. وكشفت التحقيقات التي أجراها محمد الأدهم وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار محمد صلاح مدير النيابة الإدارية، عن أوجه إهمال داخل المستشفى.
رصدت المعاينة وجود 16 طبيب نساء وتوليد، ولم يتم عمل سوى عملية ولادة واحدة خلال عامي (2018_2019)، وما يقرب من 45 سيارة إسعاف متهالكة أكلها الصدأ غير مستعملة ومهملة بفناء المستشفى. وتبين وجود مدرسة للتمريض بالدور الثاني مغلقة رغم أنها بحالة جيدة، ونقل الطالبات منها إلى مدرسة تمريض بلقاس من نحو عام. كما
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محمد-سعفان

الأردن تطلع على تجربة مصر في التشغيل وخفض البطالة

استقبلت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، وفدا من وزارتي العمل والصناعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وممثلين عن برنامج التجارة من أجل التوظيف (GIZ)، وبرنامج تعزيز التشغيل، فضلا عن وحدة تعزيز التشغيل، واتحاد المستثمرين بعمان الشرقية، وغرفة الصناعة بإربد، وذلك للاطلاع على تجربة مصر في تشغيل راغبي العمل ودور الوزارة في خفض نسبة البطالة في مصر. وقدمت الوزارة عرضا حول نشأتها ورؤيتها الممثلة في الوصول إلى معدلات التشغيل المثلى مع حماية ورعاية حقوق العمال، ورفع القدرات التنافسية للعامل المصري بشكل عام، وذلك بحسب بيان القوى العاملة.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

لماذا لا نشعر بانخفاض درجات الحرارة؟.. الأرصاد تجيب

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بدأت الجمعة الماضية، مشيرًا إلى أن الطقس الحالي الذي تشهده البلاد به انخفاض 3 درجات للحرارة عن الأيام الماضية. وأضاف عبد العال، في تصريحاته لـ«التحرير، أن درجات الحرارة تنحصر نهاية الأسبوع ما بين 36 و37 درجة، لكن ارتفاع نسبة الرطوبة يتسبب في الإحساس بأن درجات الحرارة مرتفعة، مؤكدًا أن درجات الحرارة تستقر بشكل نهائي نهاية الأسبوع الجاري.
شوقى علام مفتى الجمهورية (4)

الإفتاء في 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر (فيديو)

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، فيديو موشن جرافيك، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو، التي خرج فيها ملايين المصريين إلى شوارع الجمهورية للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية. وقالت الإفتاء في الفيديو: "جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر وأعداء مصر، نشروا الدمار والخراب في البلاد باسم إقامة الدين، منذ نشأتهم الغبراء لم يقدموا أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم تاريخهم، الملئ بالشعارات الجوفاء والخطب الرنانة والمؤامرات والتحالفات الشيطانية".
مجلس-النواب

نواب: 30 يونيو نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة

قال أعضاء بمجلس النواب إن ثورة 30 يونيو أثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين، وأن الجيش المصري وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين خرجوا للتصدي للفاشية المتسترة بشعارات دينية، ورفض الاستسلام للتدهور العام، ومخططات تزييف الوعي، واصفين 30 يونيو بأنها مثلت نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة. وصرح النائب خالد مشهور، بأن فترة حكم الإخوان لمصر كانت مهددة لبقاء الدولة، بل وأنذرت بتقسيمها وشرذمتها وهو ما لم يرضاه الشعب، وثار وانتفض لاستعادة وطنه من جماعة إرهابية خيرتنا بينهم وبين الحرق والتخريب والدمار.
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الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (1)

ضبط طالبة حاولت الغش بسماعة أذن في الدقهلية

تمكن مراقب داخل لجنة مدرسة أجا الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، من ضبط طالبة ثانوية عامة شعبة علمي علوم، تستقبل إجابات مادة الكيمياء من خلال سماعة أذن موصولة بهاتف محمول. وتم ضبط التليفون والسماعة، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالبة. وأكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن المراقب باللجنة ضبطها، بعد أن شك في محاولاتها الحديث و الاستماع لإجابات، بتفتيشها عثر على السماعة.
طلاب -الثانوية(2)

كسور وضيق تنفس.. حصيلة امتحانات الثانوية في الدقهلية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 5 حالات تنوعت بين الإغماء وصداع وضيق في التنفس والكسور بين الطلاب، اليوم الأربعاء، أثناء أداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا، ونقلوا جميعًا إلى المستشفيات واستقرت حالتهم الصحية، وتحررت المحاضر اللازمة. حيث أصيبت الطالبة "آية. م. ش" بحالة إغماء، في لجنة مدرسة اللاوندي الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية، ونقلت إلى استقبال مستشفى أجا المركزي، وتلقت الرعاية اللازمة، وسط تكدس الأهالي في محيط اللجان للاطمئنان على أبنائهم.
الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (3)

إغماء طالبة ثانوي في امتحان الكيمياء بالدقهلية

أصيبت الطالبة "آية. م. ش" بحالة إغماء، بلجنة مدرسة اللاوندي الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، في الساعة الأولى من امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضيات، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا. ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، بعد أن استقرت حالتها الصحية، وتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى الدقهلية، مما تسبب في تكدس مروري بعدد من الشوارع.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط طالب ثانوي حاول الهروب بورقة الإجابة في الدقهلية

حاول طالب ثانوي، اليوم السبت، الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المحدد للامتحان، والهروب بورقة الإجابة، في مجمع المسري التابع لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتمكن أمن اللجنة من ضبطه والتحفظ عليه قبل الهروب بالورقة أو تمزيقها. وتبين أن الطالب يُدعى "يحيى. ع. ص"، 17 عامًا، طالب في لجنة المنازل، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم. واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الفيزياء، بينما أعرب طلاب شعبة "أدبي" عن طول أسئلة امتحان التاريخ بما لا يتناسب مع الوقت المحدد.
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