النيابة الإدارية تكشف كوارث في مستشفى جمصة بالدقهلية

عملية ولادة واحدة خلال عام رغم وجود 16 طبيبا.. مدرسة التمريض مغلقة رغم جاهزيتها.. أجهزة ومعدات طبية في المخازن.. 45 سيارة إسعاف متهالكة.. ووكيل الوزارة: سنجازي المخالفين

تحرير:رانيا الديداموني ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

حققت النيابة الإدارية في محافظة الدقهلية، في إهدار مبلغ مليون و300 ألف جنيه، لتجهيز مستشفى جمصة المركزي، بأجهزة ومعدات طبية، ألقيت في المخازن دون استخدام منذ شهور، وإهمال تشغيل شبكة الغازات المنشأة منذ عامين، بحجة عدم تجهيز وتشغيل غرفة عناية مركزة، بالإضافة إلى تكدس المستشفى بالأطباء وتغيبهم. وكشفت التحقيقات التي أجراها محمد الأدهم وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار محمد صلاح مدير النيابة الإدارية، عن أوجه إهمال داخل المستشفى.

رصدت المعاينة وجود 16 طبيب نساء وتوليد، ولم يتم عمل سوى عملية ولادة واحدة خلال عامي (2018_2019)، وما يقرب من 45 سيارة إسعاف متهالكة أكلها الصدأ غير مستعملة ومهملة بفناء المستشفى. وتبين وجود مدرسة للتمريض بالدور الثاني مغلقة رغم أنها بحالة جيدة، ونقل الطالبات منها إلى مدرسة تمريض بلقاس من نحو عام. كما

رصدت المعاينة وجود 16 طبيب نساء وتوليد، ولم يتم عمل سوى عملية ولادة واحدة خلال عامي (2018_2019)، وما يقرب من 45 سيارة إسعاف متهالكة أكلها الصدأ غير مستعملة ومهملة بفناء المستشفى.

وتبين وجود مدرسة للتمريض بالدور الثاني مغلقة رغم أنها بحالة جيدة، ونقل الطالبات منها إلى مدرسة تمريض بلقاس من نحو عام.

كما تبين وجود غرفتين للغسيل الكلوي غير مستغلتين، ودون أجهزة غسيل كلوي رغم أنها مزودة بالأسرة وموصولة بشبكة الغازات، وعدم تركيب أجهزة العناية المركزة رغم وجودها في المخازن واحتياج المستشفى لغرفة عناية.

وتبين من المعاينة تحويل ثلاجة الدم إلى مستشفى المنصورة العام، لعدم تشغيل بنك الدم داخل المستشفى.

واكتشفت النيابة أن كل العمليات التي يجريها المستشفى من العمليات الصغرى والجراحات البسيطة أغلبها عمليات طهارة أو فتح خراج، وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات القريبة، وأن وحدة الإسعاف نقلت 1558 حالة إلى مستشفيات أخرى في عام واحد.

بمطالعة دفتر الإسعاف، تبين أن من بين الحالات المنقولة "صداعا، وارتفاع ضغط الدم، وجرحا بإصبع اليد اليسرى، وآخر بطول 2 سم فوق الحاجب"، وقرر مسئول الإسعاف أن دورهم نقل الحالات أما تشخيص الحالة وقرار النقل فهو للأطباء.

وفرت النيابة المتطلبات الكهربائية اللازمة، لتركيب جهاز التنفس الصناعي المتوفر بالمخازن، وقرر المهندس المختص أن الجهاز لا يمكن تجريبه والتأكد من سلامة التشغيل، لعدم توافر غاز الأوكسجين بالمستشفى رغم امتلاكه "تانك" سعته 5200 لتر، ووجود شبكة غازات جديدة.

وتبين تردي حالة العمل بصفة عامة بالمستشفى وعدم وجود أى أجهزة يمكن الاعتماد عليها في علاج المرضى، وسوء توزيع الأطباء وأن معظمهم من المقيمين من مراكز بعيدة عن جمصة مثل أجا وبني وعبيد ودكرنس، أو قادمين من محافظات بعيدة مثل الإسكندرية ودمياط والغربية، ما يثير الشك في الالتزام والانتظام الحضور.

خلال المعاينة، ضبطت "رضا. أ"، مضيفة مطبخ، تدخل إلى المستشفى بـ"توك توك" ومعها طشت كبير لتوزيع الأغذية، وتبين أن المذكورة تعمل لدى متعهد الأغذية، وكلفت النيابة قوات الأمن بالبحث عنه وإحضاره بعد اختفائه، تبين اختباؤه في إحدى الغرف في أثناء تزوير بيانات دفتر الأغذية واستكمال البيانات والتوقيعات به وتم التحفظ على الدفتر.

يأتي ذلك بناء على شكوى وصلت إلى النيابة الإدارية عن ارتفاع حالات الوفيات من الغرقى وحوادث السيارات إلى 89 حالة خلال عامين، ونقل المرضى والحالات إلى مستشفيات المنصورة ودمياط، رغم أن جمصة ضمن خطة تطوير وزارة الصحة، وتسلمها دفعات من الأجهزة المقرر توريدها وخاصة للعناية المركزة لم يتم تركيبها.

وأوصت النيابة الإدارية باستخراج الأجهزة والمعدات من المخازن وتركيبها لتأهيل المستشفى وتوفير خدمة للمرضى، كما وفرت بمعرفتها عددا من المعدات الناقصة لتشغيل المستشفى.

من جانبه أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تشكيل لجنة من مديرية الصحة، لتركيب المعدات والأجهزة المتوفرة وتأهيل المستشفى، وفحص ملاحظات وتوصيات النيابة ومجازاة المخالفين بعد انتهاء التحقيقات.