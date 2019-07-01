الإصابة بحروق الشمس في الطفولة تتحول إلى سرطان الجلد

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا لحروق الشمس في الصغر لا يتطور الأمر لديهم إلى سرطان الجلد، ولكن تلك الحروق تزيد من خطر الإصابة بالورم الميلاني في وقت لاحق

تحرير:فيروز ياسر ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

حروق الشمس

سرطان الجلد من أنواع السرطانات الشائعة، ويحكي مونتي ليمان، طبيب جامعي، أنه وجد امرأة في إحدى الغرف الاستشارية تخضع للفحص الطبي، ليتم تشخيصها بأنها مصابة بسرطان الجلد، كما أنها لاحظت قبل عام وجود منطقة صغيرة مسطحة من تصبغات حمراء وبنية وسوداء على الجلد أعلى شفرة كتفها اليمنى، وعلى الرغم من التشخيص والعلاج المبكر نسبيًا، فقد امتد الورم إلى رئتيها وكبدها وعظامها، كشف لها الأطباء عن أنها ستعيش سنة على الأكثر، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

كما أنها أوضحت أنها كانت تضع القليل من واقي الشمس منذ الصغر والجلوس في الشاطئ لمدة 5 ساعات، وعندما عادت مع أسرتها إلى الفندق في أحد الأيام وجدت حروق الشمس وتقرحات ونزيفا لدرجة ذهابها إلى الطبيب.. اقرأ أيضا: العلماء يطورون جهازًا لتشخيص سرطان الجلد. ولكن هل يمكن لحروق الشمس في الطفولة أن تسبب سرطان الجلد