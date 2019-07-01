الإصابة بحروق الشمس في الطفولة تتحول إلى سرطان الجلد

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا لحروق الشمس في الصغر لا يتطور الأمر لديهم إلى سرطان الجلد، ولكن تلك الحروق تزيد من خطر الإصابة بالورم الميلاني في وقت لاحق
سرطان الجلد من أنواع السرطانات الشائعة، ويحكي مونتي ليمان، طبيب جامعي، أنه وجد امرأة في إحدى الغرف الاستشارية تخضع للفحص الطبي، ليتم تشخيصها بأنها مصابة بسرطان الجلد، كما أنها لاحظت قبل عام وجود منطقة صغيرة مسطحة من تصبغات حمراء وبنية وسوداء على الجلد أعلى شفرة كتفها اليمنى، وعلى الرغم من التشخيص والعلاج المبكر نسبيًا، فقد امتد الورم إلى رئتيها وكبدها وعظامها، كشف لها الأطباء عن أنها ستعيش سنة على الأكثر، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
كما أنها أوضحت أنها كانت تضع القليل من واقي الشمس منذ الصغر والجلوس في الشاطئ لمدة 5 ساعات، وعندما عادت مع أسرتها إلى الفندق في أحد الأيام وجدت حروق الشمس وتقرحات ونزيفا لدرجة ذهابها إلى الطبيب.. اقرأ أيضا: العلماء يطورون جهازًا لتشخيص سرطان الجلد.
ولكن هل يمكن لحروق الشمس في الطفولة أن تسبب سرطان الجلد
كما أنها أوضحت أنها كانت تضع القليل من واقي الشمس منذ الصغر والجلوس في الشاطئ لمدة 5 ساعات، وعندما عادت مع أسرتها إلى الفندق في أحد الأيام وجدت حروق الشمس وتقرحات ونزيفا لدرجة ذهابها إلى الطبيب.. اقرأ أيضا: العلماء يطورون جهازًا لتشخيص سرطان الجلد.
ولكن هل يمكن لحروق الشمس في الطفولة أن تسبب سرطان الجلد للمرأة؟
تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا لحروق الشمس في الصغر لا يتطور الأمر لديهم إلى سرطان الجلد، ولكن تلك الحروق تزيد من خطر الإصابة بالورم الميلاني في وقت لاحق في الحياة بنسبة 50%، كما تشير دراسة أخرى إلى أن النساء البيض اللاتي يصبن بخمسة أو أكثر من حروق الشمس الشديدة في سن المراهقة لديهن ضعف خطر الإصابة بسرطان الجلد، وأوضح ليمان أن حروق الشمس السيئة على الرضيع لا تقل سوءا عن التي تحدث للأطفال.
لماذا يجب وضع واقي الشمس بانتظام خاصة في الأيام الغائمة؟
جزيئات ضوء الشمس تؤثر على البشرة بطريقة غير مرئية، وما يجب توضيحه أن الأشعة فوق البنفسجية لها مخاطر متعددة، حيث تصيب البشرة الخارجية للجلد وتؤدي إلى إتلاف الحمض النووي بشكل مباشر، مما يؤدي إلى تكوين روابط كيميائية تجعل حمض نووي ريبوزي منقوص الأكسجين في شكله غير الطبيعي، ولهذا تظهر الالتهابات كاستجابة من الجلد، ولكن هذا لا يعني عدم التعرض تماما لها بل بمقدار محدد للحصول على فيتامين D.. تعرف على3 أجزاء بوجهك تعرضك لسرطان الجلد
«التان» إدمان كالمخدرات
أجرت الدراسات النفسية حملات لمعرفة إذا ما كان يستطيع بعض الأشخاص التخلي عن التان تماما من خلال عرض صور لسرطان الجلد وإخبارهم بأن أضرار أشعة الشمس ستؤثر على صحتهم الجسدية في المستقبل، ولكن لم يتغير سلوكهم، ولكن إذا رأوا صورًا للتجاعيد والنمش الناجم عن أضرار أشعة الشمس، فمن الأرجح أن يلتزموا بالتوجيهات الصحية.
وهناك ما يسمى بظاهرة «تانوريكسيا»، حيث يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى نوع معين من الإندورفين، الذي يدخل مجرى الدم ويكون له تأثير شبيه بالأفيونيات -التي تنتمي إلى نفس عائلة مسكن للألم والإدمان مثل المورفين والهيروين- وبالفعل 20% من محبي الشواطئ لديهم أعراض شبيهة بالإدمان.
احترس من أشعة الشمس المسببة للشيخوخة
هناك فرق بين أشعة UVB و UVA، فالأشعة فوق البنفسجية طويلة المدى UVA تتسبب في ظهور البقع والتجاعيد، أما الأشعة فوق البنفسجية قصيرة المدى UVB فتتسبب في ضربات الشمس وحروق وحتى سرطان الجلد.. تعرف على 9 علامات لسرطان الجلد.
وعلى الرغم أن أشعة UVA أضعف ولكن يمكنها أن تتعمق في الجلد من الأشعة UVB، وبالتالي تسبب سرطان الجلد في الوجه واليدين، كما أنها تعمل على تباطؤ إنتاج الكولاجين وظهور الشيخوخة وانهيار الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ظهور «الأوردة العنكبوتية» غالبًا على الخدين والأنف.
الماء يحمي بشرتك
ما يجب الحرص عليه هو شرب ما يكفي من الماء، حيث إن نقصانه سيئ للبشرة، ولكن هذا لا يعني الإفراط فيه، بل شرب نحو 2.5 لتر يوميًا للرجال و2 لتر للسيدات يعتبر كمية متوازنة.