جريمة

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب توك توك ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات وارتجاج، اليوم الأحد، في حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية بهبشين، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين، هم: "فاطمة علي سعد، 15 عاما، مصابة بجروح وسحجات، وعمر عيد شعبان، 18 عاما مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمود جمال عبد السلام، 22 عامًا، مصابا بكدمات وجروح بالجسم، ونورا سيد عبد السلام، 40 عامًا مصابة بكدمات بالجسم، وندى كردي عبد
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تصادم

قتيلان و7 مصابين في انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة أجرة "بيجو" بطريق القصير -قفط، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفيات القصير المركزى وقنا الجامعى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف حشيش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بورود بلاغ للدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة أجرة بيجو بطريق القصير -قفط، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف المتمركزة على الطريق.
القبض-على-متهم

كشف لغز «جثة سائق التوك توك» في كفر الدوار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الأحد، من كشف لغز العثور على جثة سائق "توك توك"، مقتولًا وملقى بجوار حديقة الطفل بمدينة كفر الدوار، وتبين أن وراء الحادث عاطلا ومسجل خطر وربة منزل، وذلك لخلافات مالية، حيث استعان العاطل بمسجل خطر وزوجته لقتل الضحية مقابل مبلغ من المال، وفى سبيل ذلك نجحت زوجة المسجل خطر في استدراج الضحية لمكان ناءٍ، حيث تخلص زوجها منه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة، وتم القبض على مرتكبي الحادث وهروب العاطل وجارٍ تحديد مكانه.
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بالصور.. «الجوازات والهجرة» في ثوبها الجديد

حصل "التحرير" على الصور الأولى لمقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الجديد في العباسية، والمقرر افتتاحه للمواطنين والأجانب بدءا من صباح الغد، وذلك استكمالاً لجهود وزارة الداخلية فى مجال الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير الخدمات الأمنية الجماهيرية، وصُمم المقر على طراز معمارى فريد بمساحةٍ تقدر بأكثر من 40 ألف متر مربع، ويتكون من سبعة طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات، كي يستوعب منظومة عمل متكاملة تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد.
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بعد شهر بالمستشفى.. وفاة لاعب كرة إثر حادث بالشرقية

توفي اللاعب «أحمد عزت» نجم فريق سنهوت بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، داخل مستشفى «الزقازيق» الجامعي؛ متأثرًا بإصابته قبل نحو شهر في حادث تصادم بجرار زراعي بالقُرب من قريته بطريق «سنهوت – المجازر» بدائرة مركز شرطة منيا القمح، مما أسفر عن إصابته إلى جانب عدد من زملائه، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بدفن الجُثمان وطلبت تحريات مباحث المركز حول الواقعة.
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إصابة 5 أشخاص في تصادم بين سيارة وأتوبيس بشبرا

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة أجرة وأتوبيس بكوبرى عرابى بشبرا الخيمة. وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأتوبيس ركاب بكوبرى عرابى بشبرا الخيمة، بسبب السرعة الجنونية واختلال عجلة القيادة فى يد السائقين.
تصادم

إصابة 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفلتان، اليوم الأربعاء، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق "سنور" اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، حيث تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفلتان، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى كل الإسعافات اللازمة.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببنها

أصيب 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية نقباس التابعة لمركز بنها، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة بمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "نقباس - بنها"، وأسفرت عن وقوع مصابين.
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إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالشرقية

أصيب أربعة أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق «الزقازيق – أبو حماد» بمحافظة الشرقية، وذلك بالقُرب من كوبري «الشباب» بدائرة مركز شرطة أبو حماد، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وانتقلت قوات شرطية إلى موقع الحادث لرفع آثاره وإعادة تسيير الطريق أمام حركة مرور السيارات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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