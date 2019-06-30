بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب توك توك ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

صورة أرشيفية

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات وارتجاج، اليوم الأحد، في حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية بهبشين، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين، هم: "فاطمة علي سعد، 15 عاما، مصابة بجروح وسحجات، وعمر عيد شعبان، 18 عاما مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمود جمال عبد السلام، 22 عامًا، مصابا بكدمات وجروح بالجسم، ونورا سيد عبد السلام، 40 عامًا مصابة بكدمات بالجسم، وندى كردي عبد