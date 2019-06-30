رياضة

مدرب السنغال عن مواجهة كينيا: لا بديل عن الفوز

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
السنغال
السنغال
أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، أهمية مباراة فريقه أمام نظيره منتخب كينيا، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين، في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال سيسيه، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد، إنه سيلعب مباراة فريقه أمام كينيا من أجل الفوز فقط ولا بديل عنه لحسم الصعود رسميا من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية، معربًا عن حزنه للخسارة في لقاء الجزائر.
وتابع: «لعبنا أول 25 دقيقة في اللقاء بشكل جيد، أنا مستاء من التحكيم ولكني لن أتحدث عن حكم اللقاء»، وكشف مدرب أسود التيرانجا أنه لن يجري تغييرات جذرية في التشكيل في لقاء كينيا وسيحافظ على القوام الأساسي، مختتمًا تصريحاته: «لدينا بعض الإصابات في الفريق ولكن بعض اللاعبين سيعودون في هذه
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رمضان-صبحى

الأهلي يتحرك إلى إنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحي

كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي؛ وذلك لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمرار رمضان مع الأهلي في الموسم الجديد، وجاء قرار رئيس النادي لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادى الإنجليزى للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقت يتم استهلاكه فى إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين.
موراتا - كونتي‎

تشيلسي يهدد أتلتيكو باستعادة موراتا

انتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لصفوف أتلتيكو مدريد في شهر يناير الماضي بعقد إعارة يمتد لـ18 شهرًا، وظن البعض أن مسيرة المهاجم الإسباني انتهت مع البلوز بعد عودته إلى موطنه من جديد، إلا أن إدارة الفريق اللندني أخبرت الروخيبلانكوس بأنهم سيستعيدون من جديد خدمات موراتا، في حال لم يدفع أتلتيكو مدريد 50 مليون جنيه إسترليني لضمه بشكل دائم، ويأتي ذلك في الوقت الذي حرم فيه تشيلسي من إبرام أي صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي والشتوي المقبل، بسبب خرق القواعد الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين يصغر عمرهم عن 18 عامًا.
المغرب-و كوت ديفوار (4)

نجم المغرب يكشف كواليس إصابته أمام كوت ديفوار

تحدث نور الدين أمرابط، جناح المنتخب المغربي، عن إصابته التي لحقت به ضد كوت ديفوار، في المباراة التي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي، وقال إنه ما زال أمامه 24 ساعة للتعافي من الإصابة، مشددا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام منتخب جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين، على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، على أن منتخب بلاده سيبذل قصارى جهده ضد جنوب إفريقيا للتأهل كأول مجموعته.
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السنغال-وتنزانيا ‎ (6)

ماذا تحمل لنا مواجهات الخميس في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الخميس، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، البداية ستكون في الرابعة والنصف مساء في ملعب الإسكندرية سيلتقي منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي، في إطار المجموعة الثانية من البطولة، وفي ملعب الدفاع الجوي في السابعة مساء، وفي إطار المجموعة الثالثة، سنكون على موعد مع مواجهة قوية حيث يلتقي منتخب السنغال بمنافسه الجزائر، وفي ختام اليوم سيكون في ملعب الدفاع الجوي بلقاء ناري آخر بين كينيا وتنزانيا في تمام العاشرة مساء.
رياض-محرز

رياض محرز: الجزائر جاهزة لأمم إفريقيا والبطولة صعبة

كشف الدولي الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر عن جاهزية منتخب بلاده لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر الأسبوع المقبل، حيث قال محرز في تصريحات صحفية إن منتخب بلاده أصبح جاهزًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وإن الجزائر واجه منتخب مالي وديًّا وتمكن من التغلب عليه لكن المنافسة في البطولة ستكون أصعب. وأضاف رياض محرز خلال تصريحاته أنه يعلم جيدًا أنهم لا يمكنهم السيطرة في كل مباراة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.
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منتخب السنغال يصل الإسماعيلية استعدادا للقاء نيجيريا

وصلت، اليوم الجمعة، بعثة منتخب السنغال المكونة من 30 لاعبا وإداريا إلى محافظة الاسماعيلية لإقامة معسكر على مدار يومين قبل لقاء منتخب نيجريا، يوم الأحد المقبل، الودي على هامش مشاركة الفرق الإفريقية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، على ملاعب القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وكان على رأس البعثة اللاعب ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وزميل اللاعب المصري محمد صلاح، وعدد كبير من نجوم المنتخب.
منتخب-السنغال-يصل-مطار-القاهرة (1)

أسود التيرانجا تصل مطار القاهرة للمشاركة في كان 2019

وصل عصر اليوم منتخب السنغال (أسود التيرانجا) إلى مطار القاهرة الدولي، بصالة (4) التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في هذا الحدث الرياضى الأبرز في إفريقيا لهذا العام، وذلك استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.
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