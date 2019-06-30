مدرب السنغال عن مواجهة كينيا: لا بديل عن الفوز

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

السنغال

أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، أهمية مباراة فريقه أمام نظيره منتخب كينيا، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين، في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال سيسيه، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد، إنه سيلعب مباراة فريقه أمام كينيا من أجل الفوز فقط ولا بديل عنه لحسم الصعود رسميا من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية، معربًا عن حزنه للخسارة في لقاء الجزائر.

وتابع: «لعبنا أول 25 دقيقة في اللقاء بشكل جيد، أنا مستاء من التحكيم ولكني لن أتحدث عن حكم اللقاء»، وكشف مدرب أسود التيرانجا أنه لن يجري تغييرات جذرية في التشكيل في لقاء كينيا وسيحافظ على القوام الأساسي، مختتمًا تصريحاته: «لدينا بعض الإصابات في الفريق ولكن بعض اللاعبين سيعودون في هذه



وتابع: «لعبنا أول 25 دقيقة في اللقاء بشكل جيد، أنا مستاء من التحكيم ولكني لن أتحدث عن حكم اللقاء»، وكشف مدرب أسود التيرانجا أنه لن يجري تغييرات جذرية في التشكيل في لقاء كينيا وسيحافظ على القوام الأساسي، مختتمًا تصريحاته: «لدينا بعض الإصابات في الفريق ولكن بعض اللاعبين سيعودون في هذه المباراة وسيعوضون غياب المصابين».



وخرج منتخب الجزائر بفوز صعب على السنغال بهدف دون رد سجله يوسف البلايلي ليطير بالخُضر إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019.



يذكر أن منتخب السنغال يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، خلف الجزائر المتصدر صاحب الـ6 نقاط، بينما يقع المنتخب الكيني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل تنزانيا المجموعة بدون نقاط.



