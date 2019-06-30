مصرع طفلين سقط عليهما حائط في الأقصر

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

صورة أرشيفية

لقي طفلان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر انهيار جدار عليهما، خلال اللعب أمام منزلهما في عزبة البرج بقرية كيمان المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر. بدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا، بورود بلاغ يفيد انهيار جدار في عزبة البرج بقرية كيمان المطاعنة، مما أسفر عن مصرع طفلين خلال اللعب أمام المنزل، وعلى الفور انتقل لمكان الحادث القيادات الأمنية والأمير عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لقرية كيمان المطاعنة.

بانتقال رجال المباحث وسيارات الإسعاف لمحل الواقعة، تبين أن الطفلين "خالد مرزوق محمد ومصطفى على"، كانا يلعبان أمام منزلهما بجوار حائط آيل للسقوط فانهار عليهما مما تسبب في وفاة الطفل الأول في الحال وتم نقل الثاني لمستشفى إسنا المركزي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات،