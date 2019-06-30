جريمة

مصرع طفلين سقط عليهما حائط في الأقصر

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي طفلان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر انهيار جدار عليهما، خلال اللعب أمام منزلهما في عزبة البرج بقرية كيمان المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر. بدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا، بورود بلاغ يفيد انهيار جدار في عزبة البرج بقرية كيمان المطاعنة، مما أسفر عن مصرع طفلين خلال اللعب أمام المنزل، وعلى الفور انتقل لمكان الحادث القيادات الأمنية والأمير عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لقرية كيمان المطاعنة.
بانتقال رجال المباحث وسيارات الإسعاف لمحل الواقعة، تبين أن الطفلين "خالد مرزوق محمد ومصطفى على"، كانا يلعبان أمام منزلهما بجوار حائط آيل للسقوط فانهار عليهما مما تسبب في وفاة الطفل الأول في الحال وتم نقل الثاني لمستشفى إسنا المركزي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات،
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مشاجرة - أرشيفية

مشاجرة في جلسة صلح بين عائلتين بكفر الشيخ.. و6مصابين

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 6 مصابين في مشاجرة نشبت في أثناء محاولة الصلح بين عائلتين بمدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ. وتلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بحدوث مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة، وذلك في أثناء القيام بـ«جلسة صُلح»، إذ فشلت محاولة الصلح بين الطرفين ونشبت مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء، تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
هشام-بركات

بماذا وصفت النيابة قتلة «الشهيد الصائم» هشام بركات؟

48 شهرا مرت على حادثة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، ففي صباح يوم 29 يونيو من عام 2015، استهدفت عناصر إرهابية موكبه بسيارة مفخخة بمنطقة مصر الجديدة عقب خروجه من منزله بشارع عمار بن ياسر، أسفر الانفجار عن إصابة 9 أشخاص بينهم مدني وضابط ورقيب شرطة من طاقم حراسة النائب العام، كما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار، حتى أسدل القضاء الستار على محاكمة المتهمين المتورطين في الحادث، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 منهم.
زجاجات-مولوتوف

«ابني بيموت»| مأساة طالب شوهته فتاة بسبب شهامته -صور

كعادته كل صباح ينتظر "علي" أصدقاءه أسفل منزله قبل الذهاب لأداء الامتحانات، لكن صباح الثلاثاء الماضي لم يكن كسابقيه، بعدما شاهد الشاب مشاجرة بين جامعي القمامة أمام مقهى "شرف" بمنطقة شبرا الخيمة، وحاول أحدهم وشقيقته حرق طفل بالنار، فتدخل الشاب وطالبهم بالتوقف عما هما بصدد ارتكابه، فتطورت الأحداث سريعًا ووقعت مشاجرة بينهم، سحبت على أثرها الفتاة زجاجة مولوتوف حارقة، وألقتها على "علي" ليتجمع قاطنو المنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة على صرخاته من شدة ألم الحروق التي أصابت جسده.
توك-توك

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب توك توك ببني سويف

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات وارتجاج، اليوم الأحد، في حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية بهبشين، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
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اسعاف (3)

انهيار طالبة في امتحان الأحياء.. وإصابتها بحالة صرع

أصيبت طالبة تدعى "أسماء. م. ف" بالصف الثالث الثانوي، اليوم الاثنين، بحالة صرع وانهارت تمامًا، وذلك في أثناء أدائها امتحان مادة الأحياء بلجنة مدرسة فؤاد عويس بمركز أبو المطامير التابع لمحافظة البحيرة، وتم نقلها على الفور بسيارة إسعاف لمستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم. وشهدت محافظة البحيرة تأدية 31956 طالبا وطالبة امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 بعدد 99 لجنة بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية الثمان عشر بمحافظة البحيرة.
سيارة -اسعاف

مصرع سائق إسعاف ومريضة في تصادم بـ«صحراوي» أسوان

لقيت مريضة وسائق سيارة إسعاف مصرعهما، بينما أصيب أربعة أشخاص آخرين، على أثر تصادم وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بين سيارة إسعاف كانت فى طريقها من مدينة أسوان إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وشاحنة نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان- القاهرة" قبل مدخل مدينة إسنا بين محافظتى أسوان والأقصر، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة إسنا والمصابين إلى مستشفى الأقصر لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأمرت بتسليم جثتي المريضة وسائق الإسعاف إلى ذويهما.
انهيار-شرفة-عقار-بالإسكندرية (1)

إصابة شخصين انهارت عليهما شرفة عقار في الإسكندرية

أصيب شخصان في شارع الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، جراء انهيار شرفة عقار بالطابق الأخير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الميري الجامعي لتلقي العلاج. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بلاغا بإصابة شخصين عقب مرورهما بالشارع المشار إليه، انهارت عليهما شرفة عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية ترافقها سيارات الإسعاف لمحل الواقعة.
حبس-كلابشات

إخلاء سبيل متهمين بمصرع سيدة أثناء تنفيذ قرار إزالة

قرر المستشار ياسر أبوغنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، إخلاء سبيل سائق لودر ومهندس الوحدة المحلية لقرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، في واقعة سقوط سور من الطوب الجيري على سيدة حامل في العقد الثالث من العمر، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وذلك في أثناء تنفيذ قرار إزالة بإحدى المنازل المجاورة لمنزل المجني عليها بعزبة أبو عرفية بدائرة مركز الإسماعيلية، وذلك بعد سماع أقوال زوج المجني عليها وأهلها، والجيران وشهود العيان للواقعة.
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