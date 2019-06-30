مبابي يرفض رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

كيليان مبابي

تصدر اسم كيليان مبابي عناوين الصحف في الآونة الأخيرة، بعد تصريحاته الخاصة بشأن رغبته في الحصول على المزيد من المسؤولية في صفوف باريس سان جيرمان أو مع أي فريق آخر. أوضح مبابي لسان جيرمان رغبته في الوجود في أفضل وضع ممكن للتألق، من خلال إحاطته بالعديد من النجوم أصحاب الخبرة، وذلك رغبة منه لتحقيق هدفه الأول الذي أتى من أجله لصفوف الفريق الفرنسي، وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، والمنافسة بقوة للفوز بالكرة الذهبية، وعلى الرغم من صعوبة إرضاء غرور مبابي ونيمار، فإن النجم الفرنسي يدرك أن سان جيرمان سيتحول إلى فريق أضعف في حال رحل نيمار.

انتشرت الكثير من الشائعات حول علاقة الثنائي، إلا أنها في حقيقة الأمر جيدة للغاية حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فبعد أن تأكد غياب نيمار عن كوبا أمريكا بسبب الإصابة، أرسل له مبابي رسالة لدعمه. من الواضح أنه رغبة مبابي هي اللعب كمهاجم صريح الموسم المقبل، ولكنه يرغب في وجود نيمار في مركز الجناح الأيسر،

انتشرت الكثير من الشائعات حول علاقة الثنائي، إلا أنها في حقيقة الأمر جيدة للغاية حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فبعد أن تأكد غياب نيمار عن كوبا أمريكا بسبب الإصابة، أرسل له مبابي رسالة لدعمه.



من الواضح أنه رغبة مبابي هي اللعب كمهاجم صريح الموسم المقبل، ولكنه يرغب في وجود نيمار في مركز الجناح الأيسر، من الصعب للغاية إرضاء كل من نيمار ومبابي في فريق واحد، وهي المهمة الشاقة التي سيواجهها مدرب الفريق توماس توخيل.



ومنذ أيام طالب مالك الفريق ناصر الخليفي نيمار بإظهار التزام أكبر، ولكن في حال رفض نيمار ذلك، فسيوافق سان جيرمان على رحيله مقابل 222 مليون يورو، نعم يرغب سان جيرمان في بقاء نيمار، ولكن ستكون مصلحة الفريق قبل أي شيء.