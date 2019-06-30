رياضة

مبابي يرفض رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
كيليان مبابي
كيليان مبابي
تصدر اسم كيليان مبابي عناوين الصحف في الآونة الأخيرة، بعد تصريحاته الخاصة بشأن رغبته في الحصول على المزيد من المسؤولية في صفوف باريس سان جيرمان أو مع أي فريق آخر. أوضح مبابي لسان جيرمان رغبته في الوجود في أفضل وضع ممكن للتألق، من خلال إحاطته بالعديد من النجوم أصحاب الخبرة، وذلك رغبة منه لتحقيق هدفه الأول الذي أتى من أجله لصفوف الفريق الفرنسي، وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، والمنافسة بقوة للفوز بالكرة الذهبية، وعلى الرغم من صعوبة إرضاء غرور مبابي ونيمار، فإن النجم الفرنسي يدرك أن سان جيرمان سيتحول إلى فريق أضعف في حال رحل نيمار.
انتشرت الكثير من الشائعات حول علاقة الثنائي، إلا أنها في حقيقة الأمر جيدة للغاية حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فبعد أن تأكد غياب نيمار عن كوبا أمريكا بسبب الإصابة، أرسل له مبابي رسالة لدعمه. من الواضح أنه رغبة مبابي هي اللعب كمهاجم صريح الموسم المقبل، ولكنه يرغب في وجود نيمار في مركز الجناح الأيسر،
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رمضان-صبحى

الأهلي يتحرك إلى إنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحي

كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي؛ وذلك لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمرار رمضان مع الأهلي في الموسم الجديد، وجاء قرار رئيس النادي لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادى الإنجليزى للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقت يتم استهلاكه فى إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين.
موراتا - كونتي‎

تشيلسي يهدد أتلتيكو باستعادة موراتا

انتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لصفوف أتلتيكو مدريد في شهر يناير الماضي بعقد إعارة يمتد لـ18 شهرًا، وظن البعض أن مسيرة المهاجم الإسباني انتهت مع البلوز بعد عودته إلى موطنه من جديد، إلا أن إدارة الفريق اللندني أخبرت الروخيبلانكوس بأنهم سيستعيدون من جديد خدمات موراتا، في حال لم يدفع أتلتيكو مدريد 50 مليون جنيه إسترليني لضمه بشكل دائم، ويأتي ذلك في الوقت الذي حرم فيه تشيلسي من إبرام أي صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي والشتوي المقبل، بسبب خرق القواعد الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين يصغر عمرهم عن 18 عامًا.
المغرب-و كوت ديفوار (4)

نجم المغرب يكشف كواليس إصابته أمام كوت ديفوار

تحدث نور الدين أمرابط، جناح المنتخب المغربي، عن إصابته التي لحقت به ضد كوت ديفوار، في المباراة التي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي، وقال إنه ما زال أمامه 24 ساعة للتعافي من الإصابة، مشددا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام منتخب جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين، على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، على أن منتخب بلاده سيبذل قصارى جهده ضد جنوب إفريقيا للتأهل كأول مجموعته.
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مبابي (6)

مبابي يرفض تجديد تعاقده مع سان جيرمان

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي عدم اقتناعه باحتمالية وجوده في صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان لفترة طويلة، فبعد انتقاله إلى الفريق الباريسي آتيا من موناكو عام 2017، لا يرى المهاجم الفرنسي أنه حصل على المسؤولية الكافية في الفريق، وذلك بسبب وجود البرازيلي نيمار، الذي ينظر إليه بوصفه نجم الفريق الأول، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، لا يحرص مبابي على تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، بصرف النظر عن المبلغ المالي الذي يستعد سان جيرمان لتقديمه إليه كأجر أسبوعي، وينتهي عقد مبابي الحالي في عام 2022، أي بعد 3 سنوات، ولن يجدده لأبعد من ذلك.
بوفون (1)

بعد عام على الرحيل.. يوفنتوس يقترب من إعادة بوفون

يستعد الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون للعودة إلى صفوف فريقه السابق يوفنتوس من جديد بالمجان، وذلك بعد نهاية تعاقده هذا الصيف مع باريس سان جيرمان، وقضى الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والمتوج بمونديال 2006 مع إيطاليا، 17 عامًا من قبل في صفوف اليوفي قبل أن انضمامه إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وأبدى بوفون موافقته على العودة للعب كحارس بديل لحارس السيدة العجوز الأساسي تشيزني، حيث من المنتظر أن يوقع على عقد لمدة عام، على أن يحصل على دور إداري في الفريق مباشرة عقب اعتزاله.
مبابي (3)

ريال مدريد يؤجل إتمام صفقة مبابي إلى 2020

يبقى التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من الأهداف الرئيسية التي يسعى ريال مدريد لإنهائها، ولكن يبدو أن عملية ضم النجم الفرنسي ستحتاج إلى خطة طويلة الأمد، إذ قررت الإدارة صرف النظر عن التعاقد معه هذا الصيف وتأجيل الصفقة إلى عام 2020، وذلك لرغبة الفريق الملكي في عدم الدخول في أي صراعات مع باريس سان جيرمان في الوقت الحالي، وانتظار الظروف المناسبة للدخول في تلك المعركة ضمن خطة إعادة بناء الفريق، التي بدأت بالتعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
نيمار (4)

برسالة واتس آب.. نيمار يؤكد عودته إلى برشلونة

أخبر النجم البرازيلي لفريق باريس سان جيرمان، نيمار، زملاءه السابقين في برشلونة بأنه على ثقة تامة بعودته من جديد إلى صفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف، وذلك حسب تقارير إسبانية، وانضم نيمار من البرسا للفريق الفرنسي في عام 2017 في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، 51 هدفًا في 58 مباراة خاضها مع بطل فرنسا، إلا أن النجم البرازيلي يشعر بالإحباط من غياب المنافسة في الدوري الفرنسي واللعب تحت أنظار أقل من 20 ألف متفرج.
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