نواب: 30 يونيو نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة

تحل اليوم الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو التي خرج فيها ملايين المصريين إلى شوارع الجمهورية رافضين حكم جماعة الإخوان الإرهابية.. فماذا كان رأي أعضاء مجلس النواب؟

تحرير:أحمد جاد ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قال أعضاء بمجلس النواب إن ثورة 30 يونيو أثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين، وأن الجيش المصري وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين خرجوا للتصدي للفاشية المتسترة بشعارات دينية، ورفض الاستسلام للتدهور العام، ومخططات تزييف الوعي، واصفين 30 يونيو بأنها مثلت نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة. وصرح النائب خالد مشهور، بأن فترة حكم الإخوان لمصر كانت مهددة لبقاء الدولة، بل وأنذرت بتقسيمها وشرذمتها وهو ما لم يرضاه الشعب، وثار وانتفض لاستعادة وطنه من جماعة إرهابية خيرتنا بينهم وبين الحرق والتخريب والدمار.

وأضاف مشهور، أن هذا الأمر، لم يقبله المصريون وجيشهم أبدا، مؤكدا أنه بعد 30 يونيو ومنذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر تم تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقية، من خلال العديد من المشروعات التنموية العملاقة، التي تحقق عوائد اقتصادية ملموسة، وتوفر ملايين من فرص العمل، وعلى مستوى القطاع الزراعي بوصفه الأهم