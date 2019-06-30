رياضة

رسالة خاصة من رينار للمشجعين المصريين

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
رينار
رينار
أكد هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب المغرب، أهمية مواجهة منتخب جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين، على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وأوضح رينار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد، «نحتاج إلى التركيز في مواجهة البافانا بافانا.. نحن لا نريد أن نخسر المباراة من أجل التأهل إلى دور 16 من البطولة الإفريقية كأول المجموعة».
وقال مدرب أسود الأطلس: «سيكون هناك تعديلات فى تشكيل المنتخب المغربي أمام جنوب إفريقيا.. سأقوم بتحدد التشكيل بعد انتهاء مران اليوم». وتابع: «فخور جدا بوجود مشجعين مصريين وجزائريين يدعمون المغرب»، مختتمًا: «لا أعرف إذا ما كان حكيم زياش سيلعب أم لا، لكن تشكيلنا سيكون مختلفا
اقرأ المزيد
رمضان-صبحى

الأهلي يتحرك إلى إنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحي

كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي؛ وذلك لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمرار رمضان مع الأهلي في الموسم الجديد، وجاء قرار رئيس النادي لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادى الإنجليزى للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقت يتم استهلاكه فى إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين.
موراتا - كونتي‎

تشيلسي يهدد أتلتيكو باستعادة موراتا

انتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لصفوف أتلتيكو مدريد في شهر يناير الماضي بعقد إعارة يمتد لـ18 شهرًا، وظن البعض أن مسيرة المهاجم الإسباني انتهت مع البلوز بعد عودته إلى موطنه من جديد، إلا أن إدارة الفريق اللندني أخبرت الروخيبلانكوس بأنهم سيستعيدون من جديد خدمات موراتا، في حال لم يدفع أتلتيكو مدريد 50 مليون جنيه إسترليني لضمه بشكل دائم، ويأتي ذلك في الوقت الذي حرم فيه تشيلسي من إبرام أي صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي والشتوي المقبل، بسبب خرق القواعد الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين يصغر عمرهم عن 18 عامًا.
المغرب-و كوت ديفوار (4)

نجم المغرب يكشف كواليس إصابته أمام كوت ديفوار

تحدث نور الدين أمرابط، جناح المنتخب المغربي، عن إصابته التي لحقت به ضد كوت ديفوار، في المباراة التي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي، وقال إنه ما زال أمامه 24 ساعة للتعافي من الإصابة، مشددا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام منتخب جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين، على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، على أن منتخب بلاده سيبذل قصارى جهده ضد جنوب إفريقيا للتأهل كأول مجموعته.
اقرأ المزيد من الأخبار
مؤتمر أجيري‎ (10)

مؤتمر صحفي لخافيير أجيري استعدادا لزيمبابوي

يعقد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة للحديث عن مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية يوم الجمعة المقبل، التي ستنطلق بداية من الجمعة المُقبل حتى 19 يوليو المُقبل، وأوضح الكاف أن منتخب زيمبابوي سيبدأ مؤتمره الصحفي في تمام العاشرة صباحًا على أن يبدأ بعد نصف ساعة المؤتمر الصحفي لمنتخب أوغندا، ويليه بعد نصف ساعة كذلك مؤتمر منتخب الكونغو الديمقراطية.
تجهيزات-قرعة-كأس-الأمم-الأفريقية-تصوير-سامح-ابو-حسن (1)

معلق جديد ينضم لـ«تايم سبورت» للتعليق على كأس الأمم

أعلن المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي عن تواجده في قناة تايم سبورت للتعليق على بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وكتب المعلق الإماراتي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يُسعدني المشاركة في التعليق على كأس الأمم الإفريقية بالقاهرة مع قناة time sports". وأكمل: "شكرا على ثقة الأشقاء في مصر والشكر للأخ يعقوب السعدي لدعمه الدائم وموافقته السريعة لطلب الأشقاء في الحدث الإفريقي المهم".
استاد-الإسماعيلية (22)

استاد الإسماعيلية يتزين لكأس الأمم الإفريقية (صور)

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقه حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، ومحمد شيحة عضو اللجنة المنظمة للبطولة، ورئيس المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "كان 2019"، بجولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية، وأثنى وزير الرياضة على كل الاستعدادات والتجهيزات التي تم الانتهاء منها بنسبة 100% وفقا للتوقيتات المحددة، وشدد صبحي على ضرورة التنظيم الجيد أثناء فعاليات البطولة لكل المباريات، مؤكدا ثقته الكاملة في مجموعة العمل القائمة على المجموعة السادسة.
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (11)

مصر VS الكونغو.. تفوق تاريخي للفراعنة وعثرة وحيدة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، ويسعى المنتخب الوطني للظفر بلقبه الثامن في البطولة، ولكن في البداية يجب على الفراعنة التركيز على عبور مرحلة المجموعات، وتتواجد مصر في المجموعة الأولى إلى جانب زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وستكون الأخيرة منافسة مصر في الجولة الثانية يوم 26 يونيو على ستاد القاهرة، وسبق وأن تواجه المنتخبان من قبل في 7 لقاءات سابقة تحت مسمى الكونغو الديمقراطية، حقق خلالها المنتخب الوطني الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاءين ولم يخسر أي لقاء
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org