رسالة خاصة من رينار للمشجعين المصريين

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

رينار

أكد هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب المغرب، أهمية مواجهة منتخب جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين، على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وأوضح رينار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد، «نحتاج إلى التركيز في مواجهة البافانا بافانا.. نحن لا نريد أن نخسر المباراة من أجل التأهل إلى دور 16 من البطولة الإفريقية كأول المجموعة».

وقال مدرب أسود الأطلس: «سيكون هناك تعديلات فى تشكيل المنتخب المغربي أمام جنوب إفريقيا.. سأقوم بتحدد التشكيل بعد انتهاء مران اليوم». وتابع: «فخور جدا بوجود مشجعين مصريين وجزائريين يدعمون المغرب»، مختتمًا: «لا أعرف إذا ما كان حكيم زياش سيلعب أم لا، لكن تشكيلنا سيكون مختلفا